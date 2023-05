Android 14: App-Paare für Splitscreen sind bald speicherbar

Google hat noch vergleichs­weise wenig Erfah­rung bei Mobil­geräten mit größeren Displays, weshalb Komfort­funk­tionen wie spei­cher­bare App-Paare für den Split­screen fehlen. Android 14 soll dieses Feature erhalten, wie ein renom­mierter Technik-Jour­nalist heraus­gefunden hat.

In der jüngsten Beta­ver­sion des Betriebs­sys­tems ist die Erwei­terung inte­griert. Aller­dings hat sie Google noch nicht frei­geschaltet. Für Anwender könnte diese Funk­tion einen deut­lichen Mehr­wert bei Pixel Fold und Pixel Tablet bedeuten. Zudem profi­tieren weitere Smart­phones und Tablets anderer Hersteller mit großen Bild­schirmen.

Android 14 kommt mit besserem Multi­tas­king

App-Paare in Android 14 anlegen

Bild: Mishaal Rahman

Mit Android 12L hat Google bereits vergan­genes Jahr damit begonnen, sein mobiles Betriebs­system an die Bedürf­nisse von Mobil­geräten mit größeren Anzeigen anzu­passen. Fold­ables im Buch-Stil, die Smart­phone und Tablet vereinen, sind auf dem Vormarsch. Samsung steht hier­zulande auch nicht mehr ohne Konkur­renz da, denn das Honor Magic Vs und das Pixel Fold starten bei uns. Bei letzt­genanntem Produkt handelt es sich um das erste falt­bare Smart­phone des Such­maschi­nen­kon­zerns. Die Soft­ware ist auch dank Taskleiste und Split­screen recht intuitiv. Dennoch fehlt es an Komfort, wie spei­cher­baren App-Paaren.

Die Konkur­renz bietet das Feature bereits seit längerem

Mishaal Rahman (via Android Autho­rity ), ein bekannter Redak­teur und Entwickler, hat dies­bezüg­lich aber gute Neuig­keiten. In einem Tweet berichtet er über eben jene Erwei­terung für App-Paare in Android 14. Bei der Beta­ver­sion 2 der kommenden Google-Soft­ware ist die Funk­tion in Form einer Laun­cher-Einstel­lung inte­griert. Nutzen lässt sie sich aller­dings noch nicht. Künftig gibt es im Task­manager via Kontext­menü die Möglich­keit, App-Paare zu spei­chern. So müssen User nicht mehr jedes Mal aufs Neue die beiden gewünschten Anwen­dungen separat aufrufen und den Split­screen-Modus starten.

App-Paare beim Vivo X Fold anlegen

Bild: Andre Reinhardt Es ist etwas schade, dass Google eine solch offen­sicht­liche Funk­tion nicht bereits in einer früheren Android-Version ermög­licht hat. So müssen sich die Hersteller mit eigenen Soft­ware-Kniffen behelfen. Unter anderem Samsung, Micro­soft und Vivo bieten bei ihren entspre­chenden Geräten spei­cher­bare App-Paare.

Ob Google die Pärchen auf dem Start­bild­schirm ablegt oder eine Seiten­leisten-Erwei­terung imple­men­tiert, bleibt abzu­warten. Sowohl das Pixel Fold als auch das Pixel Tablet würden von dem Feature profi­tieren.

