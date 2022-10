GMX-Einrichtung: Keine Mail-Weiterleitungen möglich

Aktuell keine neue Weiterleitung bei GMX

Logo: GMX Filt­erre­geln gehören seit Jahren zum Stan­dard-Reper­toire eines E-Mail-Post­fachs, selbst bei Free­mail-Anbie­tern. Ein wich­tiges Element beim Filtern von Mails ist nicht nur das auto­mati­sche Löschen uner­wünschter Mails, sondern auch das Weiter­leiten beson­ders wich­tiger Mails auf einen anderen Mail-Account.

Erstaun­lich ist aber, wenn genau das bei einem so wich­tigen Mail-Provider wie GMX länger nicht funk­tio­niert - und das auch nicht für Premium-Kunden, die für den Dienst sogar Geld bezahlen.

GMX bestä­tigt Einschrän­kung

Logo: GMX Vor wenigen Tagen schrieb uns ein teltarif.de-Leser:

Aktuell gibt es ein Problem mit GMX, selbst im TopMail Tarif ist es derzeit nicht möglich, eine stan­dard­mäßige Weiter­lei­tung an andere E-Mail-Adressen einzu­richten. Das Problem wird in einigen Foren bereits disku­tiert, GMX hält sich bedeckt und antwortet derzeit nicht auf Support­anfragen zu diesem Thema. Könnt Ihr Euch dieses Themas nicht auch annehmen und den Druck auf GMX, beispiels­weise durch Pres­sean­fragen, erhöhen?

Die Aktion „Weiter­leiten an“ bei der Erstel­lung neuer Filt­erre­geln im GMX Post­fach wird zurzeit tech­nisch über­arbeitet und kann aktuell nicht genutzt werden. Bereits einge­rich­tete Weiter­lei­tungen bleiben aktiv.

Aktuelle Möglichkeiten für Filterregeln

Bild: GMX, Screenshot: teltarif.de

Getestet: Bereits einge­rich­tete Umlei­tung funk­tio­niert

Gerne haben wir dazu bei GMX nach­gefragt. Der Provider antwor­tete uns dazu:Unsere Frage, bis wann das behoben sein wird, beant­wor­tete GMX aller­dings nicht.

In einem von der teltarif.de-Redak­tion genutzten GMX-Test-Post­fach schauten wir in die Einstel­lungen - und dort ist tatsäch­lich die Möglich­keit, neue Umlei­tungen einzu­richten, komplett heraus­genommen. Als Filt­erre­geln für E-Mails stehen nur Verschieben bzw. Kopieren in einen Ordner, als Gelesen markieren sowie eine Benach­rich­tigung per Mail oder SMS zur Verfü­gung.

Für unseren ausführ­lichen Test der Brief­ankün­digung haben wir in diesem Post­fach im Sommer 2020 eine Filt­erregel ange­legt, durch die alle Brief­ankün­digungs-Mails auto­matisch an eine T-Online-Adresse umge­leitet werden. Diese Umlei­tung funk­tio­niert auch seit der Deak­tivie­rung von neuen Filt­erre­geln weiterhin.

