Glasfaser-Regulierung: Swisscom kommt in Bedrängnis

Swisscom Chef Urs Schaeppi hat es nicht einfach. Als Chef des Marktführers steht er ständig unter Beobachtung und im Kreuzfeuer.

Foto: Swisscom Als Folge der jüngsten Entscheide der Schweizer Wett­bewerbs­kom­mis­sion (Weko) und des Schweizer Bundes­ver­wal­tungs­gerichts (BVGer) könnte der Glas­faser­ausbau bis ins Haus (FTTH) in der Schweiz ins Stocken kommen.

Urs Schaeppi, Chef des Markt­füh­rers bei Fest­netz und Mobil­funk in der Schweiz, der Swisscom, versteht die Welt nicht mehr. Bleibt der aktu­elle Beschluss bestehen, könnte der Ausbau der Glas­faser in der Schweiz erst einmal in Stocken geraten.

Was ist passiert?

Foto: Swisscom Wie andere Tele­fon­gesell­schaften in vielen Ländern baut die Swisscom ihr Netz derzeit mit Glas­faser bis ins Haus (FTTH) aus. Dabei verwendet sie eine Technik, die Point to Multi Point (P2MP) genannt wird. Zu jedem Kunden werden Glas­fasern gezogen, die aber unter­wegs mitein­ander verbunden sind, d.h. mehrere Kunden nutzen einen gemein­samen Licht-Signal-Weg bis hin zur nächsten Vermitt­lung.

WEKO erhebt Einspruch - Gericht gibt ihr Recht

Das miss­fiel der Schweizer Aufsichts­behörde "WEKO". Gestützt auf die verfüg­baren Infor­mationen erschien es ihr als "glaub­haft, dass Swisscom mit diesem Verhalten eine markt­beherr­schende Stel­lung miss­braucht". Also verbot die WEKO der Swisscom mit vorsorg­lichen Maßnahmen, Wett­bewer­bern beim Ausbau des Glas­faser­netzes den Zugang zu durch­gehenden Leitungen zu verwei­gern. Im Klar­text: Swisscom dürfe nur noch Punkt-zu-Punkt (Point-to-Point oder P2) Verbin­dungen aufbauen. Das bedeutet: Zu jedem Kunden muss von der Haupt­ver­mitt­lung der Swisscom eine Glas­faser durch­gehend gelegt werden, diese Faser darf nicht unter­wegs zu anderen Kunden verzweigt werden.

Was das bedeutet, kann man sich vorstellen. Wenn an einer Vermitt­lung sagen wir 100.000 Haus­halte ange­schlossen sind, müssten 100.000 Fasern in der Haupt­ver­mitt­lung eintreffen. Selbst wenn man weiß, dass Fasern sehr dünn sind, dürften die Kabel mit Isola­tion und Träger­mate­rial ziem­lich dick werden.

Die Geschichte ging vor das Schweizer Bundes­ver­wal­tungs­gericht (BVGer). Auch das gab der WEKO Recht.

Urteil macht Netz­ausbau wesent­lich aufwen­diger und teurer

Urs Schaeppi erklärt das so: "Kurz­fristig dürfen wir nur noch Netz­ele­mente bauen, die der Punkt-zu-Punkt-Netz­archi­tektur (P2P) entspre­chen. Diese ist aufwen­diger, weil jeder Kunde über eine eigene Faser bis zu unserer Zentrale ange­schlossen wird. Bild­lich gespro­chen: Das BVG fordert von der Swisscom den Bau einer vier­spu­rigen Auto­bahn in jede Ortschaft." Unterschiede zwischen P2P und P2MP Architektur. In der Mitte (graues Häuschen) die Telefonvermittlung.

Grafik: Swisscom Schaeppi argu­men­tiert durchaus nach­voll­ziehbar, dass P2MP einen raschen und effi­zien­teren Ausbau ermög­liche und damit auch wirt­schaft­liche Glas­faser bis hin in abge­legene Regionen erlaube.

Die bereits aufge­bauten Punkt-zu-Multi­punkt Netze dürfen erst einmal nicht mehr vermarktet werden. Um schnell Abhilfe zu schaffen, müssen neu gebaute Häuser neben der Glas­faser noch mit Kupfer­kabeln erschlossen werden. "Das macht keinen Sinn", schimpft Schaeppi.

