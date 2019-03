Fiberdays 19 in Wiesbaden: Von Förderflutung bis Primark

Heute startet die Glasfasermesse "Fiberdays" in Wiesbaden. Zum Auftakt freute sich Breko-Geschäftsführer Stephan Albers über die gute Stimmung in der Branche, betonte aber, dass der Glasfaserausbau noch Luft nach oben hat.



Die Auftrags­bü­cher der Netz­be­treiber und -bauer sind voll, die Quoten in den Nach­fragebündelungen steigen. Wer derzeit Glas­fa­ser­netze baut, hat ordent­lich zu tun. Dementspre­chend positiv ist die Stim­mung unter den Ausstel­lern und Besu­chern zum Start der Fiber­days. Die Breko-Glas­fa­ser­messe findet zum achten Mal statt, aber zum ersten Mal unter neuem Namen und an einem neuen Ort: im modernen Rhein­Main Congress­Center in Wies­baden, das mit zwei redun­danten Glas­fa­ser­an­schlüssen beste Voraus­set­zungen für die Fiber­days bietet.

Zum Auftakt wies Breko-Geschäfts­führer Stephan Albers aber auch auf die He­rausforderungen hin, denn mit einer Abde­ckung von gerade einmal zehn Prozent hinkt der Glas­fa­ser­ausbau in Deutsch­land im inter­na­tio­nalen Vergleich hinterher, wenn­gleich die Branche in den vergan­genen zwei Jahren an Dynamik zulegte. Die gestie­genen Ausbau­tä­tig­keiten führen jedoch zu einem Engpass bei den Tiefbau­kapazitäten, dem der Verband mit der auf den Fiber­days erst­mals statt­fin­denden Tief­bau­börse begegnen will. Hier will der Breko die handelnden Akteure mitein­ander vernetzen und den Austausch zu neuen Methoden, Tech­niken und Prozessen inten­si­vieren.

Glas­faser made in Germany

Breko-Geschäftsführer Stephan Albers Insbe­son­dere forderte Albers beim Eröff­nungs­kon­gress der Fiber­days, dass sowohl bei Privat­haus­halten als auch bei Unter­nehmen das Bewusst­sein geför­dert wer­den müsse, dass es sich bei einem Glas­fa­ser­an­schluss um ein Quali­täts­pro­dukt handele, das es nicht umsonst gibt. „Ein Quali­täts­pro­dukt made in Germany gibt es nicht bei Primark auf dem Wühl­tisch“, sagte der Breko-Geschäfts­führer. Denn eine weitere Heraus­for­de­rung liege laut Albers darin, Privat­haus­halten und Unter­nehmen die Quali­täts­merk­male eines Glasfaseran­schlusses zu vermit­teln. Die posi­tive Stim­mung in der Branche deutet jedoch darauf hin, dass dies immer besser gelingt.

Auf ein weiteres Problem machte Breko-Präsi­dent Norbert West­phal aufmerksam, der sich grund­sätz­lich für die Förde­rung des Breit­band­aus­baus aussprach, aber gleich­zeitig zur Beson­nen­heit aufrief. "Wir brau­chen keine Förder­flu­tung", sagte der Breko-Chef in Wies­baden. Neben dem Breit­band­ausbau und dessen Förde­rung durch staat­liche Gelder geht es auf den Semi­naren und Work­shops der Fiber­days, die parallel zur Messe statt­finden, insbe­son­dere um die Themen 5G, Künst­liche Intel­li­genz und Smart City.

