Telekom & Eins Energie: Neuer Anlauf für Glasfaser in Chemnitz

Telekom und Eins Energie: Neuer Anlauf für Glasfaser in Chemnitz Wir erinnern uns: Seit 2012 baut die Deutsche Telekom in Chemnitz in Zusammenarbeit mit dem Energie­dienst­leister Eins Energie (Energie in Sachsen) das Glasfaser­netz vor Ort aus. Nun geht das Gemeinschaftsprojekt in die zweite Runde. Wie die Wirtschafts­woche aus Unternehmens­kreisen erfahren hat, wollen die Telekom und Eins Energie fünf Jahre nach Beginn ihres gemeinsamen Projekts die Verträge neu aushandeln. Die Telekom hat die Gespräche, die vom neuen Vorstands­beauftragten für Breit­band­koope­rationen Johannes Pruchnow geführt werden, bestätigt. Es gäbe Optimierungs­potenzial, so die Erklärung.

Die 2012 beschlossene Kooperation sieht vor, dass die Glasfaser­kabel­leitung vom Chemnitzer Energie­versorger bis in die Keller verlegt wird. 57 000 Haushalte seien mittlerweile an das Glasfaser-Netz angeschlossen. In der Verantwortung der Telekom liegt im Gegenzug der Betrieb des Netzes sowie die Kundenakquise. Nun soll die Kooperation auch auf die gemeinsame Vermarktung von Glas­faser­anschlüssen ausgedehnt werden, denn die Telekom konnte bislang nur wenige Haushalte vom neuen Internet-Zugang überzeugen. In Chemnitz werden viele Haushalte bis dato vom TV-Kabel­netz­betreiber Tele Columbus mit Internet versorgt.

Telekom und Eins Energie müssen Überzeugungsarbeit leisten

Mit einer intensiven Akquise will die Telekom mehr Kunden vom Glasfaser­anschluss überzeugen. Bis zu 200 MBit/s im Downstream kann das Unternehmen seinen Kunden über Glasfaser anbieten. Auch eine neue Anschlussform unter dem Projektnamen Terastream wurde in Chemnitz bereits getestet. Dahinter verbergen sich Anschlüsse mit einer Geschwindigkeit von 1 GBit/s im Down- und Upstream, die durch eine neuartige Netzarchitektur im Hintergrund verwirklicht werden.

Und auf einen weiteren Punkt drängt die Telekom im Zuge der Neuverhandlungen der Verträge mit Eins Energie: Das "Auslastungs­risiko" solle "ausgewogener zwischen den Kooperations­partnern verteilt werden". Denn bislang trägt die Telekom dieses weitgehend alleine.

