Glasfaser: Investoren erwarten keine Pleitewelle

Die Pleiten von helloFiber und Glas­faser Direkt habe bei ausbau­wil­ligen Kommunen für Verun­siche­rung gesorgt. Stehen weitere Netz­betreiber vor dem Aus? Auf den Fiber­days 23 in Wies­baden gaben Inves­toren Entwar­nung. Mit einer Markt­kon­soli­die­rung rechnen sie derzeit nicht.

Von Panik keine Spur. Aus Sicht der Inves­toren, die auf den Fiber­days 23 über die Markt­ent­wick­lung im Glas­faser­ausbau disku­tierten, gibt es keinerlei Anzei­chen für eine Markt­kon­soli­die­rung. "Am grund­sätz­lichen Ziel und Vorgehen hat sich nichts geän­dert", sagte Oliver Müllem, Director 3i infra­struc­ture. Eine Markt­kon­soli­die­rung setze eine Preis­fin­dung für den Kauf von Glas­faser­netzen voraus, die derzeit aber etwa durch die stei­genden Zinsen schwierig sei. Auch deshalb liegt der Fokus in der Branche derzeit weiterhin auf den Netzbau und Koope­rationen.

"Es muss erst einmal gebaut werden, bevor konso­lidiert werden kann", sagte Johanna Rein­kemeier, Vice Presi­dent Telecom­muni­cations bei der KfW IPEX-Bank. Und selbst dann brau­chen die Netze zuerst eine kriti­sche Größe, bevor sie für Über­nahmen attraktiv werden. Eine Marktkonsolidierung wurde auf den Investorenpanel der Fiberdays 23 ausgeschlossen. Aber die Investoren schauen genauer auf die Businessmodelle der Netzbetreiber

Foto: Marc Hankmann Nichts­des­totrotz haben die beiden Pleiten aufhor­chen lassen. Dadurch rückt nach Meinung der Inves­toren das Thema Finan­zie­rung mehr in den Mittel­punkt. "Die aktu­elle Entwick­lung erzwingt eine Profes­sio­nali­sie­rung", sagte Caspar von Prey­sing, Partner bei PwC und Leiter des Giga­bit­büros des Bundes. Die Netz­betreiber müssen eine Antwort auf die Frage finden, wie aus Homes Passed Homes Acti­vated werden, also Haus­halte, die nicht nur einen Glas­faser­anschluss haben, sondern ihn auch nutzen und dafür bezahlen. "Es handelt sich um eine schnell gewach­sene Branche, in der wir alle noch dazu­lernen", erklärte Rein­kemeier auf den Fiber­days. "Wir schauen genauer auf die KPIs." Damit sind auch die Maßnahmen gemeint, wie aus ange­schlos­senen zahlende Haus­halte werden.

Probleme für Busi­ness­modelle mit hohen Anschluss­quoten

Auf den Fiber­days 23 verwiesen die Inves­toren darauf, dass der Glas­faser­ausbau ein lang­fris­tiges Invest ist. "Die eine oder andere Über­trei­bung im Markt kann man aushalten", sagte Alex­ander Krater, Partner bei Palladio Part­ners, in Wies­baden. "Es ist weiterhin ein attrak­tiver Markt für Eigen­kapi­tal­inves­toren." Aller­dings räumte Krater ein, dass die Busi­ness­modelle der Netz­betreiber sehr unter­schied­lich seien. Johanna Reinkemeier von der KfW IPEX-Bank hat mehr die makroökonomischen Veränderungen im Fokus als die beiden Pleiten von helloFiber und Glasfaser Direkt

Foto: Marc Hankmann Wer mit sehr hohen Anschluss­quoten kalku­liert habe, wird heute nach Ansicht des Inves­tors Probleme bekommen, konser­vati­vere Busi­ness­modelle hingegen nicht. "Jeder Fall muss separat betrachtet werden", fügte Rein­kemeier hinzu. Sie geht auch davon aus, dass die oft kolpor­tierten 50 Milli­arden Euro, die seitens der Inves­toren in den Glas­faser­ausbau fließen sollen, trotz verän­derter Rahmen­bedin­gungen immer noch ausrei­chen, um den Glas­faser­ausbau in Deutsch­land substan­ziell zu finan­zieren.

