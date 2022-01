Android-Handy und -Tablet mit der Smartwach entsperren

Google verkündet Pläne für 2022

Screenshot: teltarif.de, Quelle: blog.google, Logo: CES, Montage; teltarif.de Google hat anläss­lich der Consumer Elec­tro­nics Show (CES) in Las Vegas einen Ausblick auf neue Funk­tionen gegeben, die Android-Smart­phones und -Tablets, Chrome­books und Smart­wat­ches mit WearOS in den kommenden Monaten bekommen sollen. So soll es künftig beispiels­weise möglich sein, über eine Smart­watch mit WearOS ein in der Nähe befind­liches Smart­phone, Tablet oder Chrome­book zu entsperren.

Apple ermög­licht das Entsperren von Macs schon seit geraumer Zeit über eine in der Nähe befind­liche und entsperrte Apple Watch. Seit dem Früh­jahr 2021 steht diese Funk­tion auch für das iPhone zur Verfü­gung, wenn wegen des Tragens einer Corona-Schutz­maske die Gesichts­erken­nung nicht zur Verfü­gung steht. Das gleiche Feature plant nun auch Google, wobei das Unter­nehmen noch etwas weiter als Apple geht und die Entsper­rung über die Uhr neben Smart­phones auch für Tablets anbietet.

Anders als Apple Watches sind Uhren mit WearOS derzeit noch nicht weit verbreitet. Die aktu­elle Betriebs­system-Version 3.0 gibt es bislang nur auf der Samsung Galaxy Watch 4 (Classic). Smart­wat­ches anderer Hersteller sollen in der zweiten Jahres­hälfte folgen. Das Entsperren anderer Geräte aus dem Ökosystem von Google könnte ein "Killer­fea­ture" sein, das auch zu einer stei­genden Akzep­tanz der Handy-Uhren mit WearOS beiträgt.

Google baut Fast Pair aus

Screenshot: teltarif.de, Quelle: blog.google, Logo: CES, Montage; teltarif.de Als weitere Neue­rung hat Google den Ausbau der Fast-Pair-Tech­nologie ange­kün­digt. Für diese Technik geeig­nete Kopf­hörer sollen sich demnächst über einen einzigen Klick mit einem Chrome­book pairen lassen. Für das zweite Quartal 2022 verspricht Google die schnelle Einrich­tung eines neuen Chrome­books über ein Android-Smart­phone inklu­sive der Über­nahme aller gespei­cherten Infor­mationen wie Google-Anmel­dedaten und WLAN-Pass­wort.

Für das kommende Früh­jahr kündigt Google außerdem an, über Fast Pair neue Smart-Home-Geräte mit wenigen Finger­tipps ins Netz­werk, in die Google-Home-App und weitere Anwen­dungen inte­grieren zu können. Kopf­hörer sollen sich zur Nutzung über Smart-TV-Geräte oder Strea­ming-Boxen mit Google TV oder Android TV nutzen lassen.

Nach Vorbild von Apple sollen Android-Smart­phones zu digi­talen Auto­schlüs­seln werden. Das funk­tio­niert mit kompa­tiblen Samsung- und Pixel-Geräten jetzt schon für einige BMWs. Für weitere Smart­phone- und Auto-Marken soll der Dienst eben­falls einge­führt werden. Voraus­sicht­lich ab Herbst muss ein Smart­phone mit Ultrab­reit­band-Tech­nologie nicht einmal mehr aus der Tasche genommen werden, um als Auto­schlüssel zu fungieren. Ferner will Google die Möglich­keit einräumen, den Auto­schlüssel auch aus der Ferne mit Freunden und Bekannten zu teilen.

Handy-Inhalte auf dem Chrome­book

Wer an einem Chrome­book arbeitet, soll auf Infor­mationen zurück­greifen können, die sich auf dem Smart­phone befinden. So können beispiels­weise Chat-Nach­richten vom Handy auf dem Chrome­book gelesen und beant­wortet werden, auch wenn sich das Android-Handy nicht in unmit­tel­barer Nähe befindet. Neue Funk­tionen sind auch für die Kombi­nation aus Android-Smart­phone und Windows-PC geplant - etwa die schnelle Einrich­tung von Blue­tooth-Zubehör, die Daten­frei­gabe mit Nearby Share und die Synchro­nisa­tion von Text­nach­richten.

Noch im Früh­jahr will Google eine Tech­nologie für Blue­tooth-Kopf­hörer einführen, die es ermög­licht, den Ton immer auf das gerade genutzte Gerät umzu­schalten. Auch Raum­klang soll mit den Kopf­hörern möglich werden. Dabei werde der Ton auf der Grund­lage der Kopf­bewe­gungen des Nutzers ange­passt. Google verriet aber noch nicht, welche Head­sets für diese Tech­nologie geeignet sein werden.

Nicht zuletzt ist es geplant, die Chro­mecast-Tech­nologie auf weitere Endge­räte zu bringen. Noch im ersten Quartal 2022 könnte der Stan­dard auf smarte Laut­spre­cher und Sound­bars von Bose kommen. So lassen sich beispiels­weise Musik und Podcasts vom Android-Smart­phone aus auch auf höher­wer­tigen Laut­spre­chern wieder­geben.

Ein zentrales Feature im Google-Ökosystem ist das Android-Betriebs­system, das seit mitt­ler­weile mehr als 13 Jahren auf dem Markt ist.