Android Anruf-Streaming: Gespräche vom Handy aufs Tablet

Google will demnächst Android um die Möglich­keit erwei­tern, Anrufe von einem Smart­phone auf ein Tablet zu streamen. Hierfür wird eine neue Jetpack-Biblio­thek namens „Telecom“ als Program­mier­schnitt­stelle ergänzt. Entwickler können damit ihre eigenen Apps modi­fizieren. Aller­dings dürfte die Über­tra­gung eines Tele­fonats zuerst auf Pixel-Geräten starten. Vor allem, weil bislang ledig­lich das Pixel Tablet als Cast-Empfänger agieren kann. Mit Google Meet und der Telefon-App von Google gibt es bereits Kandi­daten für das Anruf-Strea­ming. Welche Android-Versionen unter­stützt werden, ist noch unklar.

Anruf-Strea­ming für Android in Entwick­lung

Schnittstelle für das Anruf-Streaming

Google Apples Ökosystem ist vorbild­lich verzahnt, eine Aufgabe auf einem iPhone zu starten und auf einem iPad fort­zusetzen stellt kein Problem dar. Selbst Anrufe können von einem iPhone einge­hend auf einem iPad ange­nommen werden. Bei Android fehlt ein solcher Komfort noch. In Zukunft soll es aller­dings möglich sein, beispiels­weise einen Video­anruf von Google Meet anstatt am Smart­phone am Tablet anzu­nehmen. Die xda-deve­lopers stellen dieses Feature in Aussicht. Reali­siert wird es mit der neuen Telecom-Jetpack-Biblio­thek. Diese soll die API-Ober­fläche für die Tele­kom­muni­kation verein­fachen und neue Features bereit­stellen.

Dazu zählen das unter­bre­chungs­freie Umschalten und die Routen­füh­rung von Audio sowie VoIP-Anruf-Über­tra­gungen. Es gilt zu beachten, dass ein Anruf nicht an ein anderes Gerät abge­treten wird. Die Unter­hal­tung würde weiterhin auf dem ursprüng­lichen Gerät statt­finden. Falls dieses die Verbin­dung verliert oder abstürzt, endet das Gespräch. Im Rahmen der letzten Googletag/tele­fonieren I/O zeigte der Such­maschi­nen­kon­zern auch eine Folie, welche die Optionen „Dieses Telefon“ und „Den Anruf zum Pixel-Tablet streamen“ bei Meet demons­trierte.

Anruf­ein­stel­lungen sind beim Strea­ming nutzbar

Um Einstel­lungen beim Anruf oder Video­anruf vorzu­nehmen, müsste der Anwender nicht das strea­mende Gerät bemühen. Aktionen wie das Erhöhen oder Redu­zieren der Laut­stärke, die Stumm­schal­tung oder das Auflegen würden auf gewohnte Weise funk­tio­nieren. Ferner dürfte es auch möglich sein, die Video­über­tra­gung zu akti­vieren oder zu deak­tivieren. Neben Tablets soll die Program­mier­schnitt­stelle Unter­hal­tungen auch zu anderen Produkten wie kompa­tible Weara­bles oder Info­tain­ment­sys­teme über­tragen können.

Der Verkaufs­start des Pixel Tablet ist übri­gens vor wenigen Tagen erfolgt.