Samsung Galaxy Watch4: Google Assistant sorgt für Frust

Eine gefühlte Ewig­keit mussten Nutzer der Galaxy Watch4 auf den Google-Smart-Assistant warten. Umso erstaun­licher, da es sich bei der Watch4 bei Markt­start um die erste Smart­watch handelte, die bereits werks­seitig mit Wear OS 3 kam, da sich Samsung ein halb­jähr­liches allei­niges Nutzungs­recht für die neue Betriebs­system-Version gesi­chert hatte.

Ausge­rechnet diese Uhr erschien jedoch ohne den Google Assistant, sodass Nutzer bis vor kurzem auf Bixby auswei­chen mussten, was einen eher schlechten als rechten Kompro­miss darstellte.

Samsung verkündet die Bereit­stel­lung des Google Assistant

Samsung Galaxy Watch4

Foto: teltarif.de

Am 24. Mai war es dann endlich so weit: Samsung verkün­dete, dass Google den Assistant für die Galaxy Watch4 in zehn Ländern, darunter auch Deutsch­land, zum Down­load im Play Store bereit­stellt. Doch die Freude darüber hielt bei zahl­rei­chen Nutzern nicht lange an.

YouTube-Video zeigt den Smart Assistant auf der Galaxy Watch4

Verbin­dungs­abbrüche und stark verkürzte Akku­lauf­zeit

Zwar können wir jetzt unsere Smart Home -Geräte per Sprach­befehl über die Uhr steuern, uns bei der Watch4 auf eben diesem Wege nach dem Wetter für die kommenden Tage erkun­digen oder den Music-Player bedienen - ansonsten sorgt das nütz­liche Helfer­lein bislang jedoch für mehr Frust als Lust.

So berichten Besitzer der Galaxy Watch4 oder Watch4 Classic auf Reddit über eine stark verkürzte Akku­lauf­zeit, nachdem sie den Assistant auf ihrer Smart­watch instal­liert hatten. Diese rührt vermut­lich daher, dass der Smart Assistant zur Wort­erken­nung ständig aktiv ist. Zudem häufen sich Beschwerden über eine schlechte Erken­nungs­genau­igkeit bei der Befehls­ein­gabe. Einige User beklagen, dass sich die Uhr nicht mehr mit ihrem Handy verbindet.

Die Watch4 sei, so SnooBeans6722 auf Reddit, nicht mehr als Gerät in der Wear-App des Handys aufge­führt. Weder Neustarts beider Geräte noch eine Aktua­lisie­rung der entspre­chenden Anwen­dungen oder das Ein- und Ausschalten der Blue­tooth- und WiFi-Verbin­dungen hätten zu einer Problem­lösung geführt.

Assistant erkennt nach Update die Gerä­tesprache nicht mehr

Nach dem Versuch, das Übel über ein Update des Assistant zu besei­tigen, unter­stützte dieser bei Anton358 plötz­lich die Gerä­tesprache nicht mehr.

Beim Scrollen durch die Reddit-Threads fanden wir zahl­reiche weitere Berichte über dieses oder ähnliche Ärger­nisse. Samsung Galaxy Watch4

Foto: teltarif.de Waren die Probleme womög­lich schon vor der Bereit­stel­lung des Google Assistant bekannt und ein Grund dafür, dass sich die Unter­nehmen so viel Zeit damit ließen? Bleibt zu hoffen, dass es Google gelingt, die Bugs durch ein Update zu beheben. Irgend­wann einmal.

Besitzen auch Sie eine Galaxy Watch4 (Classic) und haben bereits den Smart Assistant instal­liert? Wir freuen uns über Ihre dies­bezüg­lichen Erfah­rungen im Kommen­tar­bereich.

