Glasfaserausbau: Highspeed-Internet für Stadt und Land

Die drei genannten Gemeinden werden von GlasfaserPlus, dem Joint Venture zwischen der Deut­schen Telekom und dem Investor IFM, erschlossen. Darüber hinaus kündigte GlasfaserPlus in den vergan­genen Wochen weitere Ausbau­pro­jekte unter anderem in Anklam, Bebra, Brilon oder Rothen­burg ob der Tauber an. Insge­samt sollen über 60000 Haus­halte einen FTTH-Anschluss erhalten. Das größte Bauvor­haben soll in Bad Kissingen mit 8340 Haus­halten statt­finden. In den meisten Fällen müssen sie sich aber noch gedulden, denn der Baustart erfolgt über­wie­gend erst 2024 oder 2025.

Auch die Telekom selbst kündigte weitere Glas­faser­netze an. In Nürtingen und Vater­stetten sollen bis 2025 jeweils 13.000 Haus­halte ange­schlossen werden. In Magde­burg Fermers­leben und Stadt­feld-Ost will der TK-Konzern 15.000 und in Alsdorf bei Aachen sogar 23.000 Haus­halte mit Glas­faser versorgen. Das sind andere Größen­ord­nungen als die der GlasfaserPlus, die etwa in Pommers­felden für 1300 Haus­halte ein Glas­faser­netz bauen will. Aber auch hier ist die Freude über High­speed-Internet groß. "Dank der Bezu­schus­sung durch den Frei­staat Bayern mit 90 Prozent der förder­fähigen Ausgaben kann die Kommune den nun geplanten Glas­faser­ausbau mit einem über­schau­baren finan­ziellen Aufwand leisten", sagt Gerd Dallner, Erster Bürger­meister von Pommers­felden. Thilo Höllen, Leiter Breitbandkooperationen Telekom Deutschland (links) und Volkmar Klaußner, Geschäftsführer der Stadtwerke Nürtingen, besiegeln die Kooperation für den Glasfaserausbau

Foto: Stadt Nürtingen Auch der Erzge­birgs­kreis profi­tiert von der Förde­rung. Der Frei­staat Sachsen finan­ziert hier den Glas­faser­ausbau mit 43,4 Millionen Euro. Das Geld fließt in drei von sechs Ausbau­cluster. Zusammen mit der Förde­rung durch den Bund in Höhe von knapp 74,8 Millionen Euro steht damit die Finan­zie­rung der ersten drei Ausbau­cluster im Land­kreis. Ab dem Herbst 2023 wird envia TEL den Ausbau in den drei Clus­tern parallel beginnen. Insge­samt werden dadurch 29.000 Haus­halte einen Glas­faser­anschluss erhalten. Für die übrigen drei Cluster stehen die Entschei­dungen zu den Förder­bescheiden noch aus, envia TEL rechnet aber damit, dass auch hier noch in diesem Jahr die Bagger anrollen können.

Regio­nale Netz­betreiber gehen in die Gemeinden

Ähnlich wie envia TEL sind viele andere Netz­betreiber regional unter­wegs. So etwa die Thüringer Netkom, die in Kranich­feld und Klett­bach eigen­wirt­schaft­lich rund 8 Millionen Euro für den Glas­faser­ausbau inves­tiert. Damit werden bis 2026 2800 Haus­halte ange­schlossen. In Eckern­förde hat die TNG bereits mit dem Bau ihres Glas­faser­netzes begonnen. Bereits in diesem Sommer sollen die ersten Kunden ihren neuen Anschluss nutzen können. Ab April 2023 will die goetel alle 15 Orte von Haunetal verglasen - voraus­gesetzt die Vorver­mark­tung läuft erfolg­reich.

In Diemel­stadt ist das der Fall gewesen, weshalb goetel hier nun in die Baupla­nung geht. Glei­ches macht die Deut­sche Giga­netz in Lauffen am Neckar und Geisen­heim. Des Weiteren kündigte der Netz­betreiber Koope­rati­ons­ver­ein­barungen mit Altöt­tingen, Messel, Saal­feld, Calbe (Saale), Moss­burg und Eilen­burg an. Solche Verein­barungen schloss auch der baye­rische Netz­betreiber Leonet mit den Gemeinden Senden im Land­kreis Neu-Ulm, Unter­neu­kir­chen und Kastl (Land­kreis Altöt­ting) und Viech­tach (Land­kreis Regen) für über 6000 Haus­halte ab. Jörg Bauer (Bürgermeister Kranichfeld, li.), Franziska Hildebrandt (Bürgermeisterin Klettbach) und Thüringer-Netkom-Geschäftsführer Hendrik Westendorff unterzeichnen die Vereinbarung für den Glasfaserausbau in beiden Gemeinden

Foto: TEAG Thüringer Energie AG In Flüg­gen­dorf feierte die GlobalConnect zusammen mit Vertre­tern der Gemeinde den offi­ziellen Spaten­stich für den Glas­faser­ausbau, während die Bagger der GVG Glas­faser in Rocken­berg bereits die ersten Gräben ausheben. Das Unter­nehmen kündigte zudem den Vermark­tungs­start in Spei­cher an. In Schön­gei­sing ist er bereits erfolg­reich abge­schlossen worden, sodass hier noch im März 2023 die Tief­bau­arbeiten starten sollen.

Auch in Poppen­richt stehen die ersten Bauab­sper­rungen. Hier verlegt die Deut­sche Giga Access Glas­faser. "Sobald die Bauge­neh­migungen seitens der Gemeinde Sulz­bach-Rosen­berg vorliegen, können auch dort die geplanten Bauar­beiten beginnen und die Bürge­rinnen und Bürger zeitnah mit Hoch­geschwin­dig­keits­internet versorgt werden", sagt Rainer Piroth, CTO der Deut­schen Giga Access.

Neue Glas­faser­anschlüsse in Köln und Wies­baden

Der Eindruck, dass Glas­faser nur auf dem Land gebaut wird, stimmt jedoch nicht ganz. Viele Netz­betreiber meiden zwar die großen Städte, da hier der Wett­bewerb zu DSL und Kabel­internet größer ist als auf dem teils unter­ver­sorgten Land, aber auch in den Metro­polen wird gebaut. NetCologne etwa kündige an, bis 2024 in 22 Kölner Stadt­teilen weitere 50.000 Wohn- und Geschäfts­ein­heiten mit Glas­faser versorgen zu wollen, darunter 18.000 Haus­halte, die von der Stadt im Zuge der Weiße-Flecken-Förde­rung erschlossen werden.

Bereits heute können 72 Prozent der Kölner Bewohner und Unter­nehmen einen Glas­faser­anschluss von NetCologne buchen. "Wir wollen, dass in naher Zukunft alle Kölne­rinnen und Kölner mit schnellem Internet die Vorteile der Digi­tali­sie­rung für sich nutzen können", sagt Timo von Lepel, Geschäfts­führer von NetCologne. In Wies­baden will dies Voda­fone immerhin für 15.000 Haus­halte. Zusammen mit dem Investor Meri­diam baut der TK-Konzern mit Sitz in Düssel­dorf in der hessi­schen Landes­haupt­stadt bis Ende 2024 Glas­faser­anschlüsse.

