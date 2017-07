Googles Telefon-App mit Standortinfos bei Notrufen

Google hat etliche seiner Apps aus Android herausgelöst und aktualisiert diese separat vom eigentlichen Android-Betriebssystem über den Google Play Store. Eine dieser Apps ist die Telefon-App, deren jüngstes Update eine Funktion mit sich bringt, die im Ernstfall tatsächlich über Leben oder Tod entscheiden könnte. Denn mit der Version 10 werden bei bestimmten Rufnummern aktuelle Standortinformationen abgefragt und eingeblendet. Dies wird über einen reddit-Thread berichtet.

Notruf mit Zusatzinfos

Googles Telefon-App hilft ab sofort bei der Ortung in Notfällen Ruft man eine Notfallnummer an wie 110 oder 112, dann zeigt die Telefon-App Adresse, Stadt mit Postleitzahl und die GPS-Koordinaten als Längen- und Breitengrad an. Dem reddit-Thread zufolge ist die Funktion selbst allerdings wohl nicht so neu wie es zunächst den Anschein hat. Tatsächlich sind seit der Version 9 grundlegende Funktionen für die Ortung seit über 10 Monaten implementiert. Vermutlich hat Google erst mit dem Update auf Version 10 diese auch tatsächlich freigeschaltet, nachdem die Tests erfolgreich gelaufen sind.

Interessant wäre nur zu wissen, ob die Standortinformationen auch dann abgefragt werden, wenn das Datennetz überlastet ist und keine Daten durchkommen, oder das Datenvolumen aufgebraucht ist. Spätestens dann wird es sicherlich zu Problemen kommen.

Sonderfall Nicht-Google-Smartphone

Das Update selbst sollte bereits über den Google Play Store verteilt werden. Wer noch keine Aktualisierung angezeigt bekommt oder die App erst gar nicht im Play Store findet, kann sie sich auch manuell installieren. Vorausgesetzt wird für die Installation jedoch mindestens Android 6.0 Marshmallow. Die App selbst steht sowohl als 32-Bit-Version als auch 64-Bit-Version zum Download bereit.

Leider funktioniert die App selbst direkt von Google nicht mit Geräten, die von OEM-Partnern kommen. Sprich alles, was nicht Pixel-, Nexus- oder Google-Play-Edition ist. Auch bei Custom ROMs wie Lineage OS soll die App aus dem Play Store nicht funktionieren, obwohl sie sich installieren lässt. Daher muss man auf eine speziell veränderte APK-Datei zur Installation ausweichen, die im Forum der XDA Developers bereitgestellt wird. Root-Zugriff braucht man dafür nicht, es müssen lediglich die Berechtigungen in den App-Details gewährt werden.

Doch nicht nur Google arbeitet an Möglichkeiten, seinen Standort in Notfällen einfacher teilen zu können, wie die Polizei in Bayern mit einem Projekt zeigt.