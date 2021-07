Glasfaserausbau: Es geht auch ohne den Staat

Diese Region umfasst neben der Stadt Heil­bronn 11 Kommunen in den Land­kreisen Heil­bronn und Schwä­bisch Hall sowie im Hohen­lohe- und Main-Tauber-Kreis. Hier ist die Deut­sche GigaNetz aktiv, die für den Bau eines FTTH-Netzes bereits „eine Viel­zahl von Städten und Gemeinden“ unter Vertrag genommen hat. In Abstatt, Bracken­heim, Neckar­sulm und Unter­grup­pen­bach werden die Bürge­rinnen und Bürger derzeit über die Ausbau­pla­nungen infor­miert. Für den Glas­faser­anschluss verlangt die Deut­sche GigaNetz eine Vorver­mark­tungs­quote von 35 Prozent der Haus­halte einer Kommune. Sie wirbt mit einem Preis­vor­teil von bis zu 1990 Euro, da sie die Verle­gekosten über­nimmt.

Erster Land­kreis ohne Förde­rung

Ebenso eigen­wirt­schaft­lich wie die Deut­sche GigaNetz baut auch BBV Deutsch­land ein Glas­faser­netz im Neckar-Oden­wald-Kreis. Bis Ende 2024 soll es in den 27 Kommunen des Kreises verfügbar sein. Die Inves­tition von über 120 Millionen Euro stemmt der BBV-Gesell­schafter Infra­capital. „Der Erfolg des Projektes wird einen Quan­ten­sprung für unsere Heimat bedeuten“, sagt Peter Hauk, Baden-Würt­tem­bergs Minister für Ernäh­rung, länd­lichen Raum und Verbrau­cher­schutz und Abge­ord­neter des Wahl­kreises Neckar-Oden­wald. Bereits 24.000 Haus­halte und Unter­nehmen haben sich für den Glas­faser­anschluss der BBV entschieden. Landrat Achim Brötel sprach beim Spaten­stich von einem histo­rischen Tag. „Denn wir werden mit dem Ausbau­start zum ersten Land­kreis in Deutsch­land, der den Glas­faser­ausbau bis in die Gebäude flächen­deckend ohne einen Cent Steuer- und Förder­gelder stemmt.“

Die BBV Deutschland baut für die Kommunen des Neckar-Odenwald-Kreises ein Glasfasernetz ohne Fördergelder

Foto: Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis Der Spaten­stich fand in Aglas­ter­hausen statt. Der erste Bauab­schnitt beginnt in Obrig­heim, Schwarzach, Neun­kir­chen, Neckar­gerach und Zwin­gen­berg, da hier die Back­bone-Anbin­dung für den Kreis liegt. Im September und Oktober folgt Buchen. Von dort aus wird eine Nord-Süd-Verbin­dung über Fahren­bach und Limbach nach Aglas­ter­hausen geschaffen. Danach will die BBV Oster­burken ankop­peln. Von diesen vier Bauge­bieten aus will die BBV den Ausbau in alle Rich­tungen mit dem Ziel voran­treiben, im Verlaufe des Jahres 2022 in allen Kommunen tätig zu sein. Die BBV Deutschland baut für die Kommunen des Neckar-Odenwald-Kreises ein Glasfasernetz ohne Fördergelder

Foto: Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis

Kritik wegen unvoll­stän­diger und falscher Angaben

Doch nicht in allen Regionen Deutsch­lands kann ohne staat­liche Unter­stüt­zung Glas­faser verlegt werden. Im Land­kreis Graf­schaft Bent­heim fiel Ende Juni 2021 der Start­schuss für die zweite Ausbau­phase, in der 1850 Haus­halte einen FTTB-Anschluss erhalten. Beim symbo­lischen Spaten­stich betonte Ralf Hilmes, Leiter der Wirt­schafts­för­derung, die sagen­hafte Vorver­mark­tungs­quote von 83 Prozent. Gleich­zeitig kriti­sierte er auch die Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen, die im Rahmen des Markt­erkun­dungs­ver­fah­rens unvoll­stän­dige und zum Teil falsche Angaben gemacht hätten. Das Projekt hat ein Gesamt­volumen von 20,3 Millionen Euro. Bund und Land fördern mit 10,5 Millionen Euro. Der Abschluss ist für 2023 vorge­sehen.

Beim symbolischen Spatenstich für die zweite Ausbauphase im Landkreis Grafschaft Bentheim wurde Kritik an TK-Unternehmen wegen unvollständiger und zum Teil falscher Angaben im Rahmen des Markterkundungsverfahrens laut

Foto: Franz Frieling Im Hoch­sauer­land­kreis fördert der Bund die letzte Ausbau­stufe mit rund 38,76 Millionen Euro, das Land Nord­rhein-West­falen schießt weitere 34,32 Millionen Euro zu und die rest­liche Summe von rund 4,4 Millionen Euro steuern die Kommunen als Eigen­anteil zum Ausbau bei. „Mit Beginn des heutigen Tages werden der Glas­faser­ausbau und das Schließen noch vorhan­dener weißer Lücken bis 2025 fertig­gestellt sein“, erklärte Landrat Karl Schneider anläss­lich des symbo­lischen Spaten­stichs am 29. Juni 2021. Über 3200 Adressen, darunter 900 Unter­nehmen und fünf Kran­ken­häuser, erhalten einen Glas­faser­anschluss.

Telekom baut in verschie­denen Städten aus

Im Hoch­sauer­land­kreis baut die Deut­sche Telekom das Glas­faser­netz. Bundes­weit plant sie derzeit für 17.200 Unter­nehmen in 94 Gewer­bege­bieten solche Netze. Darüber hinaus hat sie ihr Glas­faser­netz in Aschaf­fen­burg, Brühl und Frei­sing ausge­baut, sodass nun insge­samt über 31600 Haus­halte mit Gigabit-Geschwin­dig­keit im Internet surfen können. Für die Städte Gerbrunn, Meißen und den Würz­burger Stadt­teil Frau­enland haben die Bonner den Netz­ausbau für insge­samt 18800 Haus­halte ange­kün­digt. In Gerbrunn will sie bereits 2022 den Ausbau beenden und in Meißen soll im nächsten Jahr gestartet werden. Hier plant die Telekom, den Ausbau bis 2023 zu beenden.

Bundestagsabgeordneter Carl-Julius Cronenberg, Landrat Karl Schneider, Konzernbevollmächtigter Region West der Deutschen Telekom Frank Schmidt und Bürgermeister Michael Beckmann beim Spatenstich in Winterberg (v. l. n. r.)

Foto: HSK Konkur­rent Voda­fone baut dagegen für 6000 Haus­halte ein FTTH-Netz im hessi­schen Hadamar. An Voda­fones Seite sorgt Investor Prime­vest Capital Part­ners für das nötige Klein­geld. Dagegen greift Voda­fone im säch­sischen Haini­chen auf die Unter­stüt­zung des Staats zurück. Hier sollen 3300 Haus­halte einen FTTH-Anschluss erhalten. Der Bund steuert 8,3 Millionen Euro bei. Auch im west­fäli­schen Münster geht es für Voda­fone nicht ohne Förde­rung. Rund 4,6 Millionen Euro sollen in ein Netz inves­tiert werden, das für rund 700 unter­ver­sorgte Unter­nehmen an 440 Stand­orten Gigabit-Geschwin­dig­keiten bringen wird. Die Hälfte der Inves­titi­ons­summe wird vom Bund und weitere 40 Prozent aus der NRW-Landes­kasse erstattet. Im nächsten Jahr sollen die Bagger anrollen.