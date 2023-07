GlocalMe: Jetzt auch Roaming-SIM ohne Hotspot

Weil mobiles Tele­fonieren und Surfen außer­halb der EU weiterhin teuer bleibt, lohnt es sich bei Reisen außer­halb des EU-Roaming-Gebiets weiterhin, eine lokale Prepaid­karte des Reise­landes oder eben eine inter­natio­nale Roaming-SIM zu erwerben, die sich dann vor Ort in eines oder mehrere Netze des Reise­landes einbucht.

Eine Sonder­stel­lung bei derar­tigen Reise-Tarifen nahm lange Zeit GlocalMe ein: Ähnlich wie bei Skyroam wurde der Reise-Tarif bislang immer in Form eines mobilen Hotspots ausge­lie­fert, in den eine virtu­elle SIM-Karte inte­griert war.

GlocalMe hat nun aber auch den Verkauf regu­lärer Roaming-SIM-Karten gestartet, die in bereits vorhan­dene Smart­phones einge­legt werden können.

Das kosten die mobilen Daten­tarife

Roaming-SIM von GlocalMe

Bild: GlocalMe / uCloudlink Group Inc. GlocalMe war zunächst mit UMTS/LTE-Hotspots gestartet, 2021 brachte der Provider seinen ersten 5G-Hotspot heraus. Seit wenigen Tagen gibt es im Online-Shop von GlocalMe nun die "Rech­argeable GlocalMe SIM Card". Ausge­lie­fert werden soll sie in der zweiten Juli-Hälfte.

Zunächst wird die GlocalMe-SIM ledig­lich in zehn Ländern verwendbar sein, und zwar in den USA, Kanada, Austra­lien, Japan, Südkorea, Singapur, Thai­land, Phil­ippinen, Malaysia und Vietnam. Weitere Länder sollen später dazu­kommen.

Zu der SIM-Karte gibt es folgende Daten­tarife: 5 GB für drei Tage kosten 9,90 US-Dollar (9,16 Euro), für 10 GB und sieben Tage werden 14,90 US-Dollar (13,78 Euro) fällig. Der dritte Tarif umfasst 15 GB für 15 Tage zum Preis von 19,90 US-Dollar (18,41 Euro). Die SIM-Karte kann nur für mobile Daten­ver­bin­dungen verwendet werden, nicht aber für Tele­fonie oder SMS.

So lange ist die SIM aktiv

Nach Ablauf des letzten verwen­deten Daten­pakets ist die SIM-Karte noch sechs Monate aktiv für weitere Paket­buchungen, danach wird sie abge­schaltet und ist nicht mehr nutzbar. Gelie­fert werden soll sie in wenigen Tagen in Form einer drei­fach-SIM mit Mini-, Micro- und Nano-SIM.

In einer Grafik zeigt GlocalMe an, dass die Roaming-Hotspots aktuell noch flexi­bler bei der Netz­wahl sind vor Ort als die SIM-Karten. Wird die Flexi­bilität bei den Hotspots mit fünf Sternen bewertet, sind es bei der SIM-Karte nur zwei Sterne. Wer Probleme mit dem Empfang im Reise­land hat, soll sich unbe­dingt noch von dort aus an den Kunden­ser­vice wenden für eine mögliche Erstat­tung.

Meldet man die Empfangs­pro­bleme aller­dings erst nach der Rück­kehr ins Heimat­land, wird GlocalMe keine Kosten erstatten.

Wer ins Ausland fährt, nimmt oft das Handy mit, um erreichbar zu sein, nach Hause zu tele­fonieren und im Reise­land mobil zu surfen. Unsere Tipps zum Tele­fonieren, Messa­ging und Internet im Ausland helfen Ihnen, Kosten­fallen zu vermeiden.