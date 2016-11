Google Andromeda: Android-Nachfolger könnte schon 2017 kommen

Die Andromedia-Galaxie Vor kurzem feierte das Google-Betriebssystem Android sein achtjähriges Bestehen, laut jüngsten Gerüchten könnte jedoch bald das Ende des kleinen grünen Roboters nahen. Bereits im September kamen Informationen über ein neues OS namens Andromeda zutage, das eine einheitliche Softwareplattform für alle mobilen Endgeräte werden soll. Eine Quelle des Blogs 9to5Google teilte nun mit, dass eben jenes Betriebssystem bereits im Frühling 2017 vorgestellt werden soll. Demnach könnte Android 7.0 Nougat die wahrscheinlich letzte Iteration werden und noch nächstes Jahr die Wachablösung erfolgen.

Wirft Google Android über Bord?

Zumindest vom Namensschema her bleibt der Suchmaschinen-Gigant der Gewohnheit treu, sollte sich das kolportierte Andromeda bewahrheiten. Vom menschenähnlichen Roboter geht es nun aber entweder in die Astrologie (das gleichnamige Sternbild), die Astronomie (die Andromeda-Galaxie) oder in die griechische Mythologie (die Frau von Perseus). Letzten Monat wurde Android stolze acht Jahre, wenn es nach dem Informanten von 9to5Google geht, könnte das auch der letzte Geburtstag gewesen sein. Die nicht näher genannte Quelle wird vom amerikanischen Blog als vertrauenswürdig eingestuft und hätte in der Vergangenheit schon häufig mit den zugespielten Hinweisen Recht behalten. Im Laufe des nächsten Jahres soll Andromeda erscheinen und womöglich die Weiterentwicklung des Android-Betriebssystems enden lassen. Egal ob Smartphones, Tablets oder Netbooks, das neue Google-OS soll Einheit bringen, wie es beispielsweise Microsoft schon mit Windows 10 vorgemacht hat.

Erste Informationen zu den Andromeda-Features

Für mehr Komfort sollen lokal gesicherte Chats sorgen. Diese, etwa Allo, würden plattformübergreifend synchronisiert werden. Des Weiteren teilte der vermeintliche Insider mit, dass die Benachrichtigungen durch Maschinenlernen cleverer agieren sollen. Somit könnte Andromeda anhand von Parametern wie der Uhrzeit, dem Standort oder dem verwendeten Endgerät selbst entscheiden, ob eine bestimmte Benachrichtigung von Relevanz ist. Dadurch soll die Informationsflut eingedämmt werden, wie sie bei Android – vor allem, wenn eine große Anzahl Apps installiert wurde – vorkommen kann.

Im Frühling könnte Andromeda vorgestellt werden

Relativ unerwartet kam Google diesen Frühling noch vor seiner Entwicklerkonferenz mit Android 7.0 Nougat um die Ecke – es wäre also nicht abwegig, wenn der Nachfolger ebenfalls unverhofft präsentiert wird. Ein an das jeweilige Endgerät anpassbares Betriebssystem wäre in der Tat keine schlechte Idee. Zwar verrichtet Android auch auf Tablets und Netbooks einen guten Dienst, bei Windows 10 wurde dies aber konsequenter umgesetzt - vor allem für Business-Anwender hat das Vorteile. Wir werden die Augen offenhalten und berichten, wenn es Neues zu Andromeda gibt.

