Glasfaserausbau: Von Höckersdorf bis Hamburg

Kennen Sie Jürgensby? Wissen Sie, wo Kirtorf liegt? Auf einer Land­karte nur mit Orten, deren Bewohner über Glas­faser surfen, wären diese Namen hingegen gut zu lesen. Ebenso wie Bernau, Bismark oder Carls­dorf. Was treibt Netz­betreiber dazu, Glas­faser in diesen Ortschaften zu verlegen?

Höckers­dorf ist ein Orts­teil der Gemeinde Mücke im hessi­schen Vogels­berg­kreis. Sowohl hier als auch im Orts­teil Berns­feld wird der Netz­betreiber Goetel ein Glas­faser­netz errichten. In Kirtorfer Stadt­teil Lehr­bach, eben­falls im Vogels­berg­kreis gelegen, hat Goetel bereits mit Tief­bau­arbeiten begonnen. Sobald die Arbeiten abge­schlossen sind, legt der Netz­betreiber in den anderen Stadt­teilen Kirtorfs los.

In Schöneck stellte die Deutsche GigaNetz den PoP auf, von dem aus die Haushalte mit Glasfaser versorgt werden

Foto: Deutsche GigaNetz Weiter ist Goetel in Carls­dorf, einem Stadt­teil von Hofgeismar im Land­kreis Kassel. Hier können die ersten 150 Haus­halte demnächst über das neue FTTH-Netz im Internet surfen. „Beson­derer Dank geht an die Multi­pli­katoren im Ort, welche im Allein­gang für das Errei­chen der Quote verant­wort­lich waren“, sagt der zustän­dige Projekt­leiter Markus Schaum­burg. Mit Quote meint er die Zahl abge­schlos­sener Verträge im Verhältnis zur Bevöl­kerung. In der Regel benö­tigen Netz­betreiber eine Quote von 40 Prozent in der Vorver­mark­tung, damit sich der Netzbau lohnt.

Breit­band­ausbau in kleinen und großen Städten

In Schöneck stellte die Deutsche GigaNetz den PoP auf, von dem aus die Haushalte mit Glasfaser versorgt werden

Foto: Deutsche GigaNetz Natür­lich suchen Sie sich Orte aus, in denen sie davon ausgehen können, dass diese Quote erreicht wird. Dort, wo Kabel­netz­betreiber bereits Gigabit-Geschwin­dig­keiten anbieten oder die Deut­sche Telekom Super-Vecto­ring mit maximal 250 MBit/s einsetzt, stehen die Chancen schlecht. Das ist vor allem in größeren Städten der Fall. Das heißt jedoch nicht, dass die Netz­betreiber vor Ort allein sind. So ist im Vogels­berg­kreis neben Goetel auch die TNG Stadt­netz aktiv. Beide Unter­nehmen bauen in Antrifttal und Kirtorf FTTH-Netze.

In größeren Städten erwei­tert derzeit Voda­fone das Kabel­netz zum Beispiel in Städten wie Kiel, Ingol­stadt, Hamburg, Mainz, Leipzig, Olden­burg oder Osna­brück. Erwei­terung heißt Netz­seg­men­tie­rung. Dadurch müssen sich weniger Kabel­haus­halte die zur Verfü­gung gestellte Band­breite teilen. Dadurch stehen mehr Reserven zur Verfü­gung, was verhin­dert, dass die Band­breite zu sehr in die Knie geht, wenn zu viele Nutzer im Netz unter­wegs sind. Insge­samt hat Voda­fone in den vergan­genen Wochen die Kapa­zitäten für über 139.000 Kabel­haus­halte durch die Netz­seg­men­tie­rung erwei­tert.

Umwelt­freund­liche Glas­faser

Auch die Nummer 2 unter den Kabel­netz­betreiber, Pyur, ertüch­tigt sein Netz. In Flens­burg erhalten die Bewohner des Selbst­hilfe-Bauver­eins eG Flens­burg (SBV) über ihren Kabel­anschluss bis zu 1 GBit/s. Möglich wird das durch die Abschal­tung des analogen Fern­sehens. Die frei­gewor­denen Kapa­zitäten nutzt Pyur für die Breit­band­ver­sor­gung.

Marion Kuster, Leitung Marketing FTTH (DNS:NET), Stefan Holighaus, Mitglied der Geschäftsleitung DNS:NET, André Stahl, Bürgermeister von Bernau und Hardy Heine, Ansprechpartner für die Kommunen beim Breitbandausbau freuen sich über die Kooperation (v. l. n. r.)

Foto: DNS:NET, H. Wiedl Dagegen wollen die Stadt­werke Flens­burg den Orts­teil Jürgensby mit Glas­faser versorgen. Im Werben um das Ausbau­vor­haben betonen die Stadt­werke insbe­son­dere die gerin­gere CO2-Belas­tung von FTTH- im Vergleich zu DSL- oder Kabel­netzen. Laut einer wissen­schaft­lichen Studie könnten bei einer deutsch­land­weiten Versor­gung mit Glas­faser­netzen pro Gigabit bis zu 1100 Mega­watt an elek­tri­scher Leis­tung gegen­über DSL- und Kabel­netzen einge­spart werden.

Bernau, Bismark und Etters­berg

Das werden auch die Bewohner in Schöneck, Bernau und Bismark gerne hören. In Schöneck hat die Deut­sche GigaNetz den soge­nannten Point of Presence (PoP) aufge­stellt, von dem aus die einzelnen Haus­halte ans FTTH-Netz ange­schlossen werden. In Bernau und Bismark haben die Bürger­meister eine Koope­ration mit der DNS:NET für den Bau von Glas­faser­netzen verein­bart. Während DNS:NET in Bernau in den kommenden Wochen mit dem eigen­wirt­schaft­lichen Ausbau und der Anbin­dung der Orts­teile Börnicke, Birken­höhe, Birk­holzaue sowie im zur Gemeinde Ahrens­felde gehö­renden Elisenau beginnen wird, benö­tigt der Netz­betreiber in Bismark eine Vorver­mark­tungs­quote von 50 Prozent, bevor auch hier die Bagger anrollen.

In der Landgemeinde Am Ettersberg ist der Spatenstich erfolgt. Netkom baut hier für knapp sechs Millionen Euro ein FTTH-Netz.

Foto: TEAG Thüringer Energie AG Dafür ist der erste Spaten­stich in der thürin­gischen Land­gemeinde Am Etters­berg sowie im Ilm-Kreis bereits erfolgt. Ganz ohne staat­liche Hilfe kommt die Netkom, die hier FTTH-Netze errichtet, aller­dings nicht aus. Am Etters­berg werden knapp sechs Millionen, im Ilm-Kreis 17 Millionen Euro inves­tiert. Der Land­kreis betei­ligt sich mit 112.000 Euro, die rest­liche Summe teilen sich das Land Thüringen und der Bund zu glei­chen Teilen.

Die privaten Telekom­muni­kati­ons­anbieter und Netz­aus­bau­unter­nehmen haben Wünsche an die Politik. Sie fürchten immer wieder, unter die Räder zu geraten. Sie möchten am liebsten nur eigen­wirt­schaft­lich ausbauen.