Android Nougat 7.1.1: Update für Nexus-6P kommt

Das nächste Android Update steht in den Start­löchern und wird laut Vodafone Australien ab dem 05.12. schritt­weise über ein OTA-Update zum Download angeboten werden.

Ein Update auf Android Nougat 7.1.1 kommt lauf Vodafone Australien zunächst für das Nexus 6P Während sich Besitzer anderer Geräte derzeit noch nicht sicher sein können, ob ihr Smart­phone überhaupt ein Update auf Android 7 alias Nougat bekommen wird, dürfen sich Besitzer eines Nexus 6P schon jetzt über ein Update auf Android Nougat 7.1.1 freuen. Das geht zumindest aus einer Ankündigung von Vodafone Australien hervor. Demnach soll der Roll-Out der aktualisierten Nougat-Version am 05.12. zunächst auf ausgewählten Geräte beginnen und anschließend in den folgenden 14 Tagen schritt­weise allen zu Verfügung gestellt werden. Dass dieses Update noch in diesem Jahr kommen soll, hatte Google bereits im Vorfeld bestätigt.

Android Nougat 7.1.1 für Nexus 5X & 6 sowie Pixel / XL

Zwar ist auf der entsprechenden Seite von Vodafone Australien nur von einem Update für das Nexus 6P die Rede, doch ist es nahe­liegend, wenn das Update dann auch für die anderen kompatiblen Google-Geräte verfügbar sein wird. Auch die Pixel-Smartphones, das Nexus 5X und 6 sowie die Tablets Nexus 9 und Pixel C könnten schon bald mit dem neuesten Android-Update versorgt werden. Auch die OEM-Versionen sollen zum selben Zeit­punkt veröffentlicht werden, müssen dann aber noch von den Herstellern angepasst werden, weshalb hier nicht mit einem Release vor 2017 zu rechnen ist.

Die Developer-Version von Android Nougat 7.1.1 ist schon jetzt verfügbar. Wer also schon einmal vorab sehen möchte, was einen bei Nougat 7.1.1 erwarten wird, kann auch diesen Weg gehen. Google bietet beim sogenannten Android-Beta­programm die Möglich­keit, ohne besondere Voraus­setzungen, die neueste Version von Android Nougat zu testen. Dieses Update, wie auch das offizielle Update für den 05.12., wird wie immer als OTA-Update (Over-the-Air-Update) ausgespielt. Das heißt, das Update kommt direkt auf das Smartphone, etwa wenn eine WLAN-Verbindung besteht. Die Version von Android Nougat 7.1.1 für das Nexus 6P soll laut Vodafone Australien ungefähr 650 Megabyte groß sein.

Erst vergangene Woche hatten viele namhafte Hersteller damit begonnen, die erste Version von Android 7 Nougat für ihre Geräte zu veröffentlichen.