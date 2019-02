Schnelles Internet: Wer anderen eine Grube gräbt ...

Beim Tauziehen um die Glasfaser kommt es darauf an, wer zuerst baut. Derzeit kann das noch Nachteile haben. Heute hört sich der Deut­sche Bundestag in einer öffent­li­chen Anhö­rung die Argu­mente zur geplanten Novelle des soge­nannten Digi­Netz-Gesetzes (Digi­NetzG) an. Zu der Anhö­rung des Ausschusses für Verkehr und digi­tale Infra­struktur sind diverse Sach­ver­stän­dige – darunter auch vom BREKO Verband, der sich als "führende deut­scher Glas­fa­ser­ver­band" sieht, einge­laden.

Zum Hinter­grund: Das Bundes­mi­nis­te­rium für Verkehr und digi­tale Infra­struktur (BMVI) will das soge­nannte Digi­Netz-Gesetz anpassen, um den Überbau bzw. Doppel­ausbau von Glas­fa­ser­lei­tungen künftig zu verhin­dern. Nach dem Gesetz besteht im Rahmen von öffent­lich (teil-)finan­zierten Bauar­beiten die Pflicht, Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­un­ter­nehmen die Verle­gung von Breit­ban­d­in­fra­struk­turen im Rahmen der Bauar­beiten zu ermög­li­chen.

Lieb gemeint, schlecht gemacht

Die ursprüng­liche Idee des Digi­Netz-Gesetzes war gut gemeint: Wenn Straßen über­haupt geöffnet werden – etwa im Zuge von Repa­ra­turen, bei Neubauten oder der Verle­gung von Infra­struktur wie Strom-, Wasser- oder Gaslei­tungen –, sollte die Gele­gen­heit genutzt und Glas­fa­ser­lei­tungen gleich mitver­legt werden können, man spricht auch gerne von "Syner­gien".