Glasfasernetze: Ministerium beschäftigt sich mit Überbau

In den vergan­genen Wochen trieb die Netz­betreiber kein anderes Thema so um wie der Überbau von Glas­faser­netzen durch die Deut­sche Telekom. Auf diversen Bran­chen­ver­anstal­tungen wurde der Ex-Mono­polist teils heftig kriti­siert. Jetzt schaut sich das Bundes­ver­kehrs­minis­terium die Vorwürfe genauer an.

Die Fronten sind verhärtet: Die Wett­bewerber werfen der Deut­schen Telekom vor, ihre Glas­faser­netze zu über­bauen, um auf diese Weise die Konkur­renz einzu­dämmen und die Busi­ness­modelle der Wett­bewerber zunich­tezu­machen. Die Telekom erwi­dert, dass teils über­höhte Entgelte für den Netz­zugang erhoben würden und sie nur da über­baue, wo es sich für die Telekom wirt­schaft­lich lohne. Handelt es sich also um reinen Infra­struk­tur­wett­bewerb oder nutzt die Telekom eine markt­mäch­tige Posi­tion aus? Susanne Dinge (M.), Leiterin der Unterabteilung Digitale Infrastruktur beim BMDV, beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Glasfaserüberbau

Foto: Marc Hankmann Dieser Frage will das Bundes­minis­terium für Digi­tales und Verkehr (BMDV) nun nach­gehen. "Das Thema Überbau wird auch bei uns intensiv disku­tiert", sagte Susanne Ding, Leiterin der Unter­abtei­lung Digi­tale Infra­struktur beim BMDV, auf dem Sommer­fest des Bundes­ver­bands Glas­faser­anschluss (BUGLAS) gestern in Norder­stedt bei Hamburg. In den vergan­genen Wochen habe das Minis­terium die Bran­chen­ver­bände abge­fragt sowie das Wissen­schaft­liche Institut für Infra­struktur und Kommu­nika­tions­dienste (WIK) beauf­tragt, mittels einer Clus­terung der vorge­tra­genen Fälle einen ersten Über­blick zu erstellen.

BMDV will Trans­parenz schaffen

Am kommenden Montag findet dann zusammen mit Bran­chen­ver­tre­tern ein erster Work­shop statt. "Wir wollen uns die Fälle anschauen und über mögli­chen Hand­lungs­optionen spre­chen", sagte Ding auf der BUGLAS-Veran­stal­tung. Das sei aber erst der Anfang, ergänzte sie. Ihr ginge es in erster Linie zunächst darum, Trans­parenz in das Thema zu bringen. "Wir werden uns aber weiter damit beschäf­tigen", sagte Ding. So müsse zum Beispiel auch erst einmal geklärt werden, was konkret unter Überbau zu verstehen ist.

Während­dessen lobte Soeren Wendler, Chief Sales Officer der Deut­schen GigaNetz, auf der BUGLAS-Veran­stal­tung den in der neuen Förder­richt­linie veran­kerten Bran­chen­dialog. Er sieht vor, dass ausbau­wil­lige Kommunen oder Land­kreise, die eine Förde­rung in Anspruch nehmen wollen, zunächst mit Netz­betrei­bern in den Dialog treten, bevor sie ein Markt­erkun­dungs­ver­fahren eröffnen. Deutsche-GigaNetz-CSO Soeren Wendler hofft, dass der Branchendialog auch gegen den Überbau hilft

Foto: Marc Hankmann "So können Bürger­meister die Markt­inter­essen erkennen oder bei Verle­geme­thoden mitspre­chen", erklärte Wendler. Seine Hoff­nung: Gut infor­mierte Bürger­meister gehen schneller gegen den Überbau vor. "Es reicht ein Strom­anschluss, ein Wasser­anschluss", sagte Wendler, "niemand braucht zwei Glas­faser­anschlüsse."

