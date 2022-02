2FA bei Google: Lohnt der Extra-Schutz fürs Online-Konto?

Ein Pass­wort ist im Zweifel nicht genug, um einen Account zu schützen. Wird es erraten, gehackt oder geklaut, hat der Nutzer das Nach­sehen. Doch was bringt eine zusätz­liche Absi­che­rung?

Für 150 Millionen Nutzer­konten hat Google bis Ende letzten Jahres eine zusätz­liche Sicher­heits­abfrage beim Einloggen akti­viert, die Zwei-Faktor-Authen­tisie­rung (2FA). Das bedeutet, dass man sich neben dem Pass­wort noch mit einem weiteren Faktor "ausweisen" muss, um ins Konto zu gelangen. Das kann etwa ein Code sein, den eine 2FA-App auf dem Smart­phone ausgibt.

Allen, die sich viel­leicht fragen, ob der Extra-Aufwand wirk­lich lohnt, präsen­tiert Google nun einen vorläu­figen Erfah­rungs­wert aus einer Stich­probe von zwei Millionen YouTube-Accounts, die mit den 150 Millionen Nutzer­konten auf 2FA umge­stellt worden sind: Seitdem seien in der Stich­probe die Fälle von unbe­rech­tigtem Eindringen in Konten um 50 Prozent zurück­gegangen.

Zwei-Faktor-Authen­tisie­rung lässt sich ausschalten

Google will deshalb damit fort­fahren, nach und nach bei allen Konten 2FA zu akti­vieren. Wer die zusätz­liche Veri­fizie­rung noch nicht nutzt, kann 2FA natür­lich auch direkt selbst einschalten. Das funk­tio­niert im Google-Konto unter "Sicher­heit/Bei Google anmelden/Bestä­tigung in zwei Schritten". Wer noch an der Alltags­taug­lich­keit von 2FA zwei­feln sollte, riskiert mit einer Akti­vie­rung nichts. 2FA lässt sich auch wieder ausschalten.

Zwei-Faktor-Authen­tisie­rung bietet nicht nur Google, es gibt sie inzwi­schen bei fast allen großen und auch bei vielen klei­neren Diensten. Nutzer sollten 2FA akti­vieren, wo immer es möglich ist, rät das Bundesamt für Sicher­heit in der Infor­mati­ons­technik. Ein schneller Blick in die jewei­ligen Konto-Einstel­lungen verrät, ob 2FA bei einem Dienst verfügbar ist oder nicht.

