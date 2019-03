Fiberdays 19: Erfolgreiche Fachmesse in Wiesbaden

Nach zwei Tagen ist die Fach­messe "FIBER­DAYS19" in Wies­baden zu Ende gegangen. Der ausrich­tende BREKO-Verband Breit­band­kom­mu­ni­ka­tion spricht von einem "neuen Besu­cher­re­kord": Rund 3000 Fach­be­su­cher aus dem In- und Ausland infor­mierten sich bei den über 160 natio­nalen und inter­na­tio­nalen Ausstel­lern über alle Aspekte rund um die zukunfts­si­chere Glas­faser, besuchten die "Smart City Plaza" oder die Tief­bau­börse und nahmen an mehr als 100 Fach­se­mi­naren und Work­shops teil.

Alle rele­vanten Bran­chen­ak­teure – darunter auch die Deut­sche Telekom – waren am 27. und 28. März im neuen Rhein-Main Congress­Center in Wies­baden vor Ort.

Smart Plaza für Smart City

3000 Fachbesucher konnten sich zum Thema Glasfaser informieren Auf der Smart City Plaza konnten sich die Messe­be­su­cher über all das infor­mieren, was eine „smarte Stadt“ ausmacht. Beispiels­weise die App "Park and Joy" der Deut­schen Telekom, welche die Park­platz­suche verein­facht, weil sie dem Auto­fahrer nicht verrät, wo es noch Park­plätze gibt, sondern wie man dort hinfindet und ihn auch gleich bezahlen kann. Auf Wunsch ist eine Versi­che­rung gegen Park­schäden inklu­sive. Gemeinsam mit TÜV Rhein­land und dem Deut­schen Städte- und Gemein­de­bunde wurden Ansätze gezeigt, wie ein „Digi­ta­li­sie­rungs-Fahr­plan“ für Städte und Kommunen aussehen könnte.

Auch das Breit­band­büro des Bundes war wieder promi­nent vertreten: Gemeinsam mit Experten diverser Bundes­länder wurde fach­kun­dige Bera­tung rund um das Thema Glas­fa­ser­ausbau und Förde­rung gerne genutzt.

Zukunfts­si­chere Fach­messe für zukunfts­si­chere Glas­faser

Die Fachvorträge waren durchweg gut besucht Für BREKO-Geschäfts­führer Dr. Stephan Albers haben sich die "FIBER­DAYS19" zur führenden Fach­messe rund um die zukunfts­si­chere Glas­faser entwi­ckelt.

„Der flächen­de­ckende Glas­faser-Ausbau ist oberstes Gebot. Nur so können wir den wach­senden Anfor­de­rungen der Digi­ta­li­sie­rung begegnen“, betonte auch der hessi­sche Digital-Staats­se­kretär Patrick Burg­hardt. Er kennt die Probleme: „Die Baupreise sind gestiegen und die Tief­bau­ka­pa­zi­täten stoßen an ihre Grenzen. Wir müssen uns daher drin­gend auf tief­bau­scho­nende, inno­va­tive Verle­ge­me­thoden fokus­sieren und neue Lösungen suchen.“

Genau dafür hat der BREKO seine Tief­bau­börse gestartet. Sie bringt Netz­be­treiber und Tief­bau­un­ter­nehmen zusammen, um vorhan­dene Kapa­zi­täten – auch kurz­fristig - zu vermit­teln. Sie wird als webba­sierte Kontakt- und Auftrags­börse weiter­ent­wi­ckelt.

BREKO-Präsi­dent Norbert Westfal rief die Branche – ebenso wie der Vorstands­be­auf­tragte der Deut­schen Telekom, Dr. Dido Blan­ken­burg – zu mehr Koope­ra­tionen beim Glas­fa­ser­ausbau auf. „Es kann kein Einzelner allein schaffen – der Glas­fa­ser­ausbau ist eine Gemein­schafts­auf­gabe“, machte Westfal deut­lich. Dabei liege der Schwer­punkt klar beim Glas­fa­ser­ausbau ohne die Inan­spruch­nahme von Förder­mit­teln: „Für die BREKO-Netz­be­treiber gilt das Primat des eigen­wirt­schaft­li­chen Ausbaus.“ Es dürfe keine Flutung des Markts mit Förder­mit­teln geben; viel­mehr sollten diese wohl dosiert und nur punk­tuell einge­setzt werden.

Der Termin für die "FIBER­DAYS20" steht schon fest: Am 5. und 6. März 2020 wieder in Wies­baden.

