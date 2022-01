GMX & web.de: Freimonat für Allnet-Flat-Neukunden

Aktionsverlängerung bei GMX und web.de

Wie berichtet haben GMX und web.de im Dezember eine Aktion für ihre Mobil­funk­tarife gestartet, die im Mobil­funk­netz von Telefónica reali­siert werden. So bekommen Kunden, die sich für einen Lauf­zeit­ver­trag über zwei Jahre entscheiden, einen Frei­monat. In zwei der drei Tarife ist zudem mehr monat­liches Daten­volumen als norma­ler­weise üblich enthalten.

Die zur heißen Phase des Weih­nachts­geschäfts einge­führten Kondi­tionen gelten bis zum 31. Januar weiter. Das heißt, Kunden bekommen weiterhin einen Frei­monat, wenn sie sich für zwei Jahre an GMX oder web.de binden. Bei Vertrags­abschluss wird aber eine Akti­vie­rungs­gebühr von 9,90 Euro berechnet.

Kunden mit GMX-Premium- oder web.de-Club-Account erhalten 15 Euro Start­gut­haben. Diese werden ab dem vierten Monat nach Vertrags­abschluss mit den für den Tarif anfal­lenden Kosten verrechnet. GMX und web.de werben außerdem, dass sich am Grund­preis auch nach Ablauf der Mindest­ver­trags­lauf­zeit nichts ändert.

Bis zu 15 GB pro Monat

Screenshot: teltarif.de, Quelle: gmx.net Die Mobil­funk­tarife von GMX und web.de werden über 1&1 reali­siert. Für monat­lich 6,99 Euro bekommen die Kunden eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand. Dazu kommen jeden Monat 3 GB unge­dros­seltes Daten­volumen über GPRS und LTE. Für 9,99 Euro pro Monat erhalten Inter­essenten eine Allnet-Flat mit 10 GB High­speed-Surf­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum. Zum Preis von 14,99 Euro im Monat ist die Alle-Netze-Flat­rate mit 15 GB unge­dros­seltem Daten­volumen erhält­lich.

Für alle Tarife gilt: Die Kunden haben Zugang zum GSM-und LTE-Netz, nicht aber zum 5G-Netz. Die maxi­male Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit beträgt 25 MBit/s im Down­stream. Nach Verbrauch des jewei­ligen Inklu­siv­volu­mens wird die Surf­geschwin­dig­keit für den Rest des Abrech­nungs­zeit­raums auf maximal 64 kBit/s redu­ziert.

Optional können Kunden Kaspersky Internet Secu­rity für jeweils ein Android-Smart­phone hinzu­buchen. Das Angebot ist im ersten Monat kostenlos und schlägt danach mit 99 Cent monat­lich zu Buche. Weiter im Angebot bleibt das Paket aus der Allnet-Flat 3 GB und einem Samsung Galaxy A12. Für Tarif und Handy werden zusammen zwei Jahre lang monat­lich 12,99 Euro berechnet. Einma­lige Zusatz­kosten für die Hard­ware fallen nicht an. Der Aufpreis für das Handy beträgt demnach monat­lich 6 Euro.

Tipps und Anre­gungen für einen neuen Mobil­funk­ver­trag oder eine Prepaid­karte bekommen Sie mit unserem Tarif­ver­gleich auf teltarif.de.