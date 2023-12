Niedersachsen kehrt zur Glasfaserförderung zurück

Der Förder­stopp hatte insbe­son­dere die Land­kreise und Kommunen kalt erwischt, die seiner­zeit ihre Förder­anträge vorbe­rei­teten. Nieder­sachsen kofi­nan­zierte das Bundes­för­der­pro­gramm für die soge­nannten Grauen Flecken mit 25 Prozent. Der Bund schießt 50 Prozent hinzu, sodass Kreise und Kommunen selbst nur noch für ein Viertel der Ausbau­kosten aufkommen mussten. Nach Angaben des Breit­band­zen­trums Nieder­sachsen-Bremen (BZNB) plant die Landes­regie­rung nun 50 Millionen Euro für die Förde­rung des Glas­faser­aus­baus in den Haus­halt mit ein. Laut BZNB stehen damit bis zu 120 Millionen Euro an Förder­gel­dern zur Verfü­gung.

Davon profi­tieren die Land­kreise Osna­brück, Cuxhaven, Uelzen, Celle und der Heide­kreis, die für den Glas­faser­ausbau insge­samt acht Förder­anträge gestellt hatten. Zusammen mit den Mitteln aus dem Sonder­ver­mögen Digi­tali­sie­rung ermög­lichen die 50 Millionen Euro aus Hannover die Kofi­nan­zie­rung der Bundes­mittel für den geför­derten Glas­faser­ausbau in den genannten Kreisen. „Dies ist sowohl für den länd­lichen Raum als auch für Gebiete, in denen bislang kein eigen­wirt­schaft­licher Glas­faser­ausbau statt­findet, von großer Bedeu­tung – hier sind die Land­kreise auf eine Förde­rung ange­wiesen, um zukunfts­fähig zu bleiben“, sagt BZNB-Geschäfts­führer Peer Beyers­dorff. „Dennoch sollte der eigen­wirt­schaft­liche Glas­faser­ausbau nach wie vor Prio­rität haben.“

Eigen­wirt­schaft­licher und geför­derter Ausbau in Hessen und Bayern

Foto: www.goetel.de/Sebastian Wurst Eigen­wirt­schaft­lich wird etwa in der nord­hes­sischen Gemeinde Twis­tetal ausge­baut – inso­fern in sechs von sieben Orts­teilen mindes­tens 40 Prozent der Haus­halte einen Glas­faser­anschluss der Goetel bean­tragen. Die Zeichen stehen auf Erfolg, denn in Elle­ring­hausen, Gembeck, Mühl­hausen und Nieder-Warol­dern wurde die Vermark­tungs­quote bereits erreicht. Den Orts­teil Ober-Warol­dern schließt das Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen EWF Connect an. Etwa eine halbe Auto­stunde von Twis­tetal entfernt liegt Breuna. Hier sowie im Orts­teil Rhöda hat Goetel den Glas­faser­ausbau unlängst abge­schlossen. Die ersten Kunden sind in Rhöda bereits online. In Breuna werden die Anschlüsse nun nach und nach akti­viert.

Während Goetel die Netze in der Gemeinde Breuna eigen­wirt­schaft­lich baut, nutzen M-net und der Ener­gie­ver­sorger Energie Südbayern (ESB) für den Glas­faser­ausbau im Land­kreis Landshut die Förde­rung von Bund und Frei­staat. Dadurch erhalten 1900 Haus­halte in den Gemeinden Gerzen, Aham, Kröning, Schalkham, Adlk­ofen, Nieder­aich­bach und Geisen­hausen einen FTTB/H-Anschluss. Dabei handelt es sich um unter­ver­sorgten Haus­halte mit einer Internet-Down­load­geschwin­dig­keit von weniger als 30 Mbit/s.

Foto: M-net Die ESB wird das neue Netz bauen. „Der Glas­faser­ausbau im Land­kreis Landshut ist in vier Ausbau­cluster geglie­dert, die im Laufe der kommenden 24 Monate sukzes­sive erschlossen werden“, erklärt ESB-Geschäfts­führer Michael Schneider. „Die Bauar­beiten im ersten Cluster im Raum Geisen­hausen und Kröning haben bereits begonnen.“ M-net wird nach Fertig­stel­lung seine Produkte über das neue Glas­faser­netz vermarkten. Über die Ausbau­pläne infor­mierten beide Unter­nehmen die Bürger im Land­kreis in einer ersten Infor­mati­ons­ver­anstal­tung Mitte Dezember 2023 in Geisen­hausen.

DNS:NET erschließt die Altmark, Telekom die Stadt Gotha

In der Altmark baut DNS:NET sowohl eigen­wirt­schaft­lich als auch mit Förder­mit­teln aus. Der Netz­betreiber konnte in der zweiten Dezem­ber­woche für rund 9600 Haus­halte im Projekt­gebiet 2 das FTTH-Netz akti­vieren. Das Beson­dere daran: Es handelt sich um das einzige der drei Projekt­gebiete, dass sich über zwei Land­kreise erstreckt: den Altmark­kreis Salz­wedel und den Land­kreis Stendal. Insge­samt sollen in den drei Projekt­gebieten der Altmark 27.300 Haus­halte mit Glas­faser versorgt werden.

Foto: Deutsche Telekom Fährt man von Landshut die A92 Rich­tung München, kommt man an Neufahrn bei Frei­sing vorbei. Hier wird aus dem Blau der M-net das Magenta der Deut­schen Telekom. Der TK-Konzern verlegt hier bis Ende 2026 50 Kilo­meter Glas­faser und stellt 115 Verteiler auf, um 6075 Haus­halte mit Glas­faser zu versorgen. Knapp viermal so viele Haus­halte, genau gesagt 23.755, will die Telekom bis Ende 2027 in Gotha erschließen. Das sind rund 80 Prozent aller Gothaer Haus­halte. Die Bauar­beiten sollen im Früh­jahr 2025 starten. Dafür hat die Telekom mit der Stadt­ver­wal­tung eine Absichts­erklä­rung unter­zeichnet.

