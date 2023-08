Breitbandausbau: Wenig Spielraum für mehr Geld

Wegen einer schwie­rigen Haus­halts­lage soll die Breit­band­för­derung des Landes für schnel­leres Internet im kommenden Jahr einge­stellt werden. Was bedeutet das für länd­liche Kommunen, in denen der Netz­zugang derzeit eher langsam ist?

Kaum Spiel­raum

Beim Breit­band­ausbau sieht der nieder­säch­sische Städte- und Gemein­debund kaum Spiel­raum für höhere Ausgaben von Kommunen. Aufgrund der ange­spannten Haus­halts­lage in den Städten und Gemeinden durch die Infla­tion seien viele nicht in der Lage, künftig einen höheren Eigen­anteil zu finan­zieren, erklärte deren Spre­cher Stephan Meyn der Deut­schen Presse-Agentur in Hannover. Wenn die finanzielle Förderung zurückgefahren wird, könnte der Glasfaserausbau in ländlichen Regionen zurückgehen oder zum Erliegen kommen.

Weniger Finan­zie­rung - weniger Ausbau

„Länd­liche Räume mit verstreuten Sied­lungen und anderen weniger wirt­schaft­lich ausbau­baren Stand­orten werden daher durch das Ende der Kofi­nan­zie­rung der Breit­band­för­derung in Nieder­sachsen das Nach­sehen haben.“ Viele Kommunen seien nicht in der Lage, statt 25 Prozent künftig 50 Prozent Eigen­anteil zu finan­zieren.

Es trifft länd­liche Regionen

Regionen, die infolge des drohenden Förder­stopps des Landes stark betroffen wären, sind laut Städte- und Gemein­debund unter anderem die Land­kreise Osna­brück, Uelzen, Oster­holz, Heide­kreis, Witt­mund und Fries­land.

Schwie­rige Haus­halts­lage

Wegen einer schwie­rigen Haus­halts­lage soll die Breit­band­för­derung des Landes für schnel­leres Internet im kommenden Jahr einge­stellt werden. Nach Ansicht von Kommunen droht dieser Schritt den Breit­band­ausbau auszu­bremsen. Laut Digi­tal­minis­terium über­nimmt der Bund aktuell 50 Prozent der Förder­mittel für den Ausbau des schnellen Inter­nets in unter­ver­sorgten Gebieten. Das Land steuert bislang 25 Prozent bei und die Kommunen die übrigen 25 Prozent. Mit den neuen Plänen muss der Breit­band­ausbau nicht zwangs­läufig zum Erliegen kommen, er dürfte jedoch erschwert werden, weil ein Viertel der bishe­rigen Finan­zie­rung künftig wegfallen soll.

98,5 Prozent für 4G

Laut Digi­tali­sie­rungs­minis­terium sind mit Stand April rund 98,5 Prozent der Fläche im Bundes­land durch mindes­tens einen Netz­betreiber mit 4G versorgt, knapp 92 Prozent mit 5G, womit schnel­leres Internet möglich ist.

Laut Minis­terium sind 58 Prozent aller Gebäude im Bundes­land mit Glas­faser erschlossen. Ein Spre­cher betonte, man gehe davon aus, dass der eigen­wirt­schaft­liche Ausbau verstärkt werde.

Oppo­sition kriti­siert Digital-Minister

Die CDU-Land­tags­frak­tion kriti­sierte Digi­tali­sie­rungs­minister Olaf Lies (SPD) erneut scharf wegen der geplanten Einstel­lung der Landes­för­derung. „Das ist ein Schlag ins Gesicht der Menschen in länd­lichen Regionen, die auf schnelles Internet ange­wiesen sind“, sagte der digi­tal­poli­tische Spre­cher der Frak­tion, Marcel Schar­rel­mann.

Glas­fasertag im Emsland

Am Donnerstag besuchte Lies den soge­nannten Glas­fasertag im Land­kreis Emsland. Dort ging es etwa um hoch­tech­nisierte Fahr­zeuge und wie die Land­wirt­schaft von der Digi­tali­sie­rung profi­tieren kann. Trecker oder Feld­häcksler seien durch die modernste Mobil­funk­technik jeder­zeit online und könnten Daten in Sekun­den­schnelle austau­schen, sagte Lies. „Das stei­gert die Effi­zienz beim Wasser­ver­brauch, beim Einsatz von Pflan­zen­schutz- und Dünge­mit­teln, senkt den Kraft­stoff­ver­brauch und schont so gleich­zeitig Umwelt und Klima.“

80 Prozent Glas­faser?

Nach Angaben einer Spre­cherin sind im Land­kreis Emsland rund 100.000 von 120.000 Haus­halten mit Glas­faser ausge­stattet. Der weitere Glas­faser­ausbau sei trotz des geplanten Stopps der Landes­för­derung gesi­chert, da man die entspre­chenden Phasen früh­zeitig plante und entspre­chende Zusagen erhielt, hieß es. Man gehe davon aus, dass der Breit­band­ausbau im Land­kreis voraus­sicht­lich 2027 voll­ständig abge­schlossen sei.

