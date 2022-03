Kirchheimbolanden: GlasfaserPlus baut 4400 Anschlüsse

Die Kreis­stadt Kirch­heim­bolanden liegt in Rhein­land-Pfalz. Sie wird bis Ende 2023 etwa 4400 Glas­faser­anschlüsse von der "GlasfaserPlus" erhalten. Das teilten der Stadt­bür­ger­meister Dr. Marc Muchow und Gerd Schäfer, der Regio-Manager Südwest der Deut­schen Telekom und im Auftrag von GlasfaserPlus tätig, mit.

Glas­faser eigen­wirt­schaft­lich

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Das Glas­faser­netz wird zunächst Geschwin­dig­keiten von bis 1 GBit/s im Down­stream ermög­lichen - später soll noch mehr möglich sein - und wird eigen­wirt­schaft­lich gebaut. Das bedeutet, es muss keine Teil­neh­mer­quote bei Vorver­trägen erfüllt werden. Wer sich bei Baustart ("während der Ausbau­phase") für den Anschluss entscheidet, bekommt die Glas­faser kostenlos ins Haus gelegt. Dabei ist es auch egal, ob der Kunde einen Glas­faser-Vertrag bei Deut­schen Telekom oder bei 1&1, Voda­fone oder o2 oder einem anderen Unter­nehmen, das bis dahin gültige Liefer-Verträge mit der Telekom hat, abschließt. GlasfaserPlus bietet von vorn­herein "Open Access" an. Besitzer von Gebäuden oder Grund­stü­cken müssen eine HTN (Auftrag zur unent­gelt­lichen Herstel­lung eines Tele­kom­muni­kati­ons­netzes, früher auch "Gestat­tungs­ver­trag" genannt) unter­schreiben, damit die ausfüh­renden Baufirmen Privat­gelände betreten dürfen.

Der Glas­faser-Anschluss wird mindes­tens bis ins Haus, bei Mehr­fami­lien­häu­sern sogar bis in die Wohnung gelegt.

Späterer Anschluss 795 Euro

Wer sich erst später für den Glas­faser­anschluss entscheidet, muss mit einma­ligen Kosten von 795 Euro rechnen. Wer sein Haus gerade erst neu gebaut hat, wo vorher noch nie ein Tele­kom­muni­kati­ons­anschluss hinge­legt wurde, bekommt auch die Glas­faser nicht ganz kostenlos, es fällt ein einma­liger Erschlie­ßungs­bei­trag an, genaueres weiß der Bauherren-Service der Telekom.

Bestel­lungen in Kürze möglich

Wer bereits einen Kupfer­draht-Tele­fon­anschluss hat (egal bei welchem Anbieter), kann sich z.B. bei der Deut­schen Telekom im Telekom-Shop oder Partner-Shop melden und den Glas­faser­anschluss beauf­tragen, die Telekom leitet die Anfragen an GlasfaserPlus weiter. Kunden von 1&1 etc. müssen sich an ihre eigene Kunden­betreuung wenden. In den Stadtrat Kirchheimbolanden wurde Lisel Heise (100) gewählt. Sie setzte sich für ein Schwimmbad und schnelles Internet ein.

Bewegte Vorge­schichte

Der Regio-Manager Südwest im Infra­struktur-Vertrieb der Deut­schen Telekom, Gerd Schäfer, erklärte kurz die Hinter­gründe zu GlasfaserPlus, einem Joint-Venture der Deut­schen Telekom in Verbin­dung mit einem austra­lischen Invest­ment­fonds. Stadt­bür­ger­meister Muchow dankte der Telekom für die Unter­stüt­zung.

Die Stadt Kirch­heim­bolanden, in der schon Wolf­gang Amadeus Mozart höchst­selbst ein Konzert gab, hat in Sachen "schnelles" Internet eine bewegte Geschichte hinter sich. Lange Zeit gab es im Ort nur ISDN, dann folgte lang­sames DSL, ein Ausbau galt damals als "nicht rentabel". Ein verlegtes Kabel-TV-Netz landete im Zuge der Markt­libe­rali­sie­rung schließ­lich beim Anbieter Primacom (Marke Pyur). Hier können an bestimmten Adressen im Ort sogar bis zu 400 MBit/s möglich sein, war zu erfahren. Das Netz werde aber nicht weiter ausge­baut oder auf DOCSIS 3.1 aufge­rüstet, wie der Anbieter früh­zeitig gegen­über der Stadt ange­kün­digt hatte.

