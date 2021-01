Breitbandausbau: So wird die Polizei modernisiert

Bislang werden in Hessen knapp 500 Stand­orte für das Funk­netz der Polizei mit Richt­funk oder Kupfer­lei­tungen ange­bunden. Das Kupfer­netz besteht aus einer Viel­zahl aktiver Kompo­nenten, die Strom benö­tigen. Sie fallen durch den Einsatz von Glas­faser weg, sodass für die einzelnen Stand­orte die Notstrom­ver­sor­gung ausreicht. Fällt in einem Kata­stro­phen­fall der Strom aus, funk­tio­niert der Funk noch drei Tage lang. Außerdem erfolgt in Hessen mit der Glas­faser­anbin­dung der Stand­orte ein Wechsel auf das Internet Protocol (IP), was die Betriebs­kosten noch einmal senkt. Das über 23000 Kilo­meter lange Leitungs­netz wird in den nächsten drei Jahren moder­nisiert. Danach haben Einsatz­fahr­zeuge der Polizei und der Feuer­wehr auch bei einem Strom­aus­fall auf 98,5 Prozent der Landes­fläche Hessens noch Digi­tal­funk.

Im hessischen Hadamar will Vodafone zusammen mit Primevest Capitel Partners 6000 Haushalte an ein FTTH-Netz anschließen

Vodafone Glas­faser erhalten in Hessen auch 7000 Haus­halte in der Kern­stadt von Fulda. Die Telekom will mit den Bauar­beiten im April 2021 anfangen. Sie werden rund zwölf Monate andauern. Für das neue FTTH-Netz verlegen die Bonner 150 Kilo­meter Glas­faser­kabel und stellen 32 Glas­faser­netz­ver­teiler auf. Bereits im Februar 2021 sollen die Ausbau­arbeiten in den Jahns­dorfer Orts­teilen Leukers­dorf und Pfaf­fen­hain beginnen. Obwohl die Telekom hier mit 33 Kilo­metern weniger Glas­faser als in Fulda verlegt und auch nur 14 Verteiler aufstellt, dauern die Bauar­beiten länger. Das Erzge­birge scheint beson­dere Heraus­for­derung mit sich zu bringen. Bis Mitte 2022 soll den Haus­halten 1 Gbit/s zur Verfü­gung stehen.

Glas­faser­ausbau in Fulda und München

Vodafone Auch Voda­fone ist in Hessen aktiv. Zusammen mit dem Invest­ment-Unter­nehmen Prime­vest Capital Part­ners will der Düssel­dorfer TK-Konzern in Hadamar für Gigabit-Speed sorgen. In den kommenden zwei Jahren sollen 6000 Haus­halte FTTH-Anschlüsse erhalten. Dafür inves­tiert Prime­vest rund 20 Millionen Euro und baut die Infra­struktur auf, die Voda­fone pachten und betreiben wird. Der TK-Konzern vermarktet zudem die Anschlüsse und stellt die Dienste zur Verfü­gung. Ab Mitte März 2021 beginnt die Vorver­mark­tung in Hadamar. Schnel­lere Inter­net­ver­bin­dungen sollen auch die Voda­fone-Kunden in und um Berlin bekommen. Dort schließt der Netz­betreiber sein Trans­port­netz an den Berliner BCIX-Inter­net­knoten an. So fließen die Daten aus dem Einzugs­gebiet der Haupt­stadt nun ohne Umwege in die Trans­port­netz-Infra­struktur von Voda­fone. Dadurch verkürzt sich die Lauf­zeit, die ein Daten­paket benö­tigt, um an ihr Ziel zu kommen.

Was die Preußen können, können die Bayern schon lange: Die Stadt­werke München (SWM) und ihr Toch­ter­unter­nehmen M-net haben zum Jahres­wechsel einen Meilen­stein in der zweiten Glas­faser­aus­bau­stufe in der Landes­haupt­stadt erreicht: Mit der Akti­vie­rung von 45 000 weiteren FTTB-Anschlüssen wurde die Marke von 200 000 Glas­faser­anschlüssen erreicht. Bis Ende des Jahres soll es 630 000 Anschlüsse sein. Damit könnten 70 Prozent der Münchener mit bis zu 1 GBit/s im Internet surfen. Die SWM und M-net wollen in München bis Ende des Jahres 630000 FTTB-Anschlüsse realisieren

Bund fördert Breit­band­ausbau

Steh kein Privat­investor wie in Fulda zur Verfü­gung, springt der Bund ein. So nahm Uelzens Landrat Heiko Blume den Aufsto­ckungs­bescheid aus den Händen des nieder­säch­sischen Wirt­schafts­minis­ters Bernd Althus­mann gerne entgegen. Er sichert ihm weitere zwei Millionen Euro für den Breit­band­ausbau im Land­kreis. Bereits vor 4,5 Jahren erhielt Blume eine Förde­rung in Höhe von fünf Millionen Euro. Mit dem Ausbau­vor­haben können über 1950 Adressen mit FTTB-Anschlüssen versorgt werden. Nach der Fertig­stel­lung Mitte 2022 werden im Land­kreis Uelzen dann 92 Prozent aller Adressen über eine Breit­band­geschwin­dig­keit von 400 MBit/s sowie 52 Prozent über eine Breit­band­ver­sor­gung von 1 GBit/s verfügen.

Auch in Plank­stadt im Rhein-Neckar-Kreis gibt es Geld vom Bund. 50 Prozent über­nimmt Berlin, 40 Prozent steuert das Land Baden-Würt­tem­berg bei. Damit werden rund 60 Unter­nehmen mit FTTB-Anschlüssen versorgt. Insge­samt erhält der Rhein-Neckar-Kreis für 112 einge­reichte Förder­anträge über 33 Millionen Euro. Ein Teil davon floss in den Anschluss des Gewer­bege­biets in Heddes­heim, dessen neues FTTB-Netz für 99 Unter­nehmen Mitte Januar 2021 in Betrieb genommen wurde.

Martin Stichnoth, Landrat des Landkreises Börde, unterschreibt die Anschlussverträge für die Schulen, Sporthallen und öffentlichen Einrichtungen

Landkreis Börde/ARGE Breitband So wichtig ein Gigabit-Anschluss für Unter­nehmen, so wichtig ist er für Schulen – insbe­son­dere, wenn die Corona-Pandemie nach Fern­unter­richt verlangt. Für die digi­tale Zukunft der Sekundar-, Förder- und berufs­bil­dende Schulen und Gymna­sien sowie Sport- und Mehr­zweck­hallen in Träger­schaft des Land­kreises Börde hat nun Landrat Martin Stich­noth gesorgt. Er unter­zeich­nete 24 Verträge mit dem Netz­betreiber DNS:NET, der die Gigabit-Anschlüsse bereit­stellen wird. Dabei werden die Schulen von 1 GBit/s im Down- und Upload profi­tieren. Auch hier unter­stützt der Bund die Finan­zie­rung, an der sich aber auch die Gemeinden im Land­kreis Börde betei­ligen.