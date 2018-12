Zorneding: Glasfaserausbau dauert länger

In den Straßen Zornedings ist derzeit verstärkte Bautätigkeit angesagt, um Glasfaser bis in die Häuser zu bekommen. Wir haben über die Gemeinde Zorne­ding bei München in Bayern berichtet, die es geschafft hat, einen Glas­fa­ser­ausbau ohne staat­liche Förde­rungen zu bekommen. Der Zuschlag ging an die "Deut­sche Glas­faser" (DGF). Doch noch sind nicht alle Inter­es­senten an der Glas­faser ange­schlossen. teltarif.de hat sich bei Peter Pern­steiner, selbst Jour­na­list und in der Lokal­po­litik von Zorne­ding aktiv, erkun­digt.

Wie ist der aktu­elle Stand?

Pern­steiner: "Inzwi­schen sind immerhin rund 600 Teil­nehmer ange­schlossen und im Januar könnten 300 weitere dazu kommen.

Sind Sie inzwi­schen auch ange­schlossen?

Pern­steiner: "Nein, noch nicht ganz. Einge­blasen wurde die Faser schon in mein Haus. Nur am Vertei­ler­kasten und im Haus selbst ist sie noch nicht gespleißt."

Was tut sich sonst in Zorne­ding?

"Im Orts­teil Pöring wurden die Tief­bau­ar­beiten als auch die Teil­neh­mer­ak­ti­vie­rungen so gut wie abge­schlossen und in Zorne­ding selbst wird momentan an vielen Ecken gleich­zeitig regel­recht umge­graben. Außerdem wurden inzwi­schen auch in Zorne­ding die ersten Kunden im Glas­fa­ser­netz akti­viert."

Verzö­ge­rungen durch schlechten Tiefbau

Wie Rainer Staar, Roll-Out-Manager Bayern und Sachsen bei der Deut­sche Glas­faser, einräumen musste, hat sich der Glas­fa­ser­ausbau in Zorne­ding leider massiv verzö­gert, soll jetzt aber kräftig aufge­holt werden. In der Tat war der Glas­fa­ser­ausbau im Früh­jahr und im Sommer 2018 sehr schlep­pend verlaufen. Die Einschät­zung, dass ein Jahr nach dem Baube­ginn alles fertig wäre, war nicht haltbar. Dies lag nach Auskunft der Deut­schen Glas­faser am "Pech mit dem beauf­tragten Tiefbau-Subun­ter­nehmen. Deren Manpower und Ausfüh­rungs­qua­lität waren leider absolut unzu­rei­chend. Im Sommer konnten keine zusätz­li­chen Tief­bau­un­ter­nehmen akqui­riert werden, weil der Markt hierfür regel­recht leer­ge­fegt war. An vielen Orten in ganz Deutsch­land werden gleich­zeitig unzäh­lige Breit­band­pro­jekte unter­schied­lichster Netz­be­treiber voran­ge­trieben."

Gute Nerven gefragt

Der viel beschworene Glasfaserausbau bis ins Haus geht nicht so schnell, wie sich Politiker und Anbieter das vorstellen. Die Nerven vieler Bürger von Zorne­ding wurden in den letzten Wochen sehr stark stra­pa­ziert, weil im ganzen Ort gegraben und gebaut wird. Die Deut­sche Glas­faser arbeitet mit einem Gene­ral­un­ter­nehmer, in Zorne­ding ist das die VPT Consul­ting, die wiederum drei verschie­dene Tief­bau­un­ter­nehmen mit zusammen bis zu acht oder noch mehr Bautrupps beschäf­tigt.

Bei all diesen Tief­bau­ar­beiten ist eine enge Abstim­mung mit dem örtli­chen Bauamt notwendig, damit nicht Bürger stra­ßen­tech­nisch von der Außen­welt abge­schnitten werden. Auch Schul­fe­rien wurden berück­sich­tigt, um nicht den Schulweg wegzu­graben. Bei der Gele­gen­heit wurden das Jugend­zen­trum, das Rathaus und auch die Schule tief­bau­tech­nisch an die Glas­faser ange­bunden. Im Gewer­be­ge­biet Pöring werden gebuchte Busi­ness-Anschlüsse (1 GBit/s symme­trisch) vorbe­reitet.

Vorsicht Rakete!

Wo immer es möglich ist, versu­chen die Bautrupps die Haus­an­schluss­ar­beiten mithilfe einer „Erdra­kete“ durch­zu­führen, weil dadurch die Bauar­beiten auf dem Grund­stück der Kunden in wenigen Stunden erle­digt sind.

Wann ist der Anschluss aktiv?

Mit dem Haus­an­schluss ist noch nicht alles getan: Die Inter­netak­ti­vie­rung und die haus­in­ternen Anschluss­ar­beiten kommen noch dazu, unab­hängig vom Tiefbau. Immerhin: Das Einblasen der Glas­fa­sern vom Straßen-Vertei­ler­kasten zum Haus­über­ga­be­punkt und die Verle­gung der Glas­fa­ser­kabel zur Wohnung sowie die Anschal­tung ans Internet können auch im Winter erfolgen.

Tarif­wechsel möglich?

Einige Kunden hatten kurz nach der Bestel­lung über­legt, ob ein schnel­lerer Tarif inter­es­sant sein könnte. Prin­zi­piell gilt bei den Tarifen der Deut­schen Glas­faser, dass der gewählte Tarif ab Akti­vie­rung für zwei Jahre läuft. Solange ein Anschluss noch nicht akti­viert wurde, kann jeder­zeit in ein neueres Modell gewech­selt werden.

So wurden beispiels­weise im März 2017 die Daten­raten erhöht, eine Ermä­ßi­gungs­preis-Phase von 12 Monaten für 24,99 Euro (bei den meisten Tarifen) einge­führt und eine „Wech­sel­ga­rantie“ zwischen einigen Tarifen ermög­licht. Mit dem Tarif­mo­dell 2018 wurden die Daten­raten (Down­load) noch einmal erhöht.

Infos per E-Mail?

Während der Sprech­stunde tauchte immer wieder die Frage auf, warum einige Kunden nicht direkt von Deut­sche Glas­faser per E-Mail über neue Tarife infor­miert wurden und oder die „Glas­faser-News für Zorne­ding“ nicht per E-Mail ankamen. Die Ursache ist simpel: Die Kunden hatten vergessen, eine Erlaubnis zu geben, sie per E-Mail infor­mieren zu dürfen.

Sky per Glas­faser?

Inter­es­sante Frage am Rande: Glas­fa­ser­kunden ohne Satel­liten-Schüssel wollten wissen, wie man per schneller Glas­faser auf Sky Fußball schauen könne. Bei der Deut­schen Telekom wird das ja wohl aktiv unter­stützt, aber bei Deut­sche Glas­faser leider noch nicht.

