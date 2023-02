Google: Neue Features für Android, Wear OS & Chrome

Google spen­diert seinen Anwen­dern neun neue Funk­tionen. Dabei handelt es sich um Erwei­terungen für Android, Wear OS und Chrome OS. Prak­tisch mutet die Vergrö­ßerungs­funk­tion von Chrome an. Sämt­liche Inhalte können wie am Computer um bis zu 300 Prozent vergrö­ßert werden, wobei das eigent­liche Layout unbe­rührt bleibt. Ein neues Widget für Google Notizen erhöht eben­falls die Produk­tivität. Es erlaubt das Anheften einer einzelnen Notiz auf dem Start­bild­schirm. Meet-Nutzer profi­tieren ihrer­seits von der erwei­terten Geräusch­unter­drü­ckung. Den eSIM-Umzug will Google demnächst mit einem Tool erleich­tern.

Früh­lings-Update für Android ange­kün­digt

Bei Chrome darf nun um bis zu 300 Prozent vergrößert werden.

Google Zumin­dest meteo­rolo­gisch startet in Kürze der Früh­ling. Entspre­chend läutet Google seinen neuesten Blog­bei­trag mit der Über­schrift „Spring into the action“ ein. Es werden neun neue Features für Android und Wear OS vorge­stellt. Wobei es sich streng genommen nicht um Erwei­terungen der Betriebs­sys­teme an sich, sondern von Apps handelt. In Brow­sern wie Chrome gibt es zwar die Möglich­keit, per Zwei­finger-Geste an Inhalte heran­zuzoomen, eine tatsäch­liche Vergrö­ßerung ist aber oft hilf­rei­cher. Im März startet die Vergrö­ßerung um bis zu 300 Prozent regulär. Schon jetzt können diese User der Chrome-Beta auspro­bieren.

Das neue Einzel­notiz-Widget von Google Notizen für Android und die Schnell­zugriffe zum Kreieren von Notizen und To-do-Listen für Wear OS sind ab sofort verfügbar. Weitere Modi für den Ton und das Display sollen für mehr Barrie­refrei­heit bei Wear OS sorgen. Ferner bietet Google Drive jetzt eine Kommen­tar­funk­tion für PDFs. Eine höhere Anzahl kompa­tibler Endge­räte für die Geräusch­unter­drü­ckung in Google Meet und ein einfa­cheres Koppeln von Kopf­hörern mit Chrome­books wurden eben­falls ergänzt. Neue Sticker-Kombi­nationen in Gboard lockern hingegen Konver­sationen auf. Ab nächster Woche gibt es zudem Bezahl-Anima­tionen in Google Wallet.

Google arbeitet an eSIM-Transfer-Tool

Ein weiteres Android-Feature wird noch etwas auf sich warten lassen. Wie Android Police berichtet, tüftelt Google an einer App für die Über­tra­gung eines eSIM-Profils von einem Smart­phone auf ein anderes. Dieses Tool soll später in diesem Jahr vorge­stellt werden. Derzeit akqui­riert Google noch Partner. Mit posi­tivem Beispiel ging die Deut­sche Telekom voran. Sie ist einer der ersten unter­stüt­zenden Netz­betreiber. Das künf­tige Verfahren soll einfa­cher und naht­loser funk­tio­nieren als das derzeitig händi­sche Umsie­deln eines eSIM-Profils.

Ein neues Update für Pixel-Handys führt eben­falls viele Neue­rungen ein.