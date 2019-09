Bis zu 3 km pro Tag: Schnelles Internet, schneller verlegt

Mit der herkömm­lichen Methode schaffen die Netz­betreiber pro Tag ein paar hun­dert Meter, auf denen sie Glas­faser verlegen können. Die Layjet Micro-Rohr Verle­gege­sell­schaft verspricht hingegen eine Tages­leis­tung von bis zu drei Kilo­metern. Was machen die Öster­reicher anders? „Das ist ein All-in-One-System“, erklärt Bernt Ring­hofer, Sales Director von Layjet, „das heißt, in einem Arbeits­schritt wird die komplette Glas­faser verlegt.“ Ein Bagger fräst in einem einzigen Arbeits­gang das Stra­ßenban­kett auf, verlegt das Glas­faser­rohr von einer Rolle, und verschließt den Graben sofort wieder mit dem entnom­menen und aufbe­reiteten Mate­rial. Eine mitfah­rende Verscha­lung sorgt dafür, dass während des gesamten Vorgangs keine Steine oder Erde in den Graben rieseln, damit der Stra­ßenkörper stabil bleibt. Nachdem das Rohr in der Erde ist, wird mit einem Verdich­tungs­verfahren das Bankett wieder in den ursprüng­lichen Zustand gebracht. Eine Kamera und GPS sorgen für exakte Ausfüh­rungen und verhin­dern Beschä­digungen am Asphalt.

Deut­sche Telekom testet Verle­geme­thode mit Layjet

Ein Kilo­meter Glas­faser für 70.000 Euro

Derzeit testet die Deut­sche Telekom das Verfahren im frän­kischen Schnaitt­achtal. Hier werden 400 Haus­halte mit Glas­faser ange­schlossen. Layjet-Verkaufs­leiter Ring­hofer spricht im Vergleich zur herkömm­lichen Verle­geme­thode von einer Kosten­ersparnis zwischen 30 und 50 Prozent, je nach Beschaf­fenheit des Bodens. Die Telekom jeden­falls zeigt sich begeis­tert. „Wenn wir die Träger der Stra­ßenbau­last, das sind dieje­nigen, die für den Unter­halt der Straßen zuständig sind, auf unsere Seite bekommen und die das geneh­migen, sollte das künftig außer­orts die Stan­dard­methode der Telekom sein“, sagt Harald Hack, Leiter Planen und Bauen bei der Telekom.

Die Bonner sind natür­lich auch noch mit der herkömm­lichen Methode auf Deutsch­lands Straßen unter­wegs. Ende August haben Sie die Surf-Geschwin­digkeit für rund 66.000 Haus­halte in 80 Kommunen auf bis zu 100 MBit/s erhöht. Insge­samt sind es inzwi­schen 30 Millionen Haus­halte, die über das Vecto­ring der Telekom mit bis zu 250 MBit/s im World Wide Web surfen können. Davon sind 1,1 Millionen Haus­halte für Glas­faser bis ins Haus (FTTH) vorbe­reitet. Wo die Bonner in den vergan­genen Wo­chen eben­falls für schnelles Internet sorgten, kann im Unter­nehmens­blog nach­gelesen werden.

Die Telekom kalku­liert mit durch­schnitt­lichen Kosten von 70.000 Euro pro Kilo­meter Glas­faser. Bei dieser Summe kommt die Layjet-Verle­geme­thode gerade recht, zumal sie neben Kosten­vorteilen nach Angaben des Unter­nehmens auch die Netz­planung erleich­tert. Da die Glas­faser schneller verlegt werden kann, treten zudem weniger Verkehrs­störungen auf, wie sie etwa Anfang September im Ober­bergi­schen Kreis zwischen Isen­burg, Jost­berg und Alten­holte auftraten. Im Pflug­verfahren wurden in der Region 1,4 Kilo­meter Leer­rohre für den Glas­faser­ausbau und zudem von Isen­burg nach Alten­holte ein 10-kV-Mittel­span­nungs­kabel einge­pflügt. Zwei Stre­cken mussten wegen dieser Arbeiten tags­über gesperrt werden.



Schnelle Kommune, lahmer Bund

Der Bund bezu­schusst den Breit­band­ausbau in Wipper­fürth und Hückes­wagen, zu denen die drei Kommunen gehören, mit 10,3 Millionen Euro. Das Land NRW steuert nochmal die gleiche Summe bei. Insge­samt werden in Hückes­wagen und Wipper­fürth 260 Kilo­meter Tiefbau reali­siert. Dabei werden rund 1.270 Kilo­meter Glas­faser ver­legt, damit am Ende über 3.000 Haus­halte, mehr als 100 Unter­nehmen und 18 Schu­len in beiden Städten mit schnellem Internet versorgt werden. Den Ausbau nimmt die BEW Bergi­sche Energie- und Wasser-GmbH (BEW) vor.

Und auch dieses Projekt ist ein Beispiel für Geschwin­digkeit. Die Stadt Hückes­wagen hat nicht lange gebraucht, um die Bagger anrollen zu lassen. Der Förderbe­scheid aus Berlin kam am 29. August im Rathaus an. Vier Tage später gab es schon die erste Stra­ßensper­rung zwischen Jost­berg und Isen­burg. Wenn die Vergabe der Förder­bescheide ebenso schnell wäre, könnte Deutsch­land den Rück­stand bei der Versor­gung mit Glas­faser­anschlüssen im Nu wett­machen. Im Februar 2017 stellten Hückes­wagen und Wipper­fürth ihre Anträge. Der vorläu­fige Bescheid lag nach fünf Monate vor. Zwei Jahre später wird gebaut.

