Glasfaserausbau: Gemeinsam gehts besser

Bis 2030 soll laut Ampel-Koali­tion jeder Haus­halt in Deutsch­land einen Giga­bit­anschluss besitzen. Wenn man jedoch hört, dass ein Netz­betreiber in einem Ort 1500 Glas­faser­anschlüsse gebaut hat, fragt man sich, wie in sieben Jahren rund 40 Millionen Haus­halte versorgt sein sollen.

Die Land­kreise nehmen die Sache mit dem Breit­band­ausbau nun teil­weise selbst in die Hand - wie zum Beispiel der Land­kreis Wolfen­büttel. Zusammen mit seinen Samt- und Einheits­gemeinden sowie der Volks­bank Wolfen­büttel wurde im Sommer 2021 die Netz­gesell­schaft Braun­schweiger Land (NG-BL) gegründet. Ihr Ziel: Alle 35.000 Haus­halte, verteilt auf 97 Ortschaften, sollen einen Glas­faser­anschluss erhalten. Das Netz soll htp bauen. Der Tele­kom­muni­kati­ons­anbieter aus Hannover will dafür 25,1 Prozent der Anteile an der NG-BL über­nehmen, inso­fern das Bundes­kar­tellamt grünes Licht gibt.

NG-BL-Geschäftsführer Torsten Ruhe (Mitte) freut sich zusammen mit Volksbank-Vorstand Thomas Stolper (l.), NG-BL-Prokurist Peter Scheer (2. v. l.) und Marc Lohmann, Sprecher der Hauptverwaltungsbeamten der Gemeinden im Landkreis Wolfenbüttel (r.), über die Vertragsunterzeichnung mit htp-Geschäftsführer Thomas Heitmann (2. v. r.)

Foto: htp „Mit htp haben wir jetzt einen Experten für den Glas­faser­ausbau dabei, der sich in unserem Netz­gebiet hervor­ragend auskennt“, freut sich NG-BL-Geschäfts­führer Torsten Ruhe, denn htp ist bereits seit 2013 im Land­kreis Wolfen­büttel aktiv. Nun sollen die Hanno­veraner das 560 Kilo­meter lange Haupt­netz und die Abzwei­gungen in die Ortschaften errichten. Voraus­set­zung ist, dass sich in der Vorver­mark­tung 40 Prozent der Haus­halte für einen Anschluss bei htp entscheiden. Im Früh­jahr 2022 soll die Vermark­tung in Schladen und Badde­cken­stedt beginnen. Für Herbst ist dort der Baube­ginn geplant.

Zuwachs für die Giga­bit­region FrankfurtRheinMain

Das Inves­titi­ons­volumen für den eigen­wirt­schaft­lichen Ausbau im Land­kreis Wolfen­büttel wird auf 80 Millionen Euro taxiert. Für den Land­kreis Nord­sachsen hat sich kein Netz­betreiber gefunden, der auf eigene Kosten Glas­faser verlegen wollte. Hier haben der Bund und das Land Sachsen mit insge­samt 92 Millionen Euro dafür gesorgt, dass nun 40.000 Haus­halte und 3200 Unter­nehmen über Glas­faser im Internet surfen können. Der Land­kreis selbst hat 10,2 Millionen Euro inves­tiert. Ende März 2022 wurde in Anwe­sen­heit des säch­sischen Staats­minis­ters Martn Dulig die Inbe­trieb­nahme gefeiert.

Vertreter von Vodafone Deutschland und der Breitband Main-Kinzig GmbH unterschreiben für den Glasfaserausbau

Foto: Vodafone Kommunen müssen aber nicht warten, bis sich der Land­kreis bewegt. Die Stadt Hanau hat nun zum einen den bestehenden Vertrag mit der Breit­band GmbH des Main-Kinzig-Kreises ergänzt, um in unter­ver­sorgten Gebieten Glas­faser zu verlegen, die ohne Förde­rung nicht auskommen. Zum anderen trat die Stadt der Giga­bit­region FrankfurtRheinMain bei, um den privat­wirt­schaft­lichen FTTB/H-Ausbau zu beschleu­nigen. Dabei unter­stützt die Giga­bit­region FrankfurtRheinMain GmbH Kommunen durch Koope­rati­ons­abkommen mit Netz­betrei­bern, Bera­tung und tech­nischem Know-how.

„Je mehr Kommunen sich unserer soli­dari­schen Gemein­schaft anschließen, desto mehr Gewicht können wir für eine Kommune in die Waag­schale legen, wenn es in konkrete Verhand­lungen mit Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen geht“, sagt Kai Uebach, Geschäfts­führer der Giga­bit­region FrankfurtRheinMain GmbH. Das Unter­nehmen koope­riert mit der Deut­schen Telekom, der Deut­schen GigaNetz und der Deut­schen Glas­faser. Rund zwei Drittel der Hanauer Privat- und Gewer­beim­mobi­lien werden momentan mit Super-Vecto­ring versorgt. In Zukunft sollen sie Glas­faser­anschlüsse erhalten.

Weiße Flecken im Land­kreis Prig­nitz verschwinden

Der Main-Kinzig-Kreis ist selbst Mitglied der Giga­bit­region FrankfurtRheinMain. Darüber hinaus hat er mit Voda­fone einen Vertrag zur Versor­gung von 75.000 Haus­halten und Unter­nehmen in 25 Kommunen unter­schrieben. Der Düssel­dorfer Netz­betreiber wird dabei mit der Breit­band GmbH zusam­men­arbeiten. Während sie die passiven Glas­faser­netze errichtet, stellt Voda­fone den Anschluss an seine aktive Netz­infra­struktur bereit und über­nimmt den Betrieb sowie die Vermark­tung und Bereit­stel­lung von Diensten wie Inter­net­zugänge, Fern­sehen oder Tele­fonie. Im Sommer 2022 sollen die Bagger anrollen. Die Arbeiten werden voraus­sicht­lich bis 2026 dauern.

Was nach gemütlichem Angeln aussieht, ist tatsächlich die Querung der Dömnitz an der Schönhagener Mühle bei Pritzwalk im Frühjahr 2021. Das TK-Unternehmen e.discom versorgt im Landkreis Prignitz unterversorgte Haushalte mit Glasfaser.

Foto: e.discom Im Land­kreis Prig­nitz hat das Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen e.discom inzwi­schen über die Hälfte der Kabel­trasse gebaut. Das Pots­damer Unter­nehmen versorgt Haus­halte in den soge­nannten weißen Flecken, also wo Inter­net­geschwin­dig­keit mit weniger als 30 MBit/s im Down­load zur Verfü­gung stehen. Mit Stand Ende Februar 2022 sind 647 Anschlüsse tief­bau­lich fertig­gestellt worden, 133 Anschlüsse sind betriebs­bereit und 51 Anschlüsse in Betrieb. Ab Juli sollen auch alle geför­derten Glas­faser­anschlüsse in Pritz­walk in Betrieb gehen. In Groß Pankow und Barenthin erfolgen laut Planung ab Ende April die ersten Inbe­trieb­nahmen. In Gumtow und im Raum Meyen­burg sollen demnächst die Bauar­beiten beginnen.