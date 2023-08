Glasfaserausbau: Über 700 Unternehmen aktiv

Laut einer Markt­ana­lyse des Bera­tungs­unter­neh­mens EY sind derzeit über 700 Unter­nehmen, Stadt­werke und Zweck­ver­bände mitge­zählt, damit beschäf­tigt, FTTH-Anschlüsse zu errichten. Zählt man ihre Ausbau­ziele zusammen, kommt EY auf 52 Millionen Haus­halte, die sie mit Glas­faser versorgen wollen. Für EY ist damit klar, dass dieses Über­angebot, Deutsch­land zählt rund 40 Millionen Haus­halte, zu einer Markt­kon­soli­die­rung führen wird. Bevor die ersten Netz­betreiber aber verkauft werden, wird noch kräftig gebaut.

Zu den Größeren der Branche zählt zwei­fels­ohne die Deut­sche GigaNetz, die unlängst in den Städten Diez und Ilves­heim mit der Ausbau­pla­nung sowie im Groß­raum Dort­mund in Kamen, Bönen und Berg­kamen mit der Vorver­mark­tung begann. Die konnte der Netz­betreiber in Messel bereits erfolg­reich abschließen. In Bergisch Glad­bach, Brand-Erbis­dorf, Büttel­born sowie Hamm schloss die Deut­sche GigaNetz Koope­rati­ons­ver­ein­barungen mit den Kommunen ab. In Hamm koope­riert das Unter­nehmen mit dem regional aktiven Netz­betreiber HeLi Net. Bereits im Februar 2023 fand der Spatenstich im Gewerbegebiet "Zum Spähenfelde" mit Dortmunds Bürgermeister Norbert Schilff (2.v.l.) statt

Foto: Dennis Knake In der Dort­munder Umge­bung wird die Deut­sche GigaNetz auf die Kollegen von Plusnet treffen. Die Toch­ter­gesell­schaft des Ener­gie­kon­zerns EnBW war bislang auf Gewer­bege­biete spezia­lisiert, baut nun aber in deren Nähe auch Glas­faser­anschlüsse für Privat­haus­halte. So baut Plusnet zum Beispiel im Dort­munder Gewer­bege­biet "Im Spähen­felde" Nord und West bereits seit Februar ein Glas­faser­netz. Zusätz­lich soll nun auch das Gewer­bege­biet Wambel-West ange­schlossen werden. Der Ausbau­start ist für das vierte Quartal 2023 geplant. Darüber hinaus ermög­licht Plusnet auch Privat­kunden in den Ausbau­gebieten den Umstieg auf einen Glas­faser­anschluss. Davon profi­tieren über 600 Haus­halte. Glei­ches gilt für rund 900 Privat­haus­halte im Ausbau­gebiet Hagen-Haspe sowie für 2000 Haus­halte in Kaisers­lau­tern. Hier erschließt Plusnet die Gewer­bege­biete West und Barba­ros­sastraße.

NetcomBW, M-net, Leonet und NetCologne mit neuen Projekten

Eine weitere Toch­ter­gesell­schaft von EnBW ist die NetCom BW, die vornehm­lich in Baden-Würt­tem­berg aktiv ist; so etwa in Holz­bronn, einem Stadt­teil von Calw. Ende Juli 2023 erfolgt der offi­zielle Spaten­stich für den Bau eines FTTH-Netzes, an das bis zu 340 Haus­halte ange­schlossen werden können. Der Abschluss des Ausbau­pro­jekts wird für Herbst 2024 erwartet. Etwas weiter west­lich ist M-net, die Tele­kom­muni­kati­ons­tochter der Münchener Stadt­werke, aktiv. M-net setzt viele Glas­faser­pro­jekte mit dem regio­nalen Netz­betreiber miecom um. Beide bauen zum Beispiel in Butten­wiesen 1700 Glas­faser­anschlüsse. In Bins­wangen wollen beide Partner 400 Haus­halte und Gewer­beein­heiten an ihr Glas­faser­netz anschließen.

