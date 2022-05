Hessen unterzeichnet Glasfaserpakt

Großer Bahnhof heute bei der hessi­schen Landes­regie­rung in Wies­baden. Denn in den kommenden zwölf Monaten sollen in Hessen für 530.000 Haus­halte neue Glas­faser­anschlüsse für schnel­leres Internet bereit gestellt werden. Dazu unter­zeich­nete die Landes­regie­rung einen "Glas­faser­pakt" mit elf Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen, dem Bundes­ver­band Breit­band­kom­muni­kation (BREKO) sowie dem Hessi­schen Landes­ver­band kommu­naler Unter­nehmen (VKU).

"Zusammen mit den bereits ange­bun­denen Haus­halten werden damit bis Mitte 2023 über 25 Prozent der Haus­halte in Hessen vom Glas­faser­ausbau profi­tieren", erklärten der hessi­sche Minis­ter­prä­sident Volker Bouf­fier und seine Digi­tal­minis­terin Prof. Kris­tina Sinemus (beide CDU). Das seien dreimal so viele wie bisher. Hessen ist abge­sehen vom Ballungs­raum Rhein-Main recht länd­lich aufge­stellt.

Flächen­deckend bis 2030?

Bis 2030 solle Hessen flächen­deckend an das Glas­faser­netz ange­schlossen sein, kündigte Bouf­fier an. Dies fördere Inves­titionen von Unter­nehmen, diene aber auch den Bürge­rinnen und Bürgern. "In der Pandemie und speziell in der Zeit danach ist davon auszu­gehen, dass Home­office-Rege­lungen von mehr Menschen wahr­genommen werden. Ein leis­tungs­starker Inter­net­anschluss ist daher uner­läss­lich." Wie bereits mehr­fach berichtet, ist die Glas­faser ist wegen ihrer physi­kali­schen Eigen­schaft sehr leis­tungs­fähig und erreicht hohe Über­tra­gungs­raten von Daten.

Schnel­lere Geneh­migungen

Die Landes­regie­rung unter­stütze den Pakt unter anderem mit Maßnahmen zum Büro­kra­tie­abbau, der Beschleu­nigung von Geneh­migungs­ver­fahren (z. B. über das GigaMaP-Portal oder das OZG-Breit­band­portal) und mit kosten­losen Geoba­sis­daten. "Darüber hinaus fördert das Land mit Geld, wo sonst kein wirt­schaft­licher Ausbau möglich ist", erläu­terte Sinemus. Aktu­elle Beispiele seien aus dem ‚Graue Flecken Programm‘ die Kreise Main-Kinzig und Marburg-Bieden­kopf, bei dem alleine das Land Hessen bis zu 140 Millionen Euro inves­tiert.

Das Breit­band­büro Hessen infor­miert auf seiner Home­page über etwaige Förder­mög­lich­keiten.

Welche Firmen sind dabei?

Hessen Digitalministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus (links) und Ministerpräsident Volker Bouffier (rechts) stellen den Digitalpakt vor.

Foto: Landesregierung Hessen Die Liste der Unter­zeichner liest sich wie ein "Who is Who" der Branche: Neben den beiden bereits genannten Verbänden BREKO und VKU Hessen haben die folgenden elf TK-Unter­nehmen am Pakt mitge­arbeitet und unter­zeichnet: Deut­sche GigaNetz, Deut­sche Glas­faser, Telekom Deutsch­land, Voda­fone, DB broad­band (speziell für große Geschäfts­kunden), 1&1 Versatel, ENTEGA Medianet, Goetel, OREG Oden­wald-Regional-Gesell­schaft, TNG Stadt­netz und Yplay.

Wann und wo genau geht es los?

Noch nicht bekannt­gegeben wurde, wann genau in welcher Gemeinde welches Unter­nehmen bauen wird, wie lange es dauert, bis die Glas­faser nutzbar ist und welche Tarife am Ende ange­boten werden.

Künftig mehr Haustür-Verkäufer unter­wegs?

Bewohner hessi­scher Gemeinden müssen nur verstärkt damit rechnen, dass Vertreter teil­weise wenig bekannter TK-Unter­nehmen an der Tür klin­geln und ihre Anträge auf Anschluss da lassen.

Bevor Sie irgend­etwas unter­schreiben, lesen Sie die Anträge genau­estens durch. Prüfen Sie, bis wann der Anschluss verbind­lich geschaltet werden soll und ob es ein Rück­tritts­recht gibt, wenn Termine nicht einge­halten werden oder viel­leicht vom Unter­nehmen gar nichts gebaut werden wird.

Da als Ziel­linie das Jahr 2030 ange­peilt wird, kann es durchaus sein, dass in abseh­barer Zeit doch niemand vorbei kommt oder Prospekte in den Kasten wirft.

Es kann sich aber auch lohnen, bei der zustän­digen Gemein­dever­wal­tung selbst­ständig nach­zufragen oder sich mit Gleich­gesinnten zu einer lokalen Bürger­initia­tive zusammen zu schließen.

Selbst wer einen Glas­faser­anschluss heute noch als "unnötig" ansieht, sollte sich die Leitung wenigs­tens in Haus (in den Keller) legen lassen, was in den aller­meisten Fällen kostenlos ist. Eine spätere Verle­gung in einem bereits mit Glas­faser erschlos­senen Ort könnte ziem­lich teuer werden. Wer mit dem Gedanken spielt, später sein Haus zu verkaufen: Durch den Glas­faser­anschluss erfährt es eine spür­bare Wert­stei­gerung.