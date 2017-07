GlocalMe: Internationaler LTE-Roaming-Hotspot ausgepackt

Roaming-Hotspot GlocalMe ausgepackt

Roaming innerhalb der EU ist zwar nun ohne Zusatzkosten möglich, die Nutzung des eigenen Smartphone-Tarifs außerhalb der EU bleibt aber teuer. Zu diesem Zweck gibt es internationale Roaming-Lösungen wie den bereits von uns getesteten Roaming-Hotspot Skyroam. Ein weiteres Produkt ist GlocalMe von einem Unternehmen aus Honkong.

Der entscheidende Unterschied ist, dass der GlocalMe-Hotspot im Gegensatz zu Skyroam auch in LTE-Netzen funkt. Allerdings ist die Preisstruktur nicht ganz so transparent wie bei Skyroam. Wir haben uns ein Testgerät schicken lassen, um GlocalMe zunächst in Deutschland zu testen. Der GlocalMe-Hotspot ist in Deutschland bei Amazon erhältlich und kostet rund 140 Euro.

