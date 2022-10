Android 13 (Go Edition): Sparsames Betriebssystem kommt

Smart­phones für kleines Geld kommen demnächst mit einem besseren Betriebs­system in Form von Android 13 (Go Edition) daher. Google nennt Details zu dieser Soft­ware.

Google hat sein neues mobiles Betriebs­system Android 13 (Go Edition) offi­ziell vorge­stellt. Wie es bei diesen Itera­tionen üblich ist, handelt es sich um eine Platt­form für beson­ders güns­tige Einsteiger-Smart­phones. Im Vergleich zur Vorgän­ger­ver­sion Android 12 (Go Edition) wurden unter anderem die Update-Prozedur, das Design und die Berech­tigungen verbes­sert. So können Nutzer eines Android-13-Go-Handys unab­hängig vom Hersteller Google-Play-System-Updates erhalten. Die farb­lich perso­nali­sier­bare Ober­fläche Mate­rial You sorgt für Indi­vidua­lität, der Benach­rich­tigungen-Berech­tigungs­manager für mehr Privat­sphäre.

Für Budget-Smart­phones: Android 13 (Go Edition)

So sieht Android 13 (Go Edition) aus

Google Nicht jeder braucht oder will das neueste Handy-Flagg­schiff, für manche muss das Mobil­gerät einfach nur ordent­lich und zuver­lässig funk­tio­nieren. Für diese Klientel eignen sich Smart­phones mit dem Betriebs­system Android Go. Google hat diese Platt­form beson­ders Ressourcen scho­nend umge­setzt. Im Vergleich zur Stan­dard­ver­sion werden weniger Prozes­sor­leis­tung und Arbeits­spei­cher benö­tigt. Ende 2017 star­tete das Projekt mit Android 8.1 (Go Edition). Nun gibt es eine solche Edition vom aktu­ellen Unterbau Android 13.

In einem Blog­bei­trag hat Google Android 13 (Go Edition) ange­kün­digt. Erste Smart­phones mit dem Betriebs­system werden nächstes Jahr erwartet. Erfah­rungs­gemäß werden Mobil­geräte auf Android-Go-Basis nicht mit Updates über­häuft. Entspre­chend ist es prak­tisch, dass Google zumin­dest die Play-System-Aktua­lisie­rung unab­hängig vom Hersteller auf den neuesten Stand bringen kann. Mit Mate­rial You besitzt Android 13 (Go Edition) das dyna­mische Farb­schema, das sich am Hinter­grund­bild des Handys orien­tiert.

Was bietet Android 13 (Go Edition) sonst noch?

Je mehr Apps man hat, desto öfters treffen Benach­rich­tigungen ein. Von manchen Anwen­dungen möchte der User aber viel­leicht gar keine Infor­mationen erhalten. In diesem Fall hilft der Benach­rich­tigungen-Berech­tigungs­manager, welcher Bestand­teil der Go-Edition von Android 13 ist. Die Discover-Feeds, welche Neuig­keiten aus defi­nier­baren Themen präsen­tieren, sind im neuen OS eben­falls enthalten. Sie lassen sich wie gewohnt mit einem Wisch nach rechts auf der Start­seite aufrufen. Die konfi­gurier­bare App-Sprache sorgt indes für mehr Barrie­refrei­heit.

Das regu­läre Android 13 ist seit August fertig und erreicht die ersten Smart­phones. Beispiels­weise als OneUI 5 für das Galaxy S22.