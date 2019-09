Android 10 ist ab sofort verfügbar

Google hat sein aktu­elles Betriebs­system öffent­lich gemacht. Über den Release-Termin wurde bereits vergan­gene Woche berichtet. Zunächst kommen die haus­eigenen Pixel-Geräte in den Genuss des Soft­ware-Updates. Die neue Soft­ware für Smart­phones ist schlicht mit Android 10 benannt. Der Elektro-Gigant hatte sich für diesen Schritt entschieden, um Android 10 als globales Betriebs­system gerecht zu werden. Nicht immer werden laut Angaben des Entwick­lers die bekannten süßen Beinamen wie Pie, Oreo oder Marsh­mallow von allen Sprach­gemein­schaften glei­cher­maßen intuitiv verstanden.

Die Verfüg­barkeit für Google-Geräte gilt gemeinhin als Start­schuss für den Rollout auch auf Smart­phones anderer Hersteller.

Android 10: das erwartet User

Wie erwartet schlägt Android 10 mit zahl­reichen neuen Funk­tionen auf, die es in Android Pie nicht gibt. Maschi­nelles Lernen und Inter­aktion mit künst­licher Intel­ligenz gerät mehr in den Fokus. Ein Feature, das sich "Intel­ligente Antwort" nennt, kann dem Nutzer in Android 10 Aktionen vorschlagen. Erhält der Nutzer beispiels­weise eine Nach­richt mit einer Adresse, kann Google so die Routen-Aktion mit Google Maps vorschlagen. Das Feature inter­agiert laut Google mit beliebten Messa­ging-Apps.

Neben einem einstell­baren Dark Mode und einer Gesten­steue­rung speziell für Nutzer von Smart­phones mit größeren Edge-to-Edge-Displays können in Android 10 per Finger­tipp in Podcasts, YouTube-Videos und Sprach­nach­richten "auto­mati­sche Unter­titel" ange­zeigt werden.

Darüber hinaus gibt es neue Daten­schutz- und Sicher­heits­funk­tionen und Einstell­möglich­keiten ganz im Zeichen des digi­talen Wohl­befin­dens.

Mehr Infor­mationen zu den Neue­rungen in Android 10 lesen Sie in einer Über­sicht.

