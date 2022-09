Dauert viel zu lange: Brief-Versand über Web.de und GMX

In der vergan­genen Woche haben wir den neuen test­weise kosten­losen Versand echter Briefe über Web.de und GMX auspro­biert. Nach fünf Werk­tagen kam der Brief nun endlich an. Damit ist der Dienst nichts für Eilige.

Bezüg­lich ihrer digi­talen Ange­bote hat die Deut­sche Post schon mehr­fach ihre Stra­tegie geän­dert. Die im Jahr 2000 einge­führte "lebens­läng­liche E-Mail-Adresse" epost.de wurde bereits nach fünf Jahren wieder einge­stampft. Der 2010 einge­führte E-Post­brief wird Ende November einge­stellt, nachdem in den vergan­genen Jahren sein Funk­tions­umfang bereits nach und nach beschnitten worden war.

Statt­dessen setzt die Post vermehrt auf die Zusam­men­arbeit mit GMX und Web.de. Nach der digi­talen Brief­ankün­digung ist nun der digi­tale Brief­ver­sand der neueste Schrei. Briefversand über Web.de und GMX dauert recht lange (Symbolbild)

picture alliance/dpa Doch im Test von teltarif.de zeigt sich: In der gegen­wär­tigen Ausge­stal­tung kämpft der Dienst noch mit Start­pro­blemen.

Brief war fünf Werk­tage unter­wegs

In der vergan­genen Woche hatte teltarif.de das Erstellen und Versenden eines echten Briefs über GMX und Web.de in einer ausführ­lichen Schritt-für-Schritt-Anlei­tung beschrieben. Wie bereits beschrieben ist hierfür Voraus­set­zung, dass der Inter­essent gleich­zeitig für die digi­tale Brief­ankün­digung regis­triert ist.

Das Erstellen und Versenden des Briefs hatte problemlos geklappt, wobei während der Beta-Phase noch diverse Einschrän­kungen bestehen: Es können keine farbigen Briefe versandt werden, der Versand ins Ausland ist nicht möglich und das später sicher kosten­pflich­tige Einschreiben ist momentan auch noch nicht nutzbar. Aktuell ist der Versand von drei Briefen pro Monat kostenlos möglich.

Drin­gend Nach­bes­serung erfor­der­lich

Im Rahmen unseres Tests mussten wir nun aller­dings unge­wöhn­lich lange auf unseren Brief warten: Dieser kam erst fünf Werk­tage nach der digi­talen Beauf­tra­gung an. Die Post verspricht, dass der Brief bei einer Beauf­tra­gung vor 12 Uhr noch am selben Tag in den Druck geht. Aus den auf unserem Brief aufge­druckten Maschinen-Codes ist kein Druck­datum ablesbar. Rechnen wir noch den Sonntag ohne Brief­zustel­lung und Druck­ser­vice hinzu, war unser Brief insge­samt sechs Tage unter­wegs.

Das dürfte für alle Inter­essenten, die über das System eilige Briefe versenden müssen, eine kaum akzep­table Zeit­spanne sein. Hier müssen alle Betei­ligten (Web.de/GMX, Druck-Dienst­leister und Deut­sche Post) drin­gend nach­bes­sern. Insbe­son­dere für Geschäfts­kunden wäre eine derar­tige Zeit­spanne auf Dauer sicher nicht tragbar.

