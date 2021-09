Glasfaserausbau: Rückschlag für EWE und Telekom

Ausgiebig hatte Kartellamtspräsident Andreas Mundt die Zusammenarbeit von Telekom und EWE geprüft und dann erlaubt. Vodafone und Deutsche Glasfaser klagten dagegen.

Foto: Picture-Alliance / dpa Beim gemein­samen Inter­net­ausbau mit High­speed-Glas­faser im Nord­westen Deutsch­lands bekommen die Deut­sche Telekom und der Regio­nal­anbieter EWE starken Gegen­wind. Das Bundes­kar­tellamt hatte dem Gemein­schafts­unter­nehmen der beiden Firmen Ende 2019 die Frei­gabe erteilt - ihr Schul­ter­schluss brachte die Konkur­renz unter Druck. Nach einer Beschwerde von Voda­fone und Deut­sche Glas­faser hob das Ober­lan­des­gericht Düssel­dorf die Frei­gabe des Kartell­amts am Mitt­woch auf. Aus Sicht des Gerichts war die dama­lige Begrün­dung für die Frei­gabe "nicht trag­fähig (Akten­zei­chen: VI-Kart 5/20 V).

Rück­schlag beim Netz­ausbau in Deutsch­land?

Foto: Picture-Alliance / dpa Im inter­natio­nalen Vergleich steht Deutsch­land in Sachen "flächen­deckendes schnelles Internet" nur mittel­prächtig da. Die Netz­betreiber - vor allem die Telekom - verstärkten zuletzt aber ihre Inves­titionen in Glas­faser-Verbin­dungen. Vor allem auf dem Land ist das eine teure Sache. Um die Kosten stemmen zu können, übten sich der Bonner Konzern und der Olden­burger Anbieter EWE im Schul­ter­schluss - als das Joint Venture Glas­faser Nord­west aus der Taufe gehoben wurde, spra­chen Bran­chen­experten davon, dass dieser Zusam­men­schluss Modell­cha­rakter für andere Regionen haben könnte. Nun bekommt der bereits laufende gemein­same Ausbau einen Dämpfer.

Telekom und EWE geben nicht auf

Für die Telekom und EWE ist das zwar eine schlechte Nach­richt, aber nicht das Aus für das Gemein­schafts­unter­nehmen. Denn als sicher gilt, dass der Fall vor dem Bundes­gerichtshof landet - und zwar in Form einer soge­nannten Nicht­zulas­sungs­beschwerde. Sollte diese Beschwerde schei­tern und das Urteil rechts­kräftig werden, hätte das Kartellamt fünf Monate Zeit, um eine neue Entschei­dung zu fällen. Möglich wäre, dass die Bonner Behörde auch im zweiten Anlauf Ja sagt, hierfür aber stär­kere Verpflich­tungen von EWE und der Telekom verlangt. Möglich wäre auch, dass doch noch ein Nein aus Bonn kommt.

Es geht um das Markt­gebiet der EWE, also vor allem um große Teile Nieder­sach­sens - ein Gebiet nörd­lich von Osna­brück bis vor die Tore Hamburgs. Außerdem geht es um Teile des nörd­lichen NRW. Die Auflagen des Kartell­amts von 2019 sehen vor, dass das Gemein­schafts­unter­nehmen Glas­faser Nord­west Wett­bewerber auf sein Netz lässt. Außerdem müssen recht hohe Inves­titionen gestemmt werden. Diese Zuge­ständ­nisse konnten die Konkur­renten aber nicht besänf­tigen - sie zogen vor Gericht und setzten sich dort vorerst durch.

Kartellamt bedauert Beschluss

Ein Spre­cher des Kartell­amts erklärte, man nehme den Beschluss "mit Bedauern zur Kenntnis". Nach Einschät­zung seiner Behörde komme es durch die Verpflich­tungs­zusagen und die wett­bewerb­lichen Leit­planken "zu Verbes­serungen auf den Tele­kom­muni­kati­ons­märkten in der betrof­fenen Region und auch im länd­lichen Raum".

EWE und Telekom wollen an dem Gemein­schafts­unter­nehmen fest­halten. Die Firma Glas­faser Nord­west verschickte am Mitt­woch einen Brief an Kommunen, in dem es heißt: "Der Beschluss hat keine unmit­tel­baren Auswir­kungen auf den Bestand der Glas­faser Nord­west oder den Glas­faser­ausbau vor Ort." In allen Ausbau­gebieten würden die Baumaß­nahmen wie geplant ausge­führt.

Voda­fone erleich­tert

Für Erleich­terung sorgte das Urteil hingegen bei Voda­fone. Man begrüße den Gerichts­beschluss, sagte ein Voda­fone-Spre­cher. Die Auflagen des Kartell­amts von 2019 reichten nicht aus, "um die dadurch entste­henden Wett­bewerbs­ein­schrän­kungen auszu­glei­chen". "Die Koope­ration in seiner jetzigen Form bremst den Glas­faser­ausbau im Nord­westen aus, anstatt ihn zu beschleu­nigen." Andere Firmen, die doch eigent­lich inves­tieren sollten, würden abge­schreckt.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Das klagende Unter­nehmen Voda­fone hat kürz­lich seine Glas­faser­ausbau-Akti­vitäten redu­ziert, weil es im eigenen zusam­men­gekauften Netz genü­gend "Baustellen" gibt und Bauka­pazi­täten (und wohl auch Gelder) fehlen. Beispiels­weise klagen Koax­kabel-TV-Kunden regel­mäßig über Internet-Geschwin­dig­keits-Einbrüche zur TV-Haupt­sen­dezeit am Abend, wenn die teil­weise in die Jahre gekom­menen TV-Kabel-Cluster unter der Last der Nutzer zusam­men­bre­chen. Voda­fone verdichtet sein Netz, in dem die Internet- und TV-Signale per echter Glas­faser zu den Verteil­knoten gebracht werden, wovon es dann mit Koax-Kabel weiter geht. Außerdem werden mehr Vertei­ler­knoten zusätz­lich aufge­baut werden, die dann pro Knoten weniger Nutzer und somit weniger Last haben.

Die Deut­sche Glas­faser hat gerade den Mitbe­werber inexio geschluckt und ist dank potenter Inves­toren gut im Rennen und hat Ausschrei­bungen z.B. in Rhein­land-Pfalz gewonnen, alle Kapa­zitäten sind mehr als ausge­lastet. Wollen sie jetzt im Norden auch bauen oder nur die Telekom am schnellen Netz­ausbau hindern?

Wenn es mit dem Netz­ausbau endlich vorwärts gehen soll, sind solche jahre­langen Klage­ver­fahren absolut kontra­pro­duktiv. Schon möglich, dass bei einigen Anbie­tern im Wett­bewerb "Panik" ausge­bro­chen ist, weil die Deut­sche Telekom alleine oder mit großen Verbün­deten jetzt richtig massiv in Bewe­gung kommt und mehr Glas­faser baut, als Skep­tiker je geglaubt haben.

Kann gut sein, dass - je nach Wahl­aus­gang - eine künf­tige Regie­rung in den Fest­netz-Ausbau regu­lie­rend eingreifen wird, damit es endlich schneller in die Fläche geht und dass endlich gebaut und nicht nur endlos geklagt wird.