Eine Glas­faser­lei­tung der saar­län­dischen inexio (heute Teil von Deut­sche Glas­faser) führt wohl schon länger durch den Ort. Damals konnte aber kein Weg gefunden werden, diese Signale in die einzelnen Haus­halte zu verteilen. Die Telekom begann den Ort mit VDSL und Vecto­ring auszu­bauen.

Schließ­lich fragte die Deut­sche Glas­faser bei der Stadt an, ob sie ausbauen dürfe. Statt der übli­chen 40 Prozent Unter­schrif­ten­quote erreichte das Unter­nehmen nur einen Wert von 19 Prozent und hat deswegen das Projekt bereits abge­sagt. Alle Kunden, die bei der Deut­schen Glas­faser bereits einen Glas­faser­anschluss "bestellt" hatten, werden aus dem Vorver­trag kosten­frei entlassen und erhalten in Kürze eine E-Mail oder einen Brief, kündigte Bürger­meister Muchow an.

Nachdem klar wurde, dass die Deut­sche Glas­faser nicht bauen würde, hatte Muchow sich auf verschie­denen Wegen direkt an die Deut­sche Telekom gewandt und unter anderem auch Tim Höttges einen Brief geschrieben. Welcher Anruf oder welcher Brief schließ­lich Erfolg zeigte, wollen die Betei­ligten jedoch nicht verraten, wie sie schmun­zelnd zugaben.

Glas­faser ist die Zukunft

Für Muchow ist klar: "Glas­faser ist die Tech­nologie, welche die zukünftig benö­tigten Daten­mengen trans­por­tieren kann. Ein Glas­faser­anschluss in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus ist genauso wichtig wie ein Anschluss an Wasser, Strom oder Gas. Außerdem stei­gert er den Wert der Immo­bilie."

Wo wird gebaut?

Die Telekom baut weite Teile der Stadt Kirch­heim­bolanden aus. Nicht im aktu­ellen Ausbau ist der Stadt­teil Schil­ler­hain, denn dort gibt es bereits schnelle Leitungen. Zwei Neubau­gebiete werden separat mit Glas­faser versorgt. In den Gemeinden rund um Kirch­heim­bolanden möchte die inexio (Deut­sche Glas­faser) alle Orte ausbauen, in denen schon eine Glas­faser­zufüh­rung exis­tiert. Die Auftrags­annahme könnte ab Sommer 2022 sein, war zu erfahren, konkrete Bauter­mine gibt es noch nicht.

Bürger­meister Muchow regte gegen­über dem Vertreter der Telekom an, den nord­west­lichen Stadt­teil von Kirch­heim­bolanden mit Mobil­funk zu versorgen, dort klafft derzeit noch ein großes Funk­loch.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Viele Orte möchten liebend gerne schnelles Internet. Der Weg dahin ist mehr als steinig. Gibt es wenigs­tens schon DSL oder nicht einmal das? Funk­tio­niert viel­leicht Internet über Kabel-Fern­sehen oder stammt die verlegte Technik noch aus der Kabel­grün­der­zeit vor 40 bis 50 Jahren?

In vielen Orten wird Glas­faser gebaut oder ist schon da. In noch mehr Orten soll sie ausge­baut werden. Vertreter ziehen von Haus zu Haus und fragen nach Unter­schriften. Die Bürger sind skep­tisch. Aus gutem Grund. Oft geht nichts voran, teil­weise sind Gräben schon aufge­rissen, teils liegt schon Leer­rohr, aber es fehlen Fasern und die Vermitt­lungs­technik. Ange­kün­digt wird viel, verspro­chen einiges und gehalten wenig.

Klar, dass die Gemeinden inzwi­schen genauer hinschauen, wer da bauen will und auch bauen kann. Es geht nicht nur darum, Glas­faser in die Erde zu bekommen, sondern der Bau muss fach­gerecht durch­geführt und beauf­sich­tigt werden und dann müssen die Kunden auch zügig ans Netz und das alles verständ­lich, plan- und über­schaubar.

Wen wundert es, dass manches leid­geprüfte Stadt­ober­haupt sich (wieder) der Telekom zuwendet, die das Bauen von Netzen in über 100 Jahren Geschichte "gelernt" hat. Positiv ist, dass "GlasfaserPlus" resp. die Telekom Deutsch­land von sich aus darauf hinweist, dass der Kunde seinen Anschluss auch bei 1&1, Voda­fone und anderen Anbie­tern buchen kann, die bereits Groß­han­dels-Liefer­ver­träge mit der Telekom geschlossen haben. Damit findet der gewünschte Wett­bewerb statt, aber die Infra­struktur kommt aus einer Hand.

teltarif.de wird den Ausbau begleiten und weiter berichten.

