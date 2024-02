DSL-Abschaltung: In diesen Städten gehts jetzt los

In Deutsch­land herrscht im TK-Bereich bekannt­lich Wett­bewerb, und in der öffent­lichen Wahr­neh­mung fassen sich die Unter­nehmen gegen­seitig nicht immer mit Samt­hand­schuhen an.

Wenn es aber um tech­nische Details geht, müssen die Unter­nehmen mitein­ander reden, um Signale auszu­tau­schen und Anschlüsse zu verbinden, um die Abläufe zu klären, wenn Kunden vom Anbieter A zum Anbieter B wech­seln, oder wenn Kunden beim Anbieter X einen Anschluss buchen, dieser aber die Leitung und die dazu­gehö­renden Leis­tungen bei einem Vorlie­feranten (z.B. der Telekom) einkaufen möchte.

Zusam­men­arbeit im Giga­bit­forum

Stell Dir vor, es gibt nur noch Glasfaser und Kupfer wird abgeschaltet. In Bad Salzungen und Wiesbaden wird das erprobt.

Foto: Deutsche Telekom Dazu wurde bei der Bundes­netz­agentur schon seit März 2021 ein soge­nanntes Giga­bit­forum einge­richtet, wo sich Experten der betei­ligten Unter­nehmen wie Deut­sche Telekom und zahl­reiche Mitbe­werber regel­mäßig mit Vertre­tern der Bundes­netz­agentur treffen und versu­chen, anste­hende Fragen im Konsens zu lösen.

Mit dabei sind Unter­nehmen wie 1&1 Versatel, Deut­sche Glas­faser, Telefónica Deutsch­land, Telekom Deutsch­land und Voda­fone Deutsch­land. Ferner die Fach­ver­bände ANGA, BREKO, BUGLAS, eco, VATM und der VKU.

Von den Insti­tutionen nehmen die Bundes­netz­agentur, das Bundes­minis­terium für Digi­tales und Verkehr, der Länder­arbeits­kreis Tele­kom­muni­kation (der Bundes­länder) und das Wissen­schaft­liche Institut für Infra­struktur und Kommu­nika­tions­dienste (WIK) daran teil.

Nach dem Glas­faser­ausbau - wann verschwindet das Kupfer-Netz?

Denkt man das Thema Glas­faser­ausbau konse­quent durch, wird der Tag kommen, wo erste Kupfer­netze abge­schaltet werden, weil es nur noch wenige oder auch gar keine Kunden auf diesen Kupfer­netzen mehr gibt.

Nach Plänen der Bundes­regie­rung und der Tele­kom­muni­kati­ons­branche (TK) sollen bis 2030 alle Haus­halte in Deutsch­land einen Glas­faser­anschluss bekommen können. Die bestehenden Kupfer­lei­tungen werden dann immer weniger gebraucht und können perspek­tivisch (also irgend­wann in der Zukunft) nach Absprache mit allen Betei­ligten abge­schaltet werden.

Dazu wurden im „Giga­bit­forum“ gemeinsam zwei Test­gebiete ausge­sucht, wo im "kleinen Kunden­kreis" einmal durch­gespielt werden soll, wie so ein Wechsel von Kupfer zur Glas­faser verlaufen könnte. Wie reagieren die Kunden, was erwarten sie, wie werden die Abläufe zwischen den echten Netz­betrei­bern und den vermark­tenden Tele­fon­gesell­schaften verlaufen?

Bad Salzungen: 250 Haus­halte und Unter­nehmen

Gemeinsam mit der Branche hat die Deut­sche Telekom dafür unter anderem drei Test­gebiete in Thüringen und Hessen ausge­sucht, in denen die Telekom bereits Glas­faser ausge­baut hat. Eines der Pilot­gebiete liegt in Bad Salzungen in Thüringen. Das Test­gebiet umfasst dort 118 Gebäude mit 251 Haus­halten und Unter­nehmen.

Bad Salzungen ist neben zwei weiteren Test­gebieten in Wies­baden die erste Pilot­stadt, in der Internet und Tele­fonie ab sofort nur noch über Glas­faser oder Koax-Kabel (auf Kupfer­basis oder in Kombi­nation mit Glas­faser) zur Verfü­gung gestellt werden.

In Bad Salzungen sollen nun erste Erfah­rungen mit dem Prozess des Wech­sels von kupfer­basierten DSL-Anschlüssen auf Glas­faser gesam­melt werden.

