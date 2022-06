Fiberdays: Bundesländer bremsen den Glasfaserausbau aus

Zwar ist es der Bund, der den Groß­teil der Förder­mil­liarden für den Breit­band­ausbau zur Verfü­gung stellt, aber die Länder haben sich den Ärger der ausbau­enden Netz­betreiber zuge­zogen. „Die Zusam­men­arbeit zwischen Bund und Ländern ist nicht optimal“, sagte Jens Prautzsch, CEO von Unsere Grüne Glas­faser. Der Bund finan­ziert, aber die Länder sind am Drücker, war die einhel­lige Meinung auf dem Fiber­days-Panel. Laut Deut­sche-Glas­faser-CEO Thorsten Dirks lehnen sie eine adress­genaue Iden­tifi­zie­rung der Haus­halte ab, die eigen­wirt­schaft­lich nicht mit Glas­faser erschlossen werden können. „Die Poten­zial­ana­lyse soll unver­bind­lich sein“, ergänzte Dirks in Wies­baden.

Auf dem CEO-Panel der Fiberdays 22 kritisierten die Chefs der Netzbetreiber die Bundesländer, die den Glasfaserausbau ausbremsen würden

Foto: BREKO Dabei ist der Ärger der CEOs bereits jetzt groß, weil eigen­wirt­schaft­lich errich­tete Netze durch geför­derte über­baut werden. Dirks geht davon aus, dass nur etwas zehn Prozent der soge­nannten grauen Flecken mit Förder­gel­dern ausge­baut werden müssten. „Wir brau­chen Tools, um den Überbau durch die Förde­rung zu verhin­dern“, forderte daher Stefan Holig­haus CSO und CMO bei DNS:NET. Ebenso wie Dirks sprach auch Holig­haus auf den Fiber­days von einem drohenden „Förder-Tsunami“.

Voll­ausbau droht auf der Strecke zu bleiben

Darüber hinaus geht Soeren Wendler, CSO der Deut­sche GigaNetz, davon aus, dass durch die Förde­rung ein Flicken­tep­pich entsteht, bei dem der Voll­ausbau auf der Strecke bleibt. Ganz abge­sehen davon, dass der Bau eines Glas­faser­netzes drei bis vier Jahre länger dauert, als wenn es eigen­wirt­schaft­lich errichtet wird. Zudem können laut Holig­haus Kommunen und Land­kreise das Förder­geld nicht einfach zurück­geben, sollte sich doch heraus­stellen, dass es per eigen­wirt­schaft­lichen Ausbau schneller geht.

Stefan Holighaus, CSO und CMO bei DNS:NET, erwartet ebenso wie Deutsche-Glasfaser-CEO Thorsten Dirks einen „Förder-Tsunami“

Foto: MH Media Auch deshalb drängen die Netz­betreiber darauf, die Förde­rung so auszu­gestalten, dass sie den eigen­wirt­schaft­lichen Glas­faser­ausbau nicht behin­dert. Bei der Eröff­nung der Fiber­days forderte Norbert Westfal, Präsi­dent des veran­stal­tenden Bundes­ver­bands Breit­band­kom­muni­kation (BREKO), darüber hinaus eine Gleich­ver­tei­lung der Förder­gelder über die nächsten Jahre, schließ­lich würden die Netz­betreiber nicht bis Ende 2023 99 Prozent der Netze bauen, spielte Westfal auf die Graue-Flecken-Förde­rung an, die im kommenden Jahr auslaufen könnte. „Die Unsi­cher­heiten bei der Förde­rung führen zu Unsi­cher­heiten bei den Kommunen“, mahnte Jürgen Hans­josten, CEO von Infra­fibre Germany. Verun­sicherte Bürger­meister würden dadurch zögern, was den Glas­faser­ausbau wiederum verlang­samt.