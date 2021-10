Google senkt Abgabe für Abos in Apps auf 15 Prozent

Kritiker werfen Apple und Google vor, in ihren App-Platt­formen zu viel Geld von Entwick­lern zu kassieren. Über die Jahre senkten sie bereits zum Teil die Abgaben. Jetzt macht Google den nächsten Schritt. Ob Apple folgt, ist bisher unklar.

Google Play senkt Provision für Abos

Bild: Google Google senkt nach Druck von Soft­ware-Entwick­lern und Poli­tikern die Abgabe für Abon­nements, die über die App-Platt­form des Konzerns abge­schlossen werden. Bisher mussten App-Entwickler zunächst 30 Prozent vom Abo-Preis an Google abtreten, nach einem Jahr sank die Abgabe auf 15 Prozent. Jetzt werden es von Anfang an 15 Prozent sein, wie Google heute ankün­digte.

Man habe von Entwick­lern gehört, dass es für sie schwierig sei, im 15-Prozent-Bereich anzu­kommen, weil zum Teil Kunden vorher ihre Abon­nements kündigten, begrün­dete Google den Schritt. Die Ände­rung soll zum 1. Januar kommenden Jahres greifen.

Google geht sogar noch weiter und kündigte an, dass für einige E-Book-Anbieter und Musik-Strea­ming­dienste die Abgabe sogar auf bis zu zehn Prozent sinken kann. Von Apple gab es zunächst keine Stel­lung­nahme zu den Google-Plänen. In Apples App Store werden bei Abos aktuell eben­falls zunächst 30 Prozent und nach einem Jahr 15 Prozent fällig.

Jahre­lange Beschwerden über zu hohe Provi­sion

Google Play senkt Provision für Abos

Bild: Google Google steht hinter dem Smart­phone-Betriebs­system Android, das einen Markt­anteil von über 80 Prozent hat. Apple füllt mit seinen iPhones prak­tisch den gesamten Rest des Marktes aus. Auf Android-Smart­phones kann man Apps zwar nicht nur aus dem Play Store von Google laden. Die Nutzer greifen aber zumeist vor die vorin­stal­liert Google-Platt­form zurück. Auf iPhones können Anwen­dungen nur aus dem haus­eigenen App Store geladen werden.

In den vergan­genen Jahren hatten sich diverse App-Entwickler beschwert, dass die Abgaben bei beiden Platt­formen zu hoch seien. Poli­tiker und Wett­bewerbs­hüter sowohl in Europa als auch in den USA nehmen das App-Store-System ins Visier.

Große Strea­ming-Dienste wie Netflix und Spotify verkaufen ihre Abos zum Beispiel gar nicht erst über Apples App Store, sondern über die eigene Website, um die Abgabe zu vermeiden. Spotify kriti­siert auch, es sei unfair, dass Apple als Platt­form­betreiber faktisch keine Abo-Abgabe bei seinem Musik­dienst zahlen müsse, weil sie eh in die eigene Tasche ginge.

Anrecht auf eine Kommis­sion?

Beim App-Verkauf oder anderen Geschäften in den Anwen­dungen verlangen Apple und Google seit vergan­genem Jahr von den Entwickler bereit nur eine Abgabe von 15 Prozent, wenn ihre Erlöse unter einer Million Dollar liegen.

Apple hatte die Abgabe bei der Einfüh­rung des App Stores auf dem iPhone 2008 gene­rell auf 30 Prozent fest­gesetzt. Firmen­gründer Steve Jobs sagte damals, dass Apple dadurch nur die Kosten für den Betrieb der Platt­form decken wolle. Der Wert entsprach den Gepflo­gen­heiten in der Spiele-Branche und auch Google schwenkte bei seiner App-Platt­form darauf ein. Mit dem drama­tischen Wachstum der Smart­phone-Nutzung wurden die App Stores inzwi­schen aber zu einem Milli­arden­geschäft. Die redu­zierte Abo-Abgabe von 15 Prozent nach dem ersten Jahr wurde bereits vor mehreren Jahren einge­führt.

Apple betont, der Konzern habe als Platt­form-Betreiber Anrecht auf eine Kommis­sion. Die Posi­tion wurde jüngst auch in einem Verfahren rund um die App-Store-Regeln von einer Rich­terin in Kali­for­nien bestä­tigt.

In Apps­tores lassen sich zusätz­liche Programme fürs Handy, Smart­phone und Tablet herun­terladen. Apple hat es mit dem App Store für das iPhone vorge­macht - die anderen Hersteller zogen nach. Wir stellen Ihnen die verschie­denen Platt­formen für mobile Apps im Über­blick vor.