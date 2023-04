Glasfaser: Großprojekte sind die Ausnahme

Begonnen hat die Telekom auf der Frau­eninsel, bzw. an den Ufern des Chiem­sees, bereits im Jahr 2018. Das tech­nisch anspruchs­volle Projekt wurden dann durch die Coro­napan­demie unter­bro­chen, konnte nun aber beendet werden. Zuletzt wurden noch drei Häuser auf der Frau­eninsel ange­schlossen - passend zum Beginn der Oster­ferien. Seit Anfang April haben die Frem­den­ver­kehrs­betriebe auf der Frau­eninsel wieder geöffnet und die Touristen strömen auf die bekann­teste der drei Inseln im Chiemsee. Für die Bewohner gehören die einst­mals maxi­malen 6 MBit/s endgültig der Vergan­gen­heit an.

In Altdorf nördlich von München feierte die Deutsche Telekom mit Vertretern der Kommune und des Tiefbauers den offiziellen Spatenstich für den Glasfaserausbau

Foto: Deutsche Telekom Norma­ler­weise errei­chen die Ausbau­pro­jekte der Telekom mehrere tausend Haus­halte, wie etwa in den Berliner Stadt­teilen Marzahn (10.100 Haus­halte und Unter­nehmen) und Reini­cken­dorf (32.000 Haus­halte und Unter­nehmen) – so zumin­dest die Ankün­digung aus Bonn. Konkreter wird die Telekom in Wuppertal-Elber­feld. Dort sollen für den Anschluss von 8900 Haus­halten ab dem dritten Quartal 2023 die Bagger anrollen. Die ersten Haus­halte in Moos­burg und in Eppel­heim sollen dagegen ihre Glas­faser­anschlüsse bereits „in wenigen Wochen“ nutzen können. In Moos­burg baut die Telekom ein Glas­faser­netz für 9000, in Eppel­heim für 8000 Haus­halte. Beide Projekte werden aber voraus­sicht­lich noch bis zum Sommer 2024 andauern. Dagegen hat der Ausbau der Telekom in Altdorf nörd­lich von München gerade erst begonnen. Bis Ende 2025 wollen die Bonner hier 6000 Haus­halte anschließen.

Glas­faser aus allen Himmels­rich­tungen

Ausbau­pro­jekte dieser Größen­ord­nung sind aber die Ausnahme. Im Glas­faser­markt tummeln sich viele kleine und mittel­stän­dische Anbieter. Seit Jahren verglast etwa htp Gemeinden in der Region Hannover. Nun steht der Ausbau in vier Orts­teilen der Gemeinde Holle an. Derne­burg hat die Vermark­tungs­quote von 50 Prozent bereits erreicht, mit 60 Prozent sogar deut­lich über­schritten. Ab dem Sommer 2023 beginnen die Bauar­beiten. Hacken­stedt, Heersum und Luttrum sollen folgen. Noch weiter im Norden, nämlich an der Ostsee, liegt Eckern­förde. Anfang März 2023 hat die TNG Stadt­netz GmbH die Tief­bau­arbeiten für das geplante Glas­faser­netz aufge­nommen. Bereits im kommenden Sommer sollen die ersten Haus­halte ihre neuen Inter­net­anschlüsse nutzen können.

"Moin Zukunft" heißt es in Eckernförde. Das Ostseebad erhält von der TNG ein Glasfasernetz.

Foto: TNG Stadtnetz GmbH Im Osten Deutsch­lands sorgt envia TEL für schnelles Internet. Das jüngste Projekt des Netz­betrei­bers aus Mark­klee­berg bei Leipzig startet im ersten Quartal 2024 in Markran­städt. Die Vorver­mark­tung wurde im März 2023 erfolg­reich abge­schlossen. „Kurz vor dem Ende der Vorver­mark­tung wurde die erfor­der­liche Betei­ligungs­quote von 35 Prozent erreicht“, erklärt envia-TEL-Geschäfts­führer Stephan Drescher. Jetzt geht es in die Ausfüh­rungs- und Geneh­migungs­pla­nung. Dagegen ist DNS:NET in Stahns­dorf im Land­kreis Potsdam-Mittel­mark schon weiter: Hier hat der Netz­betreiber in den Orts­teilen Sputen­dorf, Schen­ken­horst und Güter­felde die Haus­anschlüsse akti­viert und liefert zurzeit die Modems aus.

Die NetCom BW ist hingegen im Südwesten der Repu­blik unter­wegs. In Erolz­heim (1240 Haus­halte) und Hirsch­berg an der Berg­straße (2500 Haus­halte) hat der Netz­betreiber die Vorver­mark­tung gestartet. Zudem nahm NetCom BW Ende März 2023 für 256 bis dato unter­ver­sorgte Haus­halte in Mittel­urbach, Hittis­weiler, Mennis­weiler, Ehrens­berg und Bäuerle das Glas­faser­netz in Betrieb. Fährt man von hier zwei Stunden mit dem Auto, kommt man nach Tauf­kir­chen im Süden Münchens. Hier wurde Ende März 2023 der offi­zielle Spaten­stich für den Glas­faser­ausbau gefeiert. Der baye­rische Netz­betreiber Leonet wird 272 unter­ver­sorgte Haus­halte und 35 Gewerbe anschließen. Im Sommer 2024 soll das Projekt abge­schlossen sein. Dann wäre Tauf­kir­chen zu 100 Prozent mit Glas­faser versorgt. Was die Telekom kann, können auch andere.