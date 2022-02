Glasfaserausbau: Mehr Tempo für Schulen

Laut Angaben aus dem Breit­band­atlas des Bundes verfügen bislang nur knapp 39 Prozent der rund 33.000 Schulen in Deutsch­land über einen Gigabit-fähigen Breit­band­anschluss. Ob die Zahl stimmt, sei einmal dahin­gestellt, denn für den Breit­band­atlas wurde sie anhand der Breit­band­ver­füg­bar­keit der umlie­genden Haus­halte ermit­telt.

Damit es jeden­falls mehr wird, hat zum Beispiel Voda­fone nach eigenen Angaben 13.000 Schulen ans eigene Kabel­netz ange­bunden. Dafür wurde auf den letzten Metern Glas­faser verlegt, um den Schulen Down­load-Geschwin­dig­keiten von bis zu 1 GBit/s bieten zu können.

Ausbau in den Gigabit-Regionen Stutt­gart und Heil­bronn-Franken

Neben den im Video gezeigten Heil­bronner Schulen hat Voda­fone zudem weitere 24 Schulen im Hoch­sauer­land­kreis, im Kreis Olpe und im Kreis Soest ange­schlossen. Die TeleKommunikationsGesellschaft Südwest­falen mbH koor­diniert den Netz­ausbau, denn hier fließen Förder­gelder des Landes Nord­rhein-West­falen. „Noch bis Ende 2022 können öffent­liche Schulen und geneh­migte Ersatz­schulen entspre­chende Förder­anträge bei der Bezirks­regie­rung stellen“, erklärt Stefan Glusa, Geschäfts­führer der TKG Südwest­falen.

Neben Schulen sind auch Unter­nehmen auf schnelle Inter­net­ver­bin­dungen ange­wiesen. Die Deut­sche Telekom will daher Glas­faser in 87 Gewer­bege­bieten verlegen. Davon profi­tieren knapp 7000 Unter­nehmen in 78 Kommunen wie Celle, Darm­stadt, Mann­heim, Köln oder Tübingen. Darüber hinaus baut die Telekom Glas­faser­netze für 2400 Haus­halte in Eils­leben und Hötes­leben sowie in Mörstadt (550 Haus­halte) und im Gäufel­dener Orts­teil Öschel­born (950 Haus­halte). Der Ort zählt zur Gigabit-Region Stutt­gart zählt. Mehr Tempo für Schulen

Foto: Vodafone In der Gigabit-Region Heil­bronn-Franken ist die Deut­sche GigaNetz aktiv. In Bracken­heim erfolgt Anfang Februar 2022 der erste symbo­lische Spaten­stich. „Der Ausbau in Bracken­heim soll bis zum Früh­jahr 2023 abge­schlossen sein“, erklärt Jan Budden, Geschäfts­führer und Mitbe­gründer der Deut­schen GigaNetz. Auch in Nord­heim wird das Unter­nehmen ein Glas­faser­netz bauen, nachdem sich 35 Prozent der Einwohner für einen Vertrag mit der Deut­schen GigaNetz entschieden haben. Der Baustart ist für das Früh­jahr ange­dacht.

Liberty Networks beginnt am Starn­berger See

Neu im Markt ist die Liberty Networks Germany, die nun am Starn­berger See erste FTTH-Netze baut. In Feld­afing und Tutzing sollen bis Ende 2023 8000 Haus­halte einen Glas­faser­anschluss erhalten. Liberty wird voraus­sicht­lich 14,5 Millionen Euro inves­tieren. Voraus­set­zung ist auch hier eine erfolg­reiche Vorver­mark­tung mit 35 Prozent Abschluss­quote. Wird die Quote erreicht, sollen die ersten Haus­halte schon ab Herbst 2022 mit Gigabit im Internet surfen können.

Ein alter Hase ist hingegen der Netz­betreiber htp. In Everloh, Lenthe und Northen hat htp die Arbeiten beendet und die beauf­tragten Anschlüsse akti­viert. 630 Haus­halte können nun mit High­speed surfen und streamen. Zusammen mit der Deut­sche Glas­faser wird htp in Stein­wedel ein Glas­faser­netz bauen, denn bisher haben sich 47 Prozent der Haus­halte für die neue Zugangs­tech­nologie entschieden. Stein­wedel ist die fünfte Lehrter Ortschaft, für die ein Ausbau nun fest­steht. Mitte des Jahres sollen die Tief­bau­arbeiten starten. In den Lehrter Orts­teilen Röddensen und Kols­horn läuft eben­falls die Vorver­mark­tung.

Stadt­werke liefern auch Breit­band

Verbindung von alt und neu: Mike Schuler (l.), Vorstandsmitglied der Süwag Energie AG, und Patrick Kunkel, Bürgermeister der Stadt Eltville am Rhein, mit einem symbolischen Stück Glasfaser

Foto: Süwag Energie AG Auch die Süwag Energie AG setzt auf die Vorver­mark­tung. In Eltville am Rhein benö­tigt sie 40 Prozent der Bürger, um dort ein Glas­faser­netz zu errichten. „Das Netz wird durch die Süwag komplett eigen­wirt­schaft­lich errichtet, es entstehen der Kommune somit keinerlei Kosten“, wirbt Chris­topher Osgood, Geschäfts­führer der Süwag Vertrieb AG & Co. KG, für den Ausbau. Ebenso wie die Süwag ist auch SachsenEnergie ein Strom- und Gaslie­ferant, der nun auch den Breitband­ausbau für sich entdeckt hat. SachsenEnergie ist im Land­kreis Görlitz aktiv und geht dort nun die Städte Ebers­bach-Neugers­dorf, Herrnhut und Ostritz sowie in den Gemeinden Groß­schönau, Groß­schweidnitz, Kurort Jons­dorf, Kottmar, Lawalde und Oder­witz.

NetCologne ist die Tele­kom­muni­kati­ons­tochter der Kölner Stadt­werke. Zusammen mit dem Ener­gie­ver­sorger GVG Rhein-Erft sollen in Frechen-Bachem für 2500 private Haus­halte und 140 Unter­nehmen Glas­faser­anschlüsse entstehen. Auch hier müssen 40 Prozent einen Vertrag für den neuen Anschluss abschließen.

Fest steht hingegen, dass NetCologne den Ausbau im Dorma­gener Stadt­teil Hacken­broich-Nord im Februar 2022 angehen wird. Bereits im Sommer sollen die ersten Anschlüsse verfügbar sein. Bis Ende des Jahres will NetCologne den Ausbau beenden.

Um den Breitband­ausbau mit Glas­faser zu beschleu­nigen, wollen einige Netz­betreiber auf soge­nannte minder­tiefe Verle­geme­thoden zurück­greifen. Was es damit auf sich hat, lesen Sie in einer weiteren News.