Eini­gung am runden Tisch

An einem runden Tisch hatte sich die Schweizer TK-Branche 2008 bis 2012 auf einen landes­weiten P2P-Stan­dard geei­nigt.

Damals stand der FTTH-Ausbau in den großen Städten noch am Anfang. Es sollten paral­lele Mehr­fach­aus­bauten der verschie­denen Wett­bewerber wie Elek­tri­zitäts­werke und der Swisscom vermieden werden.

Für die Glas­faser-Erschlie­ßung der Häuser einigten sich die Parteien auf das Vier­faser­modell: In jedes Haus führen vier Fasern. Eine für Swisscom, eine für den örtli­chen Ener­gie­ver­sorger (der oft auch Internet und Telefon im Angebot hat) und zwei weitere für andere Anbieter, etwa UPC-Sunrise oder Salt. Swisscom baut aktuell und auch künftig vier Fasern vom Verteiler im Kabel­schacht des jewei­ligen Stadt­teils (schwei­zer­deutsch "Quar­tier") bis in die Wohnung, das ist unbe­stritten.

Schaeppi bemän­gelt, dass nie entschieden wurde, ob auch von der Swisscom Haupt­ver­mitt­lung ("Zentrale") bis zum eigent­lichen Kabel­schacht vor Ort vier Fasern pro Nutzungs­ein­heit notwendig sind.

Haben Wett­bewerber Angst vor der Markt­macht?

Die Angst der Kritiker ist, dass alter­native Anbieter im Extrem­fall keine Leitung schalten können, weil die mehr­fach genutzten Fasern bereits belegt sein könnten und so die Signale der verschie­denen Anbieter nicht ausein­ander gehalten werden könnten. Auch der "Zwang", ein teures "Layer3"-Vorleis­tungs­pro­dukt, statt einer unbe­leuch­teten Glas­faser nehmen zu müssen, schmerzt die oft kleinen Anbieter zusätz­lich.

Viel Analogie zu Deutsch­land

In Deutsch­land, wo man froh wäre, wenigs­tens einen Anbieter vor Ort mit Glas­faser zu finden, sind die Schweizer Befind­lich­keiten sicher­lich ein "Luxus­pro­blem".

Aber im Endef­fekt steht Schaeppi vor ähnli­chen Problemen wie in Deutsch­land. "Für den weiteren Ausbau in den länd­lichen Gebieten und klei­neren Städten braucht es eine schnelle, inno­vative und kosten­güns­tigere Methode, zumal Swisscom hier meist ohne Partner ausbaut." Den privaten Anbie­tern ist es auf dem flachen Land schlicht zu teuer. Aufteilung der Breitband-Anschlüsse in Europa

Schweiz liegt gut im Vergleich

Im Vergleich zu anderen Ländern liegt die Schweiz bei Ultrab­reit­band ziem­lich weit vorne. Die großen Städte und Ballungs­gebiete ("Agglo­mera­tionen") sind heute weit­gehend mit rund 1,5 Millionen FTTH-Anschlüssen über P2P erschlossen und landes­weit sind 90 Prozent der Kunden bereits mit Ultrab­reit­band (darunter versteht man in der Schweiz mindes­tens 80 MBit/s) erschlossen.

Breitbandabdeckung in Europa nach Geschwindigkeit, Deutschland ist nicht in der Spitzengruppe.

Nach­frage unge­bremst

Die Nach­frage ist unge­bremst: Um das Internet-Tempo weiter zu erhöhen, hat sich die Swisscom zum Ziel gesetzt, bis 2025 weitere 1,5 Millionen FTTH-Anschlüsse insbe­son­dere auch in klei­neren Städten und länd­lichen Gebieten zu bauen.

Das ist für die Swisscom nur finan­zierbar, wenn sie auf die "viel besser geeig­nete" P2MP-Technik setzen kann. So könnten in der glei­chen Zeit viel mehr Kundinnen und Kunden von noch schnel­lerem Internet profi­tieren.

Tech­nolo­gie­zwang bremst Ausbau

Swisscom findet, dass ein erzwun­gener Wechsel auf P2P weder im Inter­esse der Kunden, die rasch sehr schnelles Internet haben wollen, noch der gesamten Schweiz wäre.

