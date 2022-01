Trotz Glasfaser lahmt Deutschland hinterher

Der Speed­test Global Index des Inter­net­ana­lysten Ookla ermit­telt für Deutsch­land im Down­stream eine Durch­schnitts­geschwin­dig­keit von 136,82 MBit/s. Im Upload sind es 33,05 MBit/s. Zum Vergleich: Die ersten 18 Länder bewegen sich alle­samt über 200 MBit/s. An der Spitze ist Monaco mit 288,47 MBit/s. Immerhin: Seit Dezember 2020 hat sich der Down­load-Speed in Deutsch­land um rund 26 MBit/s verbes­sert. Spit­zen­reiter hier­zulande ist Voda­fone mit 130,99 MBit/s. Auf Platz 2 rangiert 1&1 mit 59,88 MBit/s, dicht gefolgt von der Deut­schen Telekom mit 57,93 MBit/s. Etwas abge­schlagen liegt o2 mit 47,91 MBit/s auf dem vierten Platz.

TNG und goetel verglasen Hessen

Woher kommt das maue Ergebnis? Aus Sicht der Deut­schen Telekom tragen die Kommunen eine Mitschuld. Beispiel Frei­burg: Hier wollen die Bonner 25.000 Haus­halte mit Glas­faser versorgen. Dafür soll ein Saug­bagger einge­setzt werden. Laut Telekom befürchtet das Frei­burger Gartenamt, dass der XXL-Staub­sauger aufgrund seiner Höhe Baum­kronen beschä­digen könnte. Satzungs­gemäß darf die Telekom aller­dings auch keine herkömm­lichen Bagger einsetzen. Die Folge: In zahl­rei­chen Orts­ter­minen wurde anhand des Baum­bestands fest­gelegt, wo der Saug­bagger einge­setzt werden kann. „Wir müssen hier quasi jeden Baum einzeln betrachten“, sagt Telekom-Regio­nal­manager Chris­topher Beußel.

Andern­orts geht es schneller voran, wie etwa in Grebenau im hessi­schen Vogel­berg­kreis. FTTH-Koor­dinator Raphael Kupfer­mann vom Netz­betreiber TNG sieht den Bauab­schluss in Grebenau in greif­barer Nähe und rechnet damit, dass der Ausbau des Glas­faser­netzes für die einzelnen Stadt­teile noch im ersten Halb­jahr 2022 abge­schlossen sein wird. Im benach­barten Kreis Hers­feld-Roten­burg star­tete TNG unlängst die Vorver­mark­tung in Hauneck und Haunetal. Ab einer Betei­ligung von mindes­tens 40 Prozent aller Haus­halte in der jewei­ligen Gemeinde startet TNG in die Planung des FTTH-Netzes.

Symbolischer Spatenstich in Nidda zum Ausbaustart des Glasfasernetzes mit Vertretern der Stadt, der Deutschen GigaNetz und des Regionalverbands FrankfurtRheinMain.

Foto: Deutsche GigaNetz In Hers­feld-Roten­burg ist erst­malig auch der Göttinger Netz­betreiber goetel unter­wegs. Er begann mit der Vorver­mark­tung in Kirch­heim. Bei erfolg­rei­cher Vermark­tung könne der Ausbau noch in diesem Jahr starten, teilt goetel mit, ohne die konkrete Vermark­tungs­quote zu nennen, die dafür nötig ist. Im südhes­sischen Lautertal star­tete goetel nach den Orts­teilen Eichel­hain und Engelrod auch in Eichenrod den Glas­faser­ausbau. Die Glas­faser reicht bereits bis zu den Vertei­ler­kästen am Stra­ßen­rand. Jetzt werden zusätz­lich die Haus­anschlüsse bei den Kunden gebaut und jeder einzelne Haus­halt an das Glas­faser­netz der goetel ange­bunden. Symbolischer Spatenstich in Nidda zum Ausbaustart des Glasfasernetzes mit Vertretern der Stadt, der Deutschen GigaNetz und des Regionalverbands FrankfurtRheinMain.

Glas­faser für Gewer­bege­biete in Münster und Wester­land

Und noch einmal Hessen: In Nidda erfolgte der symbo­lische Spaten­stich für den Glas­faser­ausbau. Hier baut die Deut­sche GigaNetz zusammen mit der vitronet Gruppe ein FTTH-Netz für alle 18 Orts­teile Niddas. Der Ausbau soll voraus­sicht­lich bis Ende 2023 abge­schlossen sein. Es wird ein zwei­stel­liger Millio­nen­betrag inves­tiert. Auch im baden-würt­tem­ber­gischen Will­stätt rollen demnächst die Bagger an. Die Deut­sche Glas­faser erschließt hier ab dem Früh­jahr 2022 fünf Gewer­bege­biete mit Glas­faser. Einen weiteren Spaten­stich gab es im west­fäli­schen Münster. Voda­fone baut in drei Gewer­bege­bieten für über 700 Unter­nehmen ein FTTB-Netz. Die Inves­titi­ons­summe beläuft sich auf 4,6 Millionen Euro – 90 Prozent werden mit Förder­mit­teln von Bund und Land Nord­rhein-West­falen finan­ziert.

Glasfaser für über 700 Münsteraner Unternehmen. In der Westfalenmetropole erschließt Vodafone drei Gewerbegebiete.

Foto: Vodafone Darüber hinaus kommt die Glas­faser auch in die Altmark, genauer in die Hanse­stadt Garde­legen. Netz­betreiber DNS:Net will alle 49 Orts­teile der nach Berlin und Hamburg flächen­mäßig dritt­größten Stadt Deutsch­lands an ein FTTH-Netz anschließen. Auch Unter­nehmen in Wester­land können sich auf High­speed-Internet freuen. 1&1 Versatel baut in ausge­wählten Gewer­bege­bieten Glas­faser­anschlüsse mit bis zu 100 GBit/s. Und natür­lich lässt sich auch die Telekom nicht vom Frei­burger Baum­bestand aufhalten. „Über 60 Prozent aller Haus­halte haben schon einen Glas­faser­anschluss bean­tragt“, berichtet Regio­nal­manager Beußel. Es dauert halt ein biss­chen länger, bis die Glas­faser im Frei­burger Boden liegt. Global gesehen heißt das dann eben Platz 38.