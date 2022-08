Glasfaserausbau: Open Access nimmt Gestalt an

Noch im vergan­genen Mai sagte Jan Georg Budden, CEO der Deut­schen GigaNetz, dass sein Unter­nehmen die eigenen Netze in den kommenden Jahren nicht für Dritte öffnen werde. Bei der Glas­faser Nord­west, dem Joint Venture von Deut­scher Telekom und dem Ener­gie­ver­sorger EWE, konnten ange­schlos­sene Haus­halte lange Zeit ledig­lich die Dienste der Telekom und der EWE-Töchter beziehen, obwohl von Anfang an Open Access propa­giert wurde. Die Stadt­werke Emsdetten wollten mit ihrem TK-Unter­nehmen gerne ins Netz der Glas­faser Nord­west, konnten aber nicht, während die Telekom und die EWE-Tochter Osnatel schön fröh­lich ihre Produkte im müns­ter­län­dischen Emsdetten verkauften.

Dort ist der Zwist inzwi­schen beigelegt, seitdem die Stadt­werke eben­falls das Netz nutzen können. Bei der Deut­schen GigaNetz trat der „Sinnes­wandel“ quasi über Nacht ein, als die Deut­sche GigaNetz nur wenige Tage nach Buddens Aussage in einer Pres­semit­tei­lung korri­gierte, man werde selbst­ver­ständ­lich Open Access anbieten. Nun hat der Netz­betreiber den Worten Taten folgen lassen. In einer gemein­samen Absichts­erklä­rung haben die Deut­sche GigaNetz und die Leonet AG eine gegen­sei­tige Netz­nut­zung verein­bart. Die geplante Part­ner­schaft sieht vor, dass Leonet seine Internet- und Tele­fon­dienste nach dem Open-Access-Prinzip über das Glas­faser­netz der Deut­schen GigaNetz vermarktet und umge­kehrt.

In Rottenburg an der Laaber kooperieren die Deutsche GigaNetz und Leonet. Die Vereinbarung gilt für alle Netze der beiden Unternehmen in Bayern.

Foto: Creative Commons Verein­bart wurde die Bereit­stel­lung gegen­sei­tiger Vorleis­tungen auf der Basis von Layer-2-Bitstream in den jewei­ligen Netzen der Unter­nehmen in Bayern. Der Verein­barung ging voraus, dass Leonet die Vorver­mark­tung im baye­rischen Rotten­burg an der Laaber absagte, nachdem sich die Kommune für die Deut­sche GigaNetz entschied. Anstatt sich gegen­seitig zu über­bauen, wollen beide nun in Rotten­burg koope­rieren; viel­leicht auch, um der Telekom etwas entge­gen­halten zu können, denn auch die ist in Rotten­burg aktiv. Ab Anfang 2023 will sie für 3000 Haus­halte Glas­faser­anschlüsse bauen.

Deut­sche Glas­faser lässt ETN-Internet auf eigene Netze

Eben­falls auf der Basis von Vorleis­tungs­pro­dukten koope­riert die Deut­sche Glas­faser mit ETN-Internet aus Meppen. ETN wird die Netze der Deut­schen Glas­faser in Nord­rhein-West­falen und Nieder­sachsen für Telefon-, Internet- und IPTV-Produkte nutzen. Inter­net­tarife unter der Marke „Surfn“ sind bereits buchbar. „Open-Access funk­tio­niert“, sagte Ruben Quei­mano, CCO von Deut­sche Glas­faser, anläss­lich der Part­ner­schaft mit ETN-Internet.

In Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen kann ETN-Internet seine Angebote für Telefonie, Internet und IPTV über die Netze der Deutschen Glasfaser vermarkten

Foto: Deutsche Glasfaser/Michael Bader Koope­rationen muss es aber nicht nur unter Netz­betrei­bern oder mit Diens­tean­bie­tern geben. Auch die Wohnungs­wirt­schaft ist an konti­nuier­lichen Geschäfts­bezie­hungen zu denen inter­essiert, die ihren Mietern Internet, Fern­sehen und Telefon liefern. So verlän­gern die Kölner Wohnungs­genos­sen­schaft und NetCologne ihre Zusam­men­arbeit um weitere zehn Jahre. Die rund 3000 Wohn­ein­heiten der Genos­sen­schaft sind bereits per FTTB verbunden. NetCologne wird nun in den nächsten Jahren die Glas­faser bis in die einzelnen Wohnungen verlegen (FTTH).

Glas­faser für Mülheim an der Ruhr und Kommunen im Kreis Heil­bronn

Abseits dieser Koope­rationen sind diese und andere Netz­betreiber auch noch solo unter­wegs. So baut die Telekom ein Glas­faser­netz in Mülheim an der Ruhr auf. Im Stadt­bezirk Mitte beginnen in den nächsten Wochen die Bauar­beiten für den Anschluss von 12195 Haus­halten. Weitere Stadt­gebiete sollen danach folgen. Auch in Ostfil­dern strebt die Telekom an, nahezu das gesamte Stadt­gebiet zu verglasen. Dazu hat man sich auf einen Fahr­plan und weitere Bauab­schnitte mit rund weiteren 10.000 Haus­halte geei­nigt.

Symbolischer Spatenstich in Gundelsheim. Hier beginnt die BBV Deutschland mit dem Glasfaserausbau für zehn Kommunen im nördlichen Landkreis Heilbronn. Dafür investiert die BBV 50 Millionen Euro.

Foto: BBV Deutschland In Gundels­heim erfolgte kürz­lich der symbo­lische Spaten­stich für den privat­wirt­schaft­lichen Glas­faser­ausbau von insge­samt zehn Kommunen im nörd­lichen Land­kreis Heil­bronn. Hier inves­tiert der Netz­betreiber BBV gemeinsam mit seinem Mutter­kon­zern Infra­fibre Germany und dem Investor Infra­capital 50 Millionen Euro. Neben Gundesl­heim baut BBV FTTH-Netze in Hardt­hausen am Kocher, Jagst­hausen, Langen­brettach, Möck­mühl und Neudenau sowie in Neuen­stadt am Kocher, Oedheim, Roig­heim und Widdern.