Und eben­falls in Bayern ist Leonet unter­wegs. Der Netz­betreiber feierte kürz­lich in Trun­kels­berg den offi­ziellen Spaten­stich. In der 1700-Einwohner-Gemeinde entstehen für 900 Haus­halte, und damit nahezu für alle Haus­halte, Glas­faser­anschlüsse. In Bad Birn­bach und Bayer­bach im Land­kreis Rottal-Inn schloss Leonet eine Koope­rati­ons­ver­ein­barung für die Erschlie­ßung von insge­samt 2000 Haus­halten ab. Anton Winkler, 1. Bürgermeister von Binswangen (vorne rechts) unterzeichnet zusammen mit Tobias Mießl von miecom den Vertrag für den geplanten Glasfaserausbau

Foto: M-net Auch NetCologne ist das Toch­ter­unter­nehmen eines Ener­gie­ver­sor­gers, genauer gesagt der Stadt­werke Köln. In Alfter errichtet NetCologne ein FTTH-Netz für 13.000 Haus­halte. In Zusam­men­arbeit mit West­con­nect begannen unlängst im ersten von insge­samt vier Bauab­schnitten die Arbeiten für das neue Netz. "Insge­samt werden wir in Alfter rund 368 Kilo­meter Glas­faser­lei­tungen verlegen", sagt West­con­nect-Geschäfts­führer Matthias Krause. Der zweite Bauab­schnitt soll dann Anfang 2024 in Angriff genommen werden.

Koope­ration zwischen Syna und Telekom auf gutem Weg

Dass auch Koope­rationen mit den Bran­chen­riesen funk­tio­nieren, beweist Syna, das Toch­ter­unter­nehmen der Süwag Energie AG. Gemeinsam mit der Deut­schen Telekom baut Syna ein Glas­faser­netz in Hadamar. "Viele Straßen wurden bereits von der Syna mit dem leis­tungs­starken Glas­faser­netz ausge­stattet", freut sich Bürger­meister Michael Ruoff über den Baufort­schritt. Bis Jahres­ende sollen die Baumaß­nahmen beendet sein. "Die ersten Kunden sind bereits am Netz", sagt Syna-Kommu­nal­manager Uwe Stei­nebach, "Bis Jahres­ende werden in Summe circa 500 Kunden Glas­faser nutzen."

Hadamars Bürgermeister Michael Ruoff (vorne Mitte) bei der Ortsbegehung mit Syna-Kommunalmanager Uwe Steinebach (vorne rechts) und David Schmidt von der Telekom (vorne links) im Beisein einiger Mitglieder des Magistrats der Stadt

Foto: Süwag Energie AG Gänz­lich unab­hängig von Stadt­werken oder Ener­gie­ver­sor­gern ist der Netz­betreiber goetel, der in Hessen und im südli­chen Nieder­sachsen aktiv ist. Nun ist goetel auch erst­mals im Lahn-Dill-Kreis unter­wegs. In Schöf­fen­grund star­tete der Netz­betreiber unlängst die Vorver­mark­tung. "In den umlie­genden Land­kreisen arbeiten wir schon lange am flächen­deckenden Glas­faser­ausbau", sagt goetel-Bereichs­leiter Sales und Marke­ting Bastian Körber. "Die Gigabit-Gemeinde Schöf­fen­grund ist das erste Etap­pen­ziel auf dem Weg hin zum Gigabit-Land­kreis Lahn-Dill."

In Witzen­hausen im Werra-Meißner-Kreis hat goetel derweil mit dem Netzbau begonnen. Parallel läuft in einigen Stadt­teilen noch die Vorver­mark­tung. Dabei will goetel auch die Kern­stadt mit Glas­faser anbinden. "Hier haben wir aber bisher leider noch immer nicht die Teil­nah­mequote von 40 Prozent erreicht", sagt goetel-Projekt­leiter Kommu­nal­ver­trieb Elmar Drefs.