Viele Kunden verbitten sich jede Form von Werbung durch ihren Telefon- oder Inter­net­anbieter. Bei einer vertrags­rele­vanten Ände­rung gilt dieses Verbot jedoch nicht. Dann darf der Internet- oder Tele­fon­anbieter die Kunden anschreiben. Kunden im Test­gebiet von Bad Salzungen werden wohl eine Ände­rungs­kün­digung ("Kupfer wird abge­schaltet") erhalten.

Zusätz­lich werden alle am Projekt betei­ligten Unter­nehmen ihre alten und mögli­cher­weise neuen Kunden mit Briefen, Werbe­flug­blät­tern oder durch persön­liche Ansprache (Haus­tür­ver­treter) über das Vorgehen infor­mieren und über "alter­native Glas­faser-Ange­bote" beraten.

Keine Kupfer­technik oder -Tarife mehr buchbar

Gleich­zeitig sind seit heute keine Tarif-Buchungen oder -Ände­rungen auf kupfer­basierten Anschlüssen im Pilot­gebiet in Bad Salzungen mehr möglich.

Für Haus­halte, die bereits über einen Glas­faser- oder Kabel­anschluss verfügen, ändert sich bei den bestehenden Verträgen nichts.

Wies­baden: 450 Haus­halte sanft über­zeugen

Im Pilot-Gebiet Wies­baden-Biebrich will man keine Kündi­gungen ausspre­chen. Hier sollen die Kunden "frei­willig" zu Glas­faser oder Kabel wech­seln. Die Telekom hatte dafür bereits seit 2021 flächen­deckend ihr Glas­faser­netz ausge­baut, parallel zu den bereits bestehenden Kupfer-Netzen.

Nun sollen die verblie­benen kupfer­basierten Anschlüsse auf die alter­nativen Infra­struk­turen über­führt werden. Notwendig sind dafür im Falle von Glas­faser klei­nere Baumaß­nahmen auf den Bürger­steigen, um die neuen Leitungen zu den einzelnen Gebäuden zu legen, sofern dies noch nicht erfolgt sein sollte (Homes passed zu Homes connected).

Kunden in Wies­baden werden - wie in Bad Salzungen - über Flug­blätter und Brief­wer­bung (sofern sie dem zuge­stimmt haben) und durch persön­liche Ansprache infor­miert und zu den alter­nativen Ange­boten beraten und erhalten von ihrem gewohnten Tele­kom­muni­kati­ons­anbieter ein Wech­sel­angebot. Annehmen müssen sie das nicht.

Keine Neubu­chung von Kupfer-Anschlüssen mehr möglich

Wie in Bad Salzungen sind seit heute im Pilot­gebiet in Wies­baden keine neuen Tarif-Buchungen oder -Ände­rungen auf kupfer­basierten Anschlüssen mehr möglich.

Für Haus­halte, die bereits über einen akti­vierten Glas­faser- oder Kabel­anschluss verfügen, ändert sich auch hier nichts.

Eine Termin für die Abschal­tung des Kupfer­netzes in Wies­baden ist aktuell noch nicht absehbar und wird erst zu einem späteren Zeit­punkt erfolgen.

Was machen reine Tele­fonie­kunden?

Es gibt "reine" Tele­fonie­kunden, die noch einen soge­nannten MSAN-Anschluss haben. Dort ist an der Tele­fon­dose ein analoges Telefon einge­steckt, das für Sprach­tele­fonie verwendet werden kann, ein Inter­net­zugang ist an diesem Anschluss so nicht möglich und wird in der Regel auch nicht gewünscht.

Auf der Netz­seite steht im Schalt­kasten an der Straße oder im "Haupt­ver­teiler" (= Tele­fon­ver­mitt­lung) ein Modem, dass die IP-Tele­fonie-Signale in die "alte Welt" über­setzt und auch die Strom­ver­sor­gung der Analog­tele­fone über­nimmt.

Damit das Kupfer­netz abge­schaltet werden kann, muss diesen Kunden ein spezi­elles Angebot gemacht werden. Ein neu zu instal­lie­render Glas­faser-Router wird die Licht­signale in passende Analog­signale für das Telefon umwan­deln. Mit dem Router wäre dann die Inter­net­nut­zung auch möglich, falls der Kunde das möchte und bereit ist, den höheren Preis dafür zu entrichten.