Der Netz­ausbau droht sich nun massiv zu verzö­gern, da die Wett­bewerbs­kom­mis­sion (Weko) und das Bundes­ver­wal­tungs­gericht "die spezi­ellen Inter­essen von Anbie­tern ohne eigene Netze stärker gewichten als die Inves­titi­ons­anreize in der Branche und die Inter­essen der Kunden."

Sollten die Entschei­dungen Bestand haben, sagt Schaeppi voraus, wären viel mehr Tief­bau­arbeiten als jetzt notwendig. Dies bedeutet für ihn Verzö­gerungen, neue Bauge­neh­migungen bean­tragen und Straßen frisch aufgraben, um die Kabel­kanäle zu vergrö­ßern. In den großen Städten seien die Kanäle meist groß genug für genü­gend Fasern von der Vermitt­lung bis zum Kabel­schacht, auf dem Land aber nicht.

Sollte ihm auch auf dem Land P2P vorge­schrieben werden, gerate der Glas­faser­ausbau ins Stocken und länd­liche Regionen ins Hinter­treffen.

Lautet die Zukunft P2P?

Für die Swisscom nicht. P2MP habe sich inter­national in den letzten Jahren durch­gesetzt. Nur in der Schweiz werde das Modell kriti­siert. Die globale Telekom-Branche setzt auf P2MP, somit wird viel in Inno­vationen inves­tiert. P2MP ist die Tech­nologie mit der höchsten Dynamik.

Experten geben Schaeppi Recht. Auch wenn P2P "ideal" klingt, ist der Aufwand enorm und der Strom­ver­brauch deut­lich höher. Bei P2MP werden die für den Kunden bestimmten Signale über passive Filter­ele­mente (Splitter) ausein­ander sortiert.

Schweiz bietet 10 GBit/s für Privat­kunden

Im Gegen­satz zu Deutsch­land bietet die Swisscom über P2MP längst Geschwin­dig­keiten von 10 GBit/s, was nur wenige andere Länder haben. Für die Kunden sei ohnehin nicht die Tech­nologie entschei­dend, sondern die Leis­tung, die sie dafür bekommen.

Klei­nere Anbieter ohne eigenes Netz befürchten, sie würden mit P2MP aus dem Markt gedrängt. Schaeppi argu­men­tiert ähnlich wie sein Bonner Kollege Tim Höttges: "Alle Mitbe­werber können unsere Netze – auch die neuge­bauten P2MP-Glas­faser­netze – mit der vollen Band­breite nutzen und ihre eigenen Ange­bote über den soge­nannten Layer-3-Zugang gestalten." Und weiter: "Viele Mitbe­werber erzielen damit einen großen Erfolg. Andere Netz­betreiber wie die Kabel(TV)-Netze, die selber 83 Prozent der Haus­halte abde­cken, bieten ihren Mitbe­wer­bern keinen Netz­zugang.

Paral­lelen zu Deutsch­land

Auch in Deutsch­land war das lange so: Die Kabel-TV-Netze hatten lange ein Quasi-Monopol. Erst jetzt wurden erste Abkommen verhan­delt, dass auch Konkur­renz Anbieter Kabel-TV-Anschlüsse für Internet und Fern­sehen vermarkten können etwa o2 oder Pyur im Netz von Voda­fone.

Wird der Incum­bent schärfer beob­achtet?

Ein "Incum­bent" ist ein lang­jäh­riger etablierter und oft markt­beherr­schender Netz­betreiber, oft Nach­folger eines ehemals staat­lichen Mono­pol­unter­neh­mens. Die Swisscom hat das Erbe der Swiss PTT ange­treten, wie die Deut­sche Telekom das der Deut­schen Bundes­post. Für Schaeppi ist die Regu­lie­rung in einem weiteren Punkt nicht nach­voll­ziehbar: "Uns werden einseitig teure Bauvor­schriften aufer­legt, die konkur­rie­renden und fast flächen­deckend agie­renden Mitbe­werber wie die Kabel-TV-Anbieter sind hingegen völlig frei in ihren Akti­vitäten".

