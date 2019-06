TKG-Änderung: "Kein guter Tag für die Glasfaser"

Beim Tauziehen um die Glasfaser kommt es darauf an, wer zuerst baut. Derzeit kann das gewaltige Nachteile haben. Zahl­reiche Presser­klärungen, Gespräche, Plädoyers und mehr haben den Glas­faser-Verbänden Breko und Buglas bislang nicht geholfen. Der feder­führende Bundes­tags­ausschuss für Verkehr und digi­tale Infra­struktur hat in seiner heutigen Sitzung unter anderem über den Entwurf "eines fünften Gesetzes zur Ände­rung des Tele­kommu­nika­tions­gesetzes" beraten und dann mehr­heit­lich den Ände­rungs­antrag der Regie­rungs­koali­tion ange­nommen. Dieser Geset­zesent­wurf mit Ände­rungs­antrag steht dann morgen im Plenum zur Abstim­mung, was als Form­sache gilt.

Kein guter Tag für die Glas­faser?

Das wird kein guter Tag für Breko und Buglas. Denn: „Wenn der Ände­rungs­antrag morgen in dieser Form im Parla­ment verab­schiedet wird, würde der Gesetz­geber die große Chance verpassen, die für den Glas­faser­ausbau absolut schäd­liche Über­baupro­blematik schnell und ziel­führend zu lösen“, kommen­tieren die Geschäfts­führer der Glas­faser­verbände BUGLAS und Breko, Wolf­gang Heer und Dr. Stephan Albers. „Anstatt ein erheb­liches Hindernis für den Glas­faser­ausbau aus dem Weg zu räumen und lang­fris­tige Inves­titi­onssi­cher­heit zu schaffen, soll das fünfte TKG-Ände­rungs­gesetz nun ein Sammel­surium verschie­dener Themen anfassen.“

Zahl­reiche Verschär­fungen

So sollen nach dem Willen des Verkehrs­ausschusses die Vorschriften für die Daten­liefe­rung zum Infra­struk­tur­atlas für die Bran­chen­unter­nehmen verschärft, zusätz­liche Vorgaben für Mobil­funker einge­führt und der Bußgeld­katalog für Bran­chen­unter­nehmen verschärft werden. (Wir berich­teten bereits)

„All das führt im Ergebnis zu höheren admi­nistra­tiven Belas­tungen der Branche. Der eigent­liche Zweck für das 5. TKG-Ände­rungs­gesetz hingegen, die Besei­tigung des Fehl­anreizes zum Überbau von Glas­faser­netzen, wird so nicht erreicht“, so die Verbands­geschäfts­führer.

Die aktu­elle Fassung des Gesetzes erlaubt es, die eigen­wirt­schaft­lichen Baumaß­nahmen von kommu­nalen Unter­nehmen für den Aufbau von Glas­faser­netzen für eine Mitver­legung von "eigenen Kabeln" zu kapern.

Gute Vorschläge gab es schon

Sowohl das Bundes­minis­terium für Verkehr und digi­tale Infra­struktur wie auch der Bundesrat hatten im vergan­genen Sommer geeig­nete Vorschläge vorge­legt, um das Problem sach­gerecht zu lösen und damit ein zentrales Hindernis für den Glas­faser­ausbau zu besei­tigen. Der morgen dem Plenum vorlie­gende Ände­rungs­antrag beschränkt sich ledig­lich auf Fälle des "geför­derten Glas­faser­ausbaus" und schafft selbst dort als „Kann-Bestim­mung“ keine Rechts­sicher­heit. Weil "Kann" man machen, "kann" man aber auch anders machen.

Letzte Hoff­nung im September?

Da das fünfte TKG-Ände­rungs­gesetz zustim­mungs­pflichtig ist, wird sich auch der Bundesrat mit dem Thema noch einmal befassen, dies aller­dings voraus­sicht­lich erst im September. „Die Koali­tion verzet­telt sich in klein­teiligen Rege­lungen, die mehr Fragen als Antworten aufwerfen. Mehr Glas­faser­anschlüsse werden dadurch aber nicht entstehen“, so Albers und Heer. „Wir appel­lieren an die Länder, das Kern­anliegen des ursprüng­lichen Gesetz­entwurfs zurück in den Fokus zu rücken und damit einen echten Beitrag auf dem Weg in die Giga­bit­gesell­schaft zu leisten.“

Dann müsste der Bundesrat das Gesetz erst einmal ablehnen, es ginge dann in den Vermitt­lungs­ausschuß und dort könnte dann (viel­leicht) die Kann-Bestim­mung in eine Muss-Bestim­mung geän­dert werden. Verein­facht formu­liert: Wer an einer Stelle zuerst eine Glas­faser verlegt und diese Glas­fasern anderen Netz­betrei­bern/Anbie­tern per "Open-Access" auch zur Verfü­gung stellt, a"gewinnt" gegen­über den anderen, die dann kein "eigenes" Kabel mehr dazu legen dürfen. Die Crux ist bekannt­lich, dass sich ein Ausbau oft kaum lohnt, weil die Grabungs­kosten so hoch sind. Baut aber noch jemand, wird es auf einmal kosten­mäßig inter­essant, verdirbt aber dem, der "zuerst" graben will, regel­mäßig die Kalku­lation, weil im schlimmsten Falle, alle Kunden zum "Zweit­verleger" gehen könnten. Hätte der "Erst­verleger" aber ein Monopol auf sein "erst­verlegtes" Kabel, könnten lang­anhal­tende Preis­diskus­sionen die Folge sein, welche die Bundes­netz­agentur wiederum schlichten müsste.

