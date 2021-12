Google 2021: Danach suchten die Nutzer am häufigsten

Corona, Klima­schutz oder Tech­nik­trends: Was die Mensch­heit bewegt, spie­gelt sich in Googles Such­anfragen wider. Was waren die Such­trends des Jahres 2021?

Neigt sich das Jahr dem Ende zu, blicken wir alle mehr oder weniger gerne auf das zurück, was uns die letzten zwölf Monate beschert haben. Auch Google hat den Jahres­rück­blick zu seinem Stan­dard gemacht und offen­bart uns die meist­gesuchten Begriffe oder Fragen, mit denen Nutzer die Such­maschine im Jahr 2021 bombar­diert haben.

Wir haben die meist­getippten Such­anfragen heraus­gepickt:

Google Suchtrends 2021

Bild: Pexels Im Januar suchten unge­wöhn­lich viele Menschen nach dem Wort „doom­scrol­ling“. Soll heißen: sich in schlechten Zeiten in Erwar­tung schlechter Nach­richten ewig in den sozialen Medien aufzu­halten. Während der Corona-Krise scheinen also nicht nur wir Technik-Nerds, sondern auch (fast) jeder andere Mensch einen satten Teil des Tages vor dem Bild­schirm oder Handy gehockt zu haben - wobei das teltarif.de-Team selbst­redend auch auf der Suche nach positiv aufbau­enden Infor­mationen für seine Leser war.

Corona-Krise: Soli­darität und Kommu­nika­tion

Soli­darität in Krisen­zeiten zeigte sich durch eine verstärkte Suche nach Impf­hel­fern. Viele Menschen sind durch die Lock­downs arbeitslos geworden oder fühlten sich einsam, was wiederum Fragen wie „wie finde ich einen Job?“ oder „wie bleibe ich psychisch gesund?“ aufwarf. Nicht wenigen fiel sprich­wört­lich die Decke auf den Kopf; folg­lich wurde die Frage „wohin kann ich reisen?“ bei Google dreimal so häufig gestellt wie vor der Pandemie, ebenso wie jene nach Akti­vitäten, die man mit Kindern unter­nehmen kann.

"Ich liebe dich" in Gebär­den­sprache

Die Angst vor Anste­ckung mit dem Covid-19-Virus schaffte eine räum­liche Distanz zwischen den Menschen und lehrte uns, durch Masken zu kommu­nizieren, was außer­gewöhn­lich häufig zur Such­ein­gabe „ich liebe dich in Gebär­den­sprache“ führte. Auf diese Weise lässt sich die herz­erwär­mende Botschaft beim Zoomen oder Skypen über das Smart­phone oder Note­book auch ohne viele Worte vermit­teln. Was für eine nette Idee, finden wir!

Von Strom­aus­fall bis Klima­wandel

Strom­aus­fälle veran­lassten die Menschen vor allen Dingen im Februar, beim welt­weit größten Such­anbieter nach deren Ursache zu forschen. Manch einer suchte lieber nach Seelen­ver­wandten oder infor­mierte sich über den Umwelt­schutz.

Die Auswir­kungen des Klima­wan­dels sowie Nach­hal­tig­keit, gefolgt von den Vulkan­aus­brüchen im September, waren nicht für nicht nur für aktive Klima­schützer wich­tige Themen. Zur Jahres­mitte hin bestimmten Über­schwem­mungen und Wald­brände die mediale Land­schaft ebenso wie die Such­anfragen bei Google. Hilfs­bereit­schaft zeigte sich in den Thema­tiken „wie kann man Afgha­nistan / Texas / Haiti helfen?“

Deutsch­lands Top-Google-Ranking 2021

Laut der Berliner Morgen­post erkun­digten sich Nutzer in Deutsch­land häufig nach Olympia, den Bundes­tags­wahlen oder der Fußball-EM im Sommer.

Was war ange­sagt im Jahr 2021?

In einer geson­derten Rubrik wartet Google mit den ange­sag­testen Such­anfragen, News, Schau­spie­lern, Athleten, Essens­vor­lieben, Spielen, Filmen, Abschieden, Persön­lich­keiten, Songs, Sport Teams oder TV-Shows welt­weit auf. So hat es beispiels­weise Eter­nals an die Spitze der meist­gesuchten Filme geschafft, während sich die Pop Cats auf dem Spiele-Thron gemüt­lich machen dürfen.

Welche Themen haben Sie im Jahr 2021 am meisten beschäf­tigt? Gab es bestimmte Persön­lich­keiten, Ereig­nisse, Disney-Serien oder Trends, nach denen Sie beson­ders häufig gegoo­gelt haben? Wir freuen uns auf Ihre Antwort in den Kommen­taren.