Diese Kund­schaft dürfte aber eher nicht bereit sein, einen höheren Preis zu zahlen und könnte darauf bestehen, den Router im Rahmen seiner Grund­gebühr kostenlos gestellt zu bekommen - oder würde den Anschluss aufgeben und versu­chen, mittels einfa­chem Handy in Kontakt zu bleiben.

Kunden, die bisher mit einem kupfer­basierten 16-MBit/s-Anschluss zufrieden waren, bekämen künftig über Glas­faser "mindes­tens" 50 MBit/s ange­boten. Wären sie bereit, für diese neue Geschwin­dig­keit mehr zu bezahlen?

Wenn Vermieter oder Grund­stücks­eigen­tümer nicht mitspielen?

Kunden, die zur Miete wohnen, können so lange keinen Glas­faser­anschluss bekommen, so lange der Haus­besitzer oder Grund­stücks­eigen­tümer nicht "mitspielt". In den Pilot­städten sollen Haus- und Grund­stücks­eigen­tümer davon über­zeugt werden, die Verle­gung von Glas­faser­lei­tungen über das Grund­stück und ins Haus zu gestatten.

Es soll keine Unter­bre­chungen geben

Ganz wichtig ist allen betei­ligten Unter­nehmen: "Alle Kunden sollen zu jedem Zeit­punkt des Pilot­pro­zesses einen leis­tungs­fähigen Tele­kom­muni­kati­ons­dienst behalten."

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Der Wechsel von Kupfer auf Glas­faser wird kommen, früher oder später. Und irgend­wann ist der Punkt erreicht, wo ein Paral­lel­betrieb nicht mehr wirt­schaft­lich ist, die Kupfer­netze werden also sukzes­sive abge­schaltet.

Zu loben ist, dass sich die konkur­rie­renden Unter­nehmen und Verbände im Giga­bit­forum der Bundes­netz­agentur zusam­men­gefunden haben, wo Fach­leute praxis­gerechte Vorschläge disku­tieren und auch den Mut haben, Neues einfach mal auszu­pro­bieren.

Gewiss: Viele Kunden sind mit dem bestehenden Anschluss zufrieden und möchten nichts ändern. Sie müssen nun behutsam über­zeugt werden, und preis­lich darf der neue Glas­faser­anschluss nicht teurer als das bishe­rige Angebot sein. Wenn der Glas­faser­anschluss mehr kann als bisher, wird kaum jemand "Nein" sagen, aber teil­weise drei­stel­lige Preise sind für "normale Haus­halte" nicht realis­tisch.

Schwierig wird es bei Kunden sein, die das Thema absolut nicht inter­essiert, weil ihnen das tech­nische Verständnis fehlt. Wie würden sie reagieren, wenn ihnen eines Tages die Kündi­gung ihres Kupfer­anschlusses auf den Tisch flat­tert? Wie kann sicher­gestellt werden, dass nicht windige Geschäf­tema­cher die Kunden verängs­tigen und ihnen völlig über­teu­erte Luxus-Anschlüsse für viel Geld aufdrehen?

Koax­kabel ist auch Kupfer?

Viele neue Firmen hoffen, mit dem System­wechsel neue Kunden gewinnen zu können. Ein Unter­nehmen wie Voda­fone, so war zu hören, legte verstärkten Wert darauf, ihr Kupfer-Koax­kabel-Netz als "voll­wer­tigen Ersatz" einzu­beziehen, obwohl nicht wenige Fach­leute der Ansicht sind, dass auch bei den Kabel-TV-Anlagen auf Dauer an einem Glas­faser-Voll­ausbau nicht vorbei zu kommen sei. Stan­dards wie DOCSIS 4.0 sollen zwar über Koax­kabel bis zu 10 GBit/s im Down­stream schaffen, sind aber im Moment noch ziem­lich teuer in der Reali­sie­rung. Und die verlegten Kupfer­kabel "altern" mit der Zeit und müssten ohnehin ausge­tauscht werden, da käme Glas­faser wohl güns­tiger, und die braucht auch deut­lich weniger Strom.

Sich gegen die moderne Technik strikt zu wehren, wird nicht hilf­reich sein. Ja, Verän­derungen sind nervig bis aufre­gend, aber das Glas­faser­netz bietet auch Chancen, z. B. auf dem Land, wo es große Leitungs­längen gibt, die mit Kupfer kaum rentabel zu versorgen sind.

Aber bis die aller­letzte Kupfer­lei­tung im Land ausge­knipst wird, wird es noch einige Zeit dauern.

