Glasfaserausbau: Traumquote für ein Dorf

„Wir hatten ein total unter­ver­sorgtes Fest­netz und auch ein schlechtes Funk­netz“, sagt Heinz Speck, Orts­vor­steher von Zierols­hofen, das zur Kreis­stadt Kehl gehört, die an der deutsch-fran­zösi­schen Grenze in Nach­bar­schaft zu Straß­burg liegt. Als er vom Förder­bescheid für Kehl hörte, griff Speck direkt zum Telefon. „Ich habe immer wieder nach­gehakt und gesagt: Von dir habe ich noch keinen Herstel­lungs­auf­trag. Bitte schick mir den, damit ich ihn weiter­leiten kann an die Telekom.“ Das Ergebnis: eine Vorver­mark­tungs­quote von 96 Prozent. Andern­orts sind Netz­betreiber froh, wenn sie 40 Prozent schaffen. Für den Ausbau in Zierolshofen wurden neben 21 Kilometern Glasfaser auch fünf neue Verteilerkästen auf den Straßen errichtet

Foto: Deutsche Telekom Zuge­geben: Bei nur 280 Einwoh­nern ist die Mobi­lisie­rung der Bevöl­kerung einfa­cher als in größeren Städten. Speck ermit­telte zudem die Grund­stücks­ver­hält­nisse, um mit den Eigen­tümern in Kontakt zu treten. Natür­lich wächst auch der soziale Druck. Wer lässt sich schon gerne die Frage gefallen, warum er beim Zukunfts­pro­jekt Glas­faser nicht mitmache? Bei der hiesigen Wirt­schaft rannte Speck indes offene Türen ein. „Wir brau­chen den Ausbau, damit wir mit unseren Kunden und Liefe­ranten Video­tele­fonie oder Video­kon­ferenzen abhalten können“, sagt Martin Ross, der mit seinen Mitar­bei­tern Möbel für Cara­vans und Wohn­mobile entwirft.

In den baye­rischen Orten Roding und Alling reichen der Telekom schon 40 Prozent aus, um Glas­faser­netze zu errichten. In Alling läuft die Vorver­mark­tung noch bis Ende Januar 2022. Im Erfolgs­fall erhalten 1300 Allinger in der Kern­stadt einen Glas­faser­anschluss. In Roding läuft die Vorver­mark­tung noch bis Mai 2022. Kommt die Telekom hier auf mindes­tens 40 Prozent, könnte ab 2023 ein Glas­faser­netz für 3000 Haus­halte gebaut werden.

High­speed für Giga­bit­region Stutt­gart und in Nieder­sachsen

In Uslar (Nieder­sachsen) sowie in Herren­berg und Rutes­heim im Land­kreis Böblingen ist die Telekom schon weiter. In Uslar werden ab Früh­jahr 2022 über 48 Kilo­meter Glas­faser verlegt, um 3050 Haus­halte anzu­schließen. In der zweiten Hälfte des nächsten Jahres rollen dann die Bagger Herren­berg und Rutes­heim an. Beide Orte zählen zur Giga­bit­region Stutt­gart. Die Telekom verzichtet auf die Vorver­mark­tung, sodass die ersten von insge­samt 7900 Haus­halte bereits 2022 mit Gigabit-Speed im Internet surfen sollen. Im niedersächsischen Rotenburg baut Glasfaser Nordwest ein FTTH-Netz für 9000 Haushalte. Der symbolische Spatenstich erfolgte Mitte November 2021.

Foto: Glasfaser Nordwest Eine erfolg­reiche Vorver­mark­tung kann derweil der Netz­betreiber htp für die nieder­säch­sischen Orte Beier­stedt, Gevens­leben und Söllingen vermelden. Teil­weise wurden sogar über 50 Prozent erreicht. Im ersten Quartal 2022 will htp mit den Bauar­beiten beginnen und bis Ende 2022 die Glas­faser­anschlüsse akti­vieren. Darüber hinaus ist htp auch in den Orts­teilen von Gehrden unter­wegs. In Lemmie wurde unlängst die Vorver­mark­tung gestartet. In Northen ist der Tiefbau abge­schlossen und in Lenthe wurde das Haupt­netz komplett verlegt und 90 Prozent der Haus­anschlüsse gebaut. In Everloh befindet sich das Haupt­netz im Bau.

Förder­geld bringt Glas­faser zu den Menschen

In Nieder­sachsen baut auch Glas­faser Nord­west FTTH-Netze. Das Gemein­schafts­unter­nehmen von Telekom und EWE will in Roten­burg 9000 Glas­faser­anschlüsse reali­sieren. Der symbo­lische Spaten­stich fand Mitte November 2021 statt. Ab April 2022 sollen die Anschlüsse vermarktet werden. Derweil geht die Stadt Braun­schweig davon aus, dass die Telekom ihre Ausbau­vor­haben für 30.000 Haus­halte noch in diesem Jahr abschließen wird. Im kommenden Jahr soll die Telekom weitere 45.200 Haus­halte ans Glas­faser­netz anschließen. Außerdem hat die Stadt 625 Adressen ermit­telt, die nur mittels Förder­gelder ausge­baut werden können. Die Kosten belaufen sich auf insge­samt 4,64 Millionen Euro. Die Hälfte kommt vom Bund. Das Land Nieder­sachsen schießt 1,16 Millionen Euro zu. Das rest­liche Viertel inves­tiert Braun­schweig selbst. Freuen sich über hohe Vorvermarktungsquoten, die unter anderem den Start des Glasfaserausbaus in Werdohl ermöglichen(v. l. n. r.): Ralf Engstfeld, Regionalmanager der Deutschen Telekom, Landrat Marco Voge, Bürgermeister Andreas Späinghaus, Kreis-Gigabitkoordinator Matthias Pohl und Bauleiter Christian Mewes

Foto: Robin Vorsmann/Märkischer Kreis Auf Förder­gelder ist auch der Märki­sche Kreis in Nord­rhein-West­falen ange­wiesen. Hier entstehen für den Anschluss von 44.650 Haus­halte Kosten in Höhe von 60,45 Millionen Euro. „Aktuell sind kreis­weit 3302 Anschlüsse buchbar“, sagt Matthias Pohl, Giga­bit­koor­dinator des Kreises. In Altena-Rosmart und in vielen Orts­teilen von Schalks­mühle ist der Ausbau bereits komplett abge­schlossen. In Werdohl star­tete er vor wenigen Tagen. Der Ausbau wird von der Bevöl­kerung positiv aufge­nommen. Die Vorver­mark­tungs­quote liegt im Kreis bei durch­schnitt­lich 93 Prozent. Hier bekommt Zierols­hofen echte Konkur­renz.

Wir verlosen vier Google Pixel 6 Pro sowie als Haupt­preis ein iPhone 13 Pro mit Zwei-Jahres-Ver­trag von o2 und einiges mehr. Machen Sie bei unserem Weih­nachts-Gewinnspiel mit und gewinnen Sie!