GMX & web.de: Sonderkonditionen für Allnet-Flatrates

Wer sich kurz­fristig für eine Allnet-Flat­rate von GMX oder web.de entscheidet, bekommt einen Frei­monat. Dazu winkt in zwei der drei Tarife mehr Daten­volumen.

Aktion bei GMX und web.de

Screenshot: teltarif.de, Quelle: web.de Bei GMX und web.de gelten derzeit wieder Sonder­kon­ditionen für die Mobil­funk-Tarife mit zwei­jäh­riger Mindest­ver­trags­lauf­zeit. Nur heute (am 21. Dezember) bekommen Neukunden einen Frei­monat, wenn die Bestel­lung über die Advents­kalender-Akti­ons­seite von GMX bzw. web.de durch­geführt wird. Darüber hinaus berechnen beide Marken noch bis zum 31. Dezember keine Akti­vie­rungs­gebühr bei Vertrags­abschluss.

In zwei der drei Tarife bekommen die Kunden derzeit auch mehr monat­liches Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang. In allen Tarifen haben die Kunden eine Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand in alle deut­schen Netze zur Verfü­gung. GMX und web.de verspre­chen außerdem, dass nach Ablauf der zwei­jäh­rigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit keine Preis­erhö­hung droht.

Diese Tarife stehen zur Auswahl

Screenshot: teltarif.de, Quelle: web.de Der güns­tigste Allnet-Flat-Vertrag von GMX und web.de kostet monat­lich 6,99 Euro und bietet neben unbe­grenzten Tele­fonaten und Kurz­mit­tei­lungen in alle Netze jeden Monat 3 GB unge­dros­seltes Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang. Unge­dros­selt bedeutet in allen Tarifen von GMX und web.de bis zu 25 MBit/s im Down­stream über LTE. Nach Verbrauch der Inklu­siv­leis­tung wird die Perfor­mance des mobilen Internet-Zugangs auf maximal 64 kBit/s gedros­selt.

Der "mitt­lere" Tarif bietet für Kunden, die den Tarif jetzt abschließen, monat­lich 10 GB anstelle der sonst übli­chen 7 GB High­speed-Surf­volumen. Die monat­liche Grund­gebühr von 9,99 Euro bleibt unver­ändert. Für Viel­nutzer haben GMX und web.de noch einen Tarif für 14,99 Euro monat­liche Grund­gebühr im Angebot. Hier sind im Rahmen der aktu­ellen Aktion monat­lich 15 GB anstelle der sonst übli­chen 12 GB unge­dros­seltes Daten­volumen inklu­sive.

Angebot mit Samsung-Handy

Für Kunden, die zum Vertrag auch ein Smart­phone suchen, bieten GMX und web.de derzeit das Samsung Galaxy A12 zusammen mit der 3-GB-Allnet-Flat an. Für Tarif und Handy werden zusammen zwei Jahre lang monat­lich 12,99 Euro berechnet. Einma­lige Zusatz­kosten für die Hard­ware fallen nicht an. Der Aufpreis für das Handy beträgt demnach monat­lich 6 Euro.

Wenn Sie derzeit auf der Suche nach einem neuen Handy­ver­trag oder einer Prepaid­karte sind, werfen Sie doch einmal einen Blick auf unseren Tarif­ver­gleich auf teltarif.de. Damit können Sie ein Angebot ermit­teln, das Ihrem Nutzungs­ver­halten am besten entspricht.