Blockiert die WEKO (indi­rekt) den Wett­bewerb?

Mit ihrem sicher­lich gut gemeinten Vorstoß blockiert die WEKO mögli­cher­weise sogar ein Abkommen der Swisscom mit einem Wett­bewerber wie Salt, der im Schweizer Fest­netz sehr umtriebig ist. Die Swisscom hat mit Salt eine Part­ner­schaft für einen direkten Zugang auf das Swisscom-P2MP-Netz geschlossen.

Schaeppi sieht hier einen Wider­spruch des Gerichts­urteils: Seine Koope­ration fördere den Wett­bewerb, die Kunden profi­tieren von zusätz­lichen Ange­boten – diese Part­ner­schaft sei aber aktuell durch das Urteil blockiert.

Bedenken vorher­sehbar?

Nun mag sich der Beob­achter fragen, ob die Bedenken der Regu­lierer nicht voraus­sehbar waren?

Nein, sagt Schaeppi, das natio­nale Parla­ment habe vor wenigen Jahren genau die jetzt behan­delten Themen bei der Revi­sion des Fern­mel­dege­setzes disku­tiert und sich explizit dafür entschieden, auf den Infra­struk­tur­wett­bewerb zu setzen und auf eine Regu­lie­rung der Glas­faser zu verzichten. Dieser Wett­bewerb fördere die Inves­titionen und Inno­vationen.

Nur: "Jetzt passiert das Gegen­teil: Es wird regu­liert und damit sinken die Anreize. Damit droht ein regu­lato­risches Eigentor."

Wie geht es jetzt weiter?

Wie es weiter geht, ist noch unklar: Schaeppi fordert "möglichst rasch Klar­heit, damit wir beim Netz­ausbau wieder Vollgas geben können. Es darf nicht sein, dass die Schweiz aufgrund von unsi­cheren Rahmen­bedin­gungen im inter­natio­nalen Vergleich in Rück­stand gerät."

Der Fall dürfte jetzt beim Schweizer Bundes­gericht landen.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Das Schweizer Problem erin­nert an die frisch gestar­tete GlasfaserPlus GmbH in Deutsch­land. Auch hier sollen beleuch­tete Glas­fasern bis in jedes Haus gelegt werden. Alter­native Netz­betreiber sollen das Netz der GlasfaserPlus im BSA-Verfahren (Bit-Stream-Acess) gegen Kosten nutzen dürfen. Auch dort gibt es keine durch­gehende unbe­leuch­tete Faser, mit der ein alter­nativer Anbieter dann machen könnte, was er wollte.

Während in Deutsch­land die Lage seit dem aktu­ellen TKG (Tele­kom­muni­kati­ons­gesetz) ziem­lich klar ist, dass die Glas­faser kaum regu­liert werden soll, ist das in der Schweiz offenbar noch nicht so genau geklärt. Sicher, für die wahre Lehre des Wett­bewerbs wären durch­gehende Fasern von der Vermitt­lung bis hin zum Endkunden wünschens­wert. Am Ende des Tages müsste auch erklärt werden, wer die Mehr­kosten für den aufwen­digeren Netz­ausbau über­nimmt und den verzwei­felten Kunden beibringt, warum sie jetzt noch länger warten müssen, bis sie einen schnellen Anschluss bekommen.

Prag­mati­scher wäre es, die Swisscom weiter wie gehabt bauen zu lassen und im konkreten Streit­fall dann zu entscheiden, wie dem behin­derten Anbieter und seinen Kunden einfach geholfen werden kann. Beispiels­weise, indem vier Fasern von der Vermitt­lung bis zu den Verzwei­gungs­punkten durch­ver­legt werden, wovon dann jeweils vier Fasern - wie gewohnt - in die Häuser führen. Dann bräuchte man immer vier Verzwei­gungen pro Punkt, was aber noch eher reali­sierbar sein dürfte, als zigtau­send Fasern vom Kunden zur Vermitt­lung durch­zuschleifen. Schweizer Orts­netze sind relativ groß (drei­stel­lige Vorwahl plus sieben­stel­lige Rufnummer), da käme schon einiges zu Stande.

Das Warten auf bessere Zeiten können wir uns weder in Deutsch­land noch in der Schweiz leisten.