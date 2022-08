Android: Google stattet Zurück-Geste mit Vorschau aus

Seit Google die Gesten­steue­rung zusammen mit Android 10 einführte, äußerten Nutzer immer wieder den einen Wunsch: Während der Ausfüh­rung der Zurück-Geste soll deren Ziel zu sehen sein, sodass sie wahl­weise zu Ende gebracht oder abge­bro­chen werden kann.

Aus Pfeil wird Vorschau

Wischen wir vom linken oder rechten Rand aus in das Display hinein, sehen wir bisher nur einen Pfeil, der die Geste andeutet, nicht aber eine Vorschau der Seite oder App, zu der wir wieder zurück­kehren können. Bevor wir die Geste abge­schlossen haben, wissen wir also nicht, wo wir letzt­end­lich landen, es sei denn, wir haben es uns gemerkt. Android bekommt Zurück-Geste mit Vorschau

Bild: Google Aus diesem Grund führt Google eine voraus­schau­ende Zurück-Geste ein. Wie der Such­maschinen-Riese in seinem Deve­loper-Blog zeigt, soll sich der Bild­schirm­inhalt künftig verklei­nern, sobald der Nutzer mit der Geste beginnt, und den Blick auf die zuvor geöff­nete Anwen­dung oder Menüebene frei­geben.

Vorerst nur in der Beta 4

Wer darauf hofft, bereits bei der demnächst erschei­nenden offi­ziellen Version von Android 13 auf die neue Funk­tion zu treffen, wird leider enttäuscht. Google wird Entwick­lern jedoch ab der Beta 4 eine frühe Version der neuen Benut­zer­ober­fläche zum Testen zur Verfü­gung stellen.

Durch die Zusam­men­arbeit mit Part­nern will das Unter­nehmen laut eigener Aussage sicher­stellen, dass die voraus­schau­ende Zurück-Geste anwen­dungs- und herstel­ler­über­grei­fend fehler­frei läuft, sobald sie mit einer der folgenden Android-Versionen ausge­rollt wird.

Wann können wir mit der voraus­schau­enden Zurück-Geste rechnen?

Wann das sein wird, ist derzeit noch unbe­kannt. Wähnt man sich nicht gerade in Entwick­ler­kreisen, heißt es also geduldig sein. Entwick­lern erläu­tert Google in seinem Blog, wie sie die prädik­tive Zurück-Geste in der Beta 4 auspro­bieren können. Hierzu müssen einige APIs hinzu­gefügt oder verworfen und Quell­texte ange­passt werden.

In einem YouTube Video plau­dert der Motion-Desi­gner Nick Bearman über die Entwick­lung der Zurück-Funk­tion auf Android-Smart­phones

Android 13 befindet sich derzeit am Ende der Beta­phase. Das offi­zielle Release der finalen Version setzt Google für den September dieses Jahres an.

