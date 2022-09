Digitale Domstadt: Telekom baut Glasfaser in Köln

Die Messe Digital-X ist eine gute Gele­gen­heit, den verstärkten Glas­faser­ausbau z.B. in Köln anzu­kün­digen. Konkret möchte die Deut­sche Telekom bis 2025 rund 100.000 Haus­halte in Köln mit Glas­faser­anschlüssen bis in die Wohnung (FTTH = Fiber to the home) versorgen.

1 GBit/s für Privat­kunden

Dabei sollen "stabile Down­load­raten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde" ange­boten werden. Der Telekom Deutsch­land Chef betont, das „FTTH der nächste logi­sche Schritt für Köln" sei. Und weiter: "Digi­tali­sie­rung ist nur denkbar mit schnellen, stabilen Netzen – dafür steht Glas­faser. Wir freuen uns, dass wir pünkt­lich zur Digital X den Ausbau von 100.000 Haus­halten und Unter­neh­mens­stand­orten in Köln verkünden können“.

Open Access von vorne­herein

Dabei will die Telekom von vorn­herein ihr Glas­faser­netz für andere Unter­nehmen öffnen. "Wir sind dem Gedanken des freien Netz­zugangs, dem soge­nannten Open Access, schon seit langem verpflichtet“, beteuert Gopalan. So besteht beispiels­weise seit Früh­jahr 2021 eine Verein­barung zwischen der Telekom und der in Köln und Umge­bung aktiven NetCologne über die gegen­sei­tige Nutzung der jewei­ligen Glas­faser­netze.

Durch die Gewäh­rung von Open Access können auch andere Tele­kom­muni­kati­ons­gesell­schaften die Glas­faser der Telekom mieten. Der Kunde muss also nicht unbe­dingt seinen gewohnten Anbieter wech­seln. Nur wenn der eigene Anbieter nicht in Bewe­gung kommt, kann der Kunde beim neuen Anbieter einen Auftrag unter­schreiben. Der neue Anbieter (hier beispiels­weise die Telekom) kündigt dann beim alten Anbieter und stimmt mit ihm den Umschalt­termin ab. Dieses Verfahren ist genau anders­herum als im Mobil­funk, wo der Kunde selbst beim Altan­bieter kündigen muss.

Super Vecto­ring bereits in großen Teilen Kölns

Schon heute versorgt die Telekom große Teile Kölns mit der Vorgän­ger­tech­nologie Super Vecto­ring (SVDSL). Dabei werden auf den letzten Metern zwischen Vertei­ler­kasten an der Straße und der Wohnung noch Kupfer­lei­tungen verwendet. Die Technik ist nicht unbe­dingt langsam, Geschwin­dig­keiten von bis zu 250 Megabit pro Sekunde sind im Ideal­fall bislang möglich.

Durch Glas­faser noch schneller

Die Telekom will die Stadt Köln verstärkt mit Glasfaser (FTTH) ausbauen.

Foto: Deutsche Telekom / Joerg Heupel Durch den Bau von FTTH wird die letzte Kupfer­lei­tung voll­ständig durch Glas­faser ersetzt – bis in die jewei­ligen Häuser und Wohnungen der Kunden, sofern die Kunden bestellen und die Haus­eigen­tümer/Verwalter mitspielen.

Erste Bautä­tig­keiten in Weiden, Löve­nich und Bayen­thal folgen

Im Kölner Stadt­teil Weiden ist die Telekom bereits aktiv und baut dort voll­stän­dige Glas­faser­anschlüsse. Noch in diesem Jahr wird die Telekom in Köln-Löve­nich und Köln-Bayen­thal mit dem Bau und der Vorver­mark­tung beginnen. Bis 2025 sollen insge­samt rund 100.000 Haus­halte an das giga­bit­fähige Netz ange­schlossen werden.

Glas­faser stei­gert den Immo­bili­enwert

In den Ausbau­gebieten können die Kunden den Glas­faser­anschluss während der Vorver­mark­tung bestellen. Doch manchen Haus­besit­zern oder Eigen­tümern graust vor Baustellen mit Dreck und Lärm. Doch sie sollten bedenken: Eigen­tümer, die ihr Haus mit Glas­faser anschließen lassen, stei­gern damit den lang­fris­tigen Wert ihrer Immo­bilie.

Denn entschei­dend bei der Wohn­ort­wahl sind heute stabile und hohe Band­breiten für alle, die Inter­net­ange­bote für Arbeit und Beruf oder die Frei­zeit wie z.B. soziale Netz­werke nutzen. Bis 2024 möchte die Telekom in Deutsch­land mehr als zehn Millionen FTTH-Anschlüsse bauen.

Wo kommt Glas­faser hin?

Wo die Telekom Glas­faser schon gebaut hat oder dies in Kürze vorhat, kann im Internet nach­geschaut werden, oder man ruft die kosten­freie Hotline unter 0800-2266100 an.

Die Digital-X findet in Köln statt.