Google & SpaceMobile arbeiten an Sat-Notrufen für Android

Satel­liten-Notrufe sind in iOS schon eine ganze Weile verfügbar, jetzt verstärkt Google seine Bemü­hung, das Feature in Android einzu­führen. Hierfür geht der Such­maschi­nen­kon­zern eine Koope­ration mit der Firma SpaceMobile ein. Durch finan­zielle Unter­stüt­zung soll die Forschung an der Satel­liten-Konnek­tivität für das Android-Betriebs­system voran­getrieben werden. Es gibt eine Betei­ligung von mehr als drei Milli­arden US-Dollar. Weitere Inves­titionen stammen von Netz­betrei­bern wie Voda­fone und AT&T. AST SpaceMobile ist eine nord­ame­rika­nische Firma, die entspre­chende Himmels­körper entwi­ckelt und herstellt.

Google treibt native Android-Satel­liten-Verbin­dung voran

Ein Satellit von SpaceMobile

AST SpaceMobile Mit dem iPhone 14 läutete Apple im September 2022 eine neue Kommu­nika­tions-Ära ein. Erst­mals ermög­lichte ein handels­übli­ches Smart­phone ohne Behelfs­lösungen Satel­liten-Verbin­dungen. Das auch im iPhone 15 inte­grierte Feature ist vornehm­lich für SOS-Mittei­lungen gedacht. So lässt sich auch bei fehlendem Mobil­funk­emp­fang Hilfe herbei­rufen. Unter den Android-Handy-Herstel­lern hat bislang ledig­lich Huawei in China ein ähnli­ches Verfahren vorin­stal­liert. Android 14 unter­stützt sogar von Haus aus die Kommu­nika­tion mit den Himmels­kör­pern. Die Funk­tion ist deak­tiviert, was sich aber demnächst ändern könnte.

Durch 9to5Google erfuhren wir, dass die Alphabet-Tochter nun mit AST SpaceMobile zusam­men­arbeitet. Jener Konzern hat bereits einige Satel­liten des Typs BlueWalker 3 in der Erdum­lauf­bahn. Es lassen sich Gespräche und Inter­net­ver­bin­dungen durch­führen. Bis 2027 soll das Netz­werk 2400 Himmels­körper umfassen. Eine gute Basis für das Android-Ökosystem. Google und SpaceMobile wollen für die Satel­liten-Konnek­tivität auf Android und entspre­chenden Geräten hinsicht­lich des Produkts, der Tests und der Imple­men­tie­rung koope­rieren.

Galaxy S24 sollte eigent­lich mit Satel­liten-SOS kommen

Während Huawei es mit dem Mate 50 Pro fast zeit­gleich mit Apple geschafft hat, ein Handy mit den Himmels­körper-Notrufen einzu­führen, schei­terte Samsung. Vor der Enthül­lung des Galaxy S24 gab es mehrere Berichte über einen inte­grierten Satel­liten-Notruf. Scheinbar entsprach die Funk­tion aber noch nicht den Erwar­tungen des Herstel­lers. So gab es Ende 2023 Hinweise darauf, dass das Feature gestri­chen wurde. Tatsäch­lich präsen­tierte Samsung sein Galaxy S24 schließ­lich ohne die prak­tische Notruf-Möglich­